https://ria.ru/20210610/investitsii-1736497964.html

Инвестиции в переработку белой глины в Оренбуржье составят 6 млрд рублей

Инвестиции в переработку белой глины в Оренбуржье составят 6 млрд рублей - РИА Новости, 10.06.2021

Инвестиции в переработку белой глины в Оренбуржье составят 6 млрд рублей

и. В Светлинском районе Оренбуржья построят завод по обогащению каолинов (белой глины) и производству продуктов на их основе, инвестиции в проект составят более РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T16:53

2021-06-10T16:53

2021-06-10T16:53

оренбургская область

денис паслер

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ОРЕНБУРЖЬЕ, 10 июн - РИА Новости. В Светлинском районе Оренбуржья построят завод по обогащению каолинов (белой глины) и производству продуктов на их основе, инвестиции в проект составят более 6 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.Решение о строительстве завода на территории Оренбуржья было принято департаментом по недропользованию по Приволжскому федеральному округу в результате подведения итогов конкурса на пользование недрами в Светлинском районе."Добычей каолинов на месторождении Ковыльное – одном из крупнейших, с запасами около 400 миллионов тонн – займется компания ЛБ "Минералс-Светлое", которая является крупнейшим производителем керамической плитки на рынке Центральной и Восточной Европы", - говорится в сообщении.Губернатор региона Денис Паслер отметил, что для региона "принципиально важно появление новых рабочих мест со стабильной заработной платой и производство продуктов с большой добавленной стоимостью".Планируется начать строительство предприятия уже в следующем году.Белая огнеупорная глина – сырье для производства керамических изделий, бумаги, картона, косметической продукции, резинотехнических и пластмассовых изделий, искусственных тканей. Сейчас высококачественное сырье в основном импортируется.

https://ria.ru/20210607/blagoustroystvo-1735975514.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис паслер