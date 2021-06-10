https://ria.ru/20210610/investitsii-1736460331.html

Александр Ушаков: ПСБ увеличивает инвестиции в энергетику

Александр Ушаков: ПСБ увеличивает инвестиции в энергетику - РИА Новости, 10.06.2021

Александр Ушаков: ПСБ увеличивает инвестиции в энергетику

Один из крупнейших банков России наращивает капиталовложения в энергетическую отрасль. О том, почему такие инвестиции выгодны, какие дивиденды они могут... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T14:22

2021-06-10T14:22

2021-06-10T15:52

псб (банк псб)

энергетика

новости компаний - экономика

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Один из крупнейших банков России наращивает капиталовложения в энергетическую отрасль. О том, почему такие инвестиции выгодны, какие дивиденды они могут принести и каким образом способствуют уменьшению платежей за энергию, в интервью РИА Новости рассказал старший вице-президент - директор департамента по финансированию промышленности, энергетики и ЖКХ ПСБ Александр Ушаков.- Александр Владимирович, с чем связан повышенный интерес банка к отрасли энергетики сейчас? - Энергетика – это одна из базовых отраслей экономики, где реализуются самые разнообразные проекты практически любых уровней, от масштабных государственных до небольших частных. Отрасль энергетики нам хорошо знакома, мы понимаем ее риски и возможности, видим потенциал и направления развития.За последние два года спектр нашего сотрудничества с предприятиями отрасли значительно расширился, ощутимо выросли объемы кредитования и перечень предоставляемых ПСБ продуктов и услуг: финансовые вложения банка в отрасль увеличились на 100 миллиардов рублей и сейчас превышают 130 миллиардов. Кроме того, в настоящее время у нас уже одобрены инвестиционные решения еще примерно на 50 миллиардов. Такие объемы финансовой поддержки отрасли позволили нам стать одним из крупнейших кредиторов энергетических предприятий в России.Помимо кредитования, мы предлагаем энергокомпаниям различные продукты и услуги в сфере лизинга, факторинга, расширенное банковское сопровождение контрактов. ПСБ также имеет значительный опыт в сделках по слиянию и поглощению, оказывает поддержку отраслевым поставщикам и подрядчикам и готов рассматривать проекты с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионные соглашения. Именно в сфере энергетики мы наиболее активно сотрудничаем с госкорпорациями и крупными государственными энергохолдингами, для некоторых из них банк стал опорным. Например, такой статус нам присвоила в августе 2020 года госкорпорация "Росатом". - Каким образом банки, в частности, ПСБ, могут поддержать развитие энергетики? - Энергетика - это масштабная и динамичная отрасль, которая очень быстро развивается, меняются тенденции, появляются новые технологии. Мы следим за всеми изменениями и предлагаем рынку соответствующий инструментарий. Прежде всего, речь идет про финансирование проектов по обновлению основных фондов, поддержку импортозамещения и гарантирование контрактов. Очень актуальна сегодня и "зеленая" повестка в ТЭК, поскольку сейчас идет переоценка эффективности как традиционных, так и альтернативных источников энергии с точки зрения новых экологических и технических требований, увеличивается переход на безуглеродные источники электроэнергии (ГЭС и АЭС) и низкоуглеродные (ТЭС на природном газе). Также особое внимание банки уделяют проработке финансирования проектов возобновляемых источников энергии, таких как энергия ветра и солнца. Интересны банкам и тема водородной энергетики, и проекты по термоядерному синтезу, которые, возможно, произведут технологическую революцию в энергетике будущего. Для обсуждения этих проектов ПСБ активно участвует в рабочих группах при правительстве.- Насколько успешно сегодня развивается малая генерация в России, и какой должна быть ее поддержка в условиях конкуренции на рынке электроэнергии и мощности? - Проекты "зеленой энергетики" сейчас в фокусе пристального внимания государства, поскольку имеют ряд преимуществ как для производителей, так и для потребителей энергии. Так, малая генерация становится альтернативой реконструкции устаревших крупных мощностей, а наличие собственной генерации у средних и крупных предприятий снижает себестоимость продукции. Более того, за счет диверсификации поставщиков электроэнергии и мощности увеличивается надежность энергосистемы страны, а одновременное развитие топливной малой генерации и возобновляемых источников энергии способствует росту конкуренции в секторе энергетики в целом и снижению стоимости энергии для потребителей, в частности. Дальнейшему развитию такого вида генерации могло бы послужить введение механизмов государственного финансирования или софинансирования проектов без перекрестного субсидирования, когда одни категории потребителей частично оплачивают энергопотребление других категорий. Положительно сказалось бы и упрощение законодательной базы для привлечения частных инвестиций и технологического присоединения объектов малой генерации к энергосистеме России. Это позволит продавать избытки мощности на рынке, создавая тем самым дополнительную конкурентную среду и повышая отказоустойчивость энергосистемы страны.- Какова роль банков в развитии проектов энергоэффективности и бережного отношения к ресурсам?- Вопрос экономии ресурсов имеет первостепенное значение во всем мире, люди ищут различные подходы к решению этой проблемы, и банки могут сыграть далеко не последнюю роль в этом процессе. Энергоэффективность позволяет бережно относиться к ресурсам планеты, она подразумевает под собой такие технологии, которые помогают либо ликвидировать потери энергии, либо уменьшить ее расход, либо аккумулировать излишки электроэнергии. Роль банков в этом вопросе заключается в финансировании проектов по созданию энергосберегающих технологий на производстве. Энергосервисные контракты - это такое очевидное взаимовыгодное сотрудничество, которое обусловлено самой экономикой. А в результате происходит сбережение энергоресурсов страны, которое в будущем будет иметь накопительный еще более позитивный эффект для всех сторон. Информатизация вместе с использованием энергосберегающих технологий выгодна всем – потребителям, большим предприятиям, сетям, генерации, государству. - Как ПСБ может повлиять на снижение себестоимости производства, передачи и сбыта энергоресурсов? - С одной стороны, мы можем это делать напрямую: снижение себестоимости производства и сбыта энергоресурсов в определенной степени зависит от размера процентной ставки банка, которая для компаний энергетического сектора уже находится на достаточно низком уровне. С другой стороны, опосредованно, предлагая компаниям и населению большой перечень услуг для удобства платежей за энергоресурсы. Это инкассация, торговый и интернет-эквайринг, QR-платежи, идентификация входящих платежей, использование офисов и касс банка в различных регионах России.- Использует ли ПСБ новые технологии больших данных при работе с клиентами из энергетического сектора?- Big Data - это современный тренд и передовые технологии, которые ПСБ применяет уже во многих направлениях работы. Сейчас мы планомерно внедряем технологии больших данных и в сфере энергетики. Например, банк активно прорабатывает механизм выставления единого платежа за энергоресурсы с последующей возможностью его разделения на отдельные составляющие для поставщиков услуг по генерации, передаче и сбыту, в том числе, с применением технологий блокчейн. Такая опция поможет сократить до минимума риски задержек платежей участникам энергорынка, а также существенно снизить число посредников.Также сейчас мы изучаем возможность финансирования проекта для развития технологий хранения и накопления энергии в благоприятные для рынка часы и последующей ее поставки в "часы пик", что поможет снизить себестоимость единицы электроэнергии для конечного потребителя. Проект пока находится в стадии проработки, но мы уверены, это очень перспективное направление.- Что делает банк для выявления и решения актуальных для энергетики технологических и социальных задач?- Поддержка инноваций и прикладных исследований – одно из основных направлений развития ПСБ в энергетической отрасли. Банк имеет обширный опыт работы с корпоративными клиентами самых разных отраслей, и мы можем поделиться с энергетикой своими знаниями и широкими возможностями финансирования проектов различной степени сложности и готовности – от стадии проектирования до запуска готовых объектов. В том числе для этого мы участвуем в различных конференциях и научных советах по вопросам развития отрасли, организованных финансовыми университетами и институтами. Наша основная задача здесь – максимальная интеграция банка в сферу энергетики за счет финансирования и коммерциализации научных идей и разработок ученого и инженерного сообществ. Также банк продуктивно сотрудничает с резидентами инновационного центра "Сколково", независимыми научными и технологическими компаниями по вопросам решения текущих задач сферы. В перспективе мы планируем создание собственной отраслевой платформы с привлечением экспертов отрасли, научных организаций, молодых ученых, которая станет площадкой для решения актуальных задач в энергетике.- Участвует ли ПСБ в международных энергетических проектах? - Безусловно. ПСБ в целом активно задействован в различных международных проектах - государственного уровня или в проектах частных компаний. В том числе это касается сферы электроэнергетики. Прежде всего, речь про международные проекты крупных госкомпаний и госкорпораций. Например, ПСБ собирается стать одним из гарантирующих банков по подрядным работам при строительстве атомной станции в Египте. Также, мы принимаем участие в развитии частной генерации на территории России и за ее пределами.

https://ria.ru/20210604/psb-1735732854.html

https://ria.ru/20210604/tekhnologii-1735662369.html

https://ria.ru/20210604/soglashenie-1735612258.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

псб (банк псб), энергетика, новости компаний - экономика