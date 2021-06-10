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Наука
https://ria.ru/20210610/intel-1736447110.html
Названы характеристики будущих процессоров Intel Raptor Lake
Названы характеристики будущих процессоров Intel Raptor Lake - РИА Новости, 10.06.2021
Названы характеристики будущих процессоров Intel Raptor Lake
Названы ключевые данные о процессорах Intel семейства Raptor Lake, которые выйдут в 2022 году. Об этом со ссылкой на инсайдерскую информацию сообщает портал... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T13:07
2021-06-10T13:07
наука
компьютерные технологии
intel corporation
технологии
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Названы ключевые данные о процессорах Intel семейства Raptor Lake, которые выйдут в 2022 году. Об этом со ссылкой на инсайдерскую информацию сообщает портал Videocardz.Процессоры Raptor Lake сохранят 10-нанометровый техпроцесс с использованием больших и малых ядер. Последние будут основаны на архитектуре Gracemont, но количество их увеличится. Якобы, в максимальной настольной конфигурации их будет 16. Большие ядра в Raptor Lake получат архитектуру Raptor Cove.Наиболее мощные процессоры Intel Raptor Lake будут нести 24 ядра, способных работать в 32 потока. Новой линейкой станут чипы с обозначением HX — это мобильные решения с повышенной до 45-65 Вт расчетной тепловой мощностью.В этом году американский чипмейкер выпустит чипы Alder Lake (12-е поколение). Процессоры будут основаны на вычислительных ядрах Golden Cove и Gracemont, презентация чипов ожидается в октябре.
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компьютерные технологии, intel corporation, технологии

Названы характеристики будущих процессоров Intel Raptor Lake

13:07 10.06.2021
 
© IntelПрезентация нового процессора "Intel"
Презентация нового процессора Intel
© Intel
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Названы ключевые данные о процессорах Intel семейства Raptor Lake, которые выйдут в 2022 году. Об этом со ссылкой на инсайдерскую информацию сообщает портал Videocardz.
Процессоры Raptor Lake сохранят 10-нанометровый техпроцесс с использованием больших и малых ядер. Последние будут основаны на архитектуре Gracemont, но количество их увеличится. Якобы, в максимальной настольной конфигурации их будет 16. Большие ядра в Raptor Lake получат архитектуру Raptor Cove.
Наиболее мощные процессоры Intel Raptor Lake будут нести 24 ядра, способных работать в 32 потока. Новой линейкой станут чипы с обозначением HX — это мобильные решения с повышенной до 45-65 Вт расчетной тепловой мощностью.
В этом году американский чипмейкер выпустит чипы Alder Lake (12-е поколение). Процессоры будут основаны на вычислительных ядрах Golden Cove и Gracemont, презентация чипов ожидается в октябре.
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