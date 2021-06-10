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Инвестиции в переработку белой глины в Оренбуржье составят 6 млрд рублей
Инвестиции в переработку белой глины в Оренбуржье составят 6 млрд рублей - РИА Новости, 10.06.2021
Инвестиции в переработку белой глины в Оренбуржье составят 6 млрд рублей
и. В Светлинском районе Оренбуржья построят завод по обогащению каолинов (белой глины) и производству продуктов на их основе, инвестиции в проект составят более РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T16:53
2021-06-10T16:53
2021-06-10T16:53
оренбургская область
денис паслер
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ОРЕНБУРЖЬЕ, 10 июн - РИА Новости. В Светлинском районе Оренбуржья построят завод по обогащению каолинов (белой глины) и производству продуктов на их основе, инвестиции в проект составят более 6 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.Решение о строительстве завода на территории Оренбуржья было принято департаментом по недропользованию по Приволжскому федеральному округу в результате подведения итогов конкурса на пользование недрами в Светлинском районе."Добычей каолинов на месторождении Ковыльное – одном из крупнейших, с запасами около 400 миллионов тонн – займется компания ЛБ "Минералс-Светлое", которая является крупнейшим производителем керамической плитки на рынке Центральной и Восточной Европы", - говорится в сообщении.Губернатор региона Денис Паслер отметил, что для региона "принципиально важно появление новых рабочих мест со стабильной заработной платой и производство продуктов с большой добавленной стоимостью".Планируется начать строительство предприятия уже в следующем году.Белая огнеупорная глина – сырье для производства керамических изделий, бумаги, картона, косметической продукции, резинотехнических и пластмассовых изделий, искусственных тканей. Сейчас высококачественное сырье в основном импортируется.
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денис паслер
ОРЕНБУРЖЬЕ, 10 июн - РИА Новости. В Светлинском районе Оренбуржья построят завод по обогащению каолинов (белой глины) и производству продуктов на их основе, инвестиции в проект составят более 6 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Решение о строительстве завода на территории Оренбуржья было принято департаментом по недропользованию по Приволжскому федеральному округу в результате подведения итогов конкурса на пользование недрами в Светлинском районе.
"Добычей каолинов на месторождении Ковыльное – одном из крупнейших, с запасами около 400 миллионов тонн – займется компания ЛБ "Минералс-Светлое", которая является крупнейшим производителем керамической плитки на рынке Центральной и Восточной Европы", - говорится в сообщении.
Губернатор региона Денис Паслер
отметил, что для региона "принципиально важно появление новых рабочих мест со стабильной заработной платой и производство продуктов с большой добавленной стоимостью".
"На новом заводе, будут производить обогащённый каолин, метакаолин, шамот, кварцевый песок - суммарная мощность производства более 2 миллионов тонн в год", - подчеркнул губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
Планируется начать строительство предприятия уже в следующем году.
Белая огнеупорная глина – сырье для производства керамических изделий, бумаги, картона, косметической продукции, резинотехнических и пластмассовых изделий, искусственных тканей. Сейчас высококачественное сырье в основном импортируется.