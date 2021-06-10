Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20210610/gospodderzhka-1736473928.html
Руденя: более семи тысяч субъектов МСП Верхневолжья получили господдержку
Руденя: более семи тысяч субъектов МСП Верхневолжья получили господдержку - РИА Новости, 10.06.2021
Руденя: более семи тысяч субъектов МСП Верхневолжья получили господдержку
Более 7 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства Тверской области воспользовались в 2020 году мерами государственной поддержки, сообщает... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T15:18
2021-06-10T15:18
тверская область
игорь руденя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736473180_0:77:2000:1203_1920x0_80_0_0_04afca64ef992c9ef0541fe3c9f24b71.jpg
ТВЕРЬ, 10 июня – РИА Новости. Более 7 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства Тверской области воспользовались в 2020 году мерами государственной поддержки, сообщает пресс-служба регионального правительства."В прошедшем году малый и средний бизнес получил беспрецедентные меры государственной поддержки. Благодаря федеральным мерам поддержки, а также дополнительным мерам со стороны правительства Тверской области была обеспечена стабильная деятельность предприятий, сохранение рабочих мест. Тверские предприниматели подтвердили свою позитивную деловую репутацию и социальную ответственность", – сказал в четверг на заседании областного правительства губернатор региона Игорь Руденя.Фонд содействия предпринимательству Тверской области в прошлом году предоставил 341 заем малому и среднему бизнесу на общую сумму 590 миллионов рублей. С 2020 года по настоящее время фондом одобрено 92 поручительства, привлечено свыше двух миллиардов рублей средств коммерческих банков.Введена новая мера поддержки - льготные займы по программе "Оборотный капитал". На сегодня фондом развития промышленности Тверской области одобрены 23 займа предприятиям на сумму почти 400 миллионов рублей. В пресс-службе отметили, что особое внимание уделялось наиболее уязвимым в условиях пандемии отраслям. Так, для 250 арендаторов площадей в торговых центрах была снижена арендная плата благодаря введенному субсидированию части налога на имущество владельцам торговых центров. В сфере туризма поддержка оказывалась организаторам турпоездок школьников по Тверской области, гостиничному бизнесу. По 34 видам экономической деятельности снижены налоговые ставки при применении упрощенной системы налогообложения. Это помогло стабильно работать более 5,3 тысячам организаций. В 2021 году в Верхневолжье планируется не снижать объемы поддержки малого и среднего бизнеса. На региональном уровне в этом году уже введены новые меры для предприятий лесопромышленного комплекса. Так, компаниям ЛПК будут предоставляться субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, на реализацию инвестпроектов по глубокой переработке древесины. В настоящее время в Тверской области насчитывается свыше 44 тысяч малых и средних предприятий, число занятых в малом и среднем бизнесе – около 68 тысяч человек, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210603/rudenya-1735522123.html
https://ria.ru/20210525/konkurs-1733788572.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736473180_293:0:2000:1280_1920x0_80_0_0_91ff6b1be18b4f46b9dd7270cbd8b9ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь руденя

Руденя: более семи тысяч субъектов МСП Верхневолжья получили господдержку

15:18 10.06.2021
 
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 10 июня – РИА Новости. Более 7 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства Тверской области воспользовались в 2020 году мерами государственной поддержки, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В прошедшем году малый и средний бизнес получил беспрецедентные меры государственной поддержки. Благодаря федеральным мерам поддержки, а также дополнительным мерам со стороны правительства Тверской области была обеспечена стабильная деятельность предприятий, сохранение рабочих мест.
Подписание соглашения о сотрудничестве по развитию межрегионального проекта Большое Золотое кольцо
3 июня, 22:04Тверская область
Руденя: Верхневолжье на ПМЭФ заключило соглашения на 60 млрд рублей
Тверские предприниматели подтвердили свою позитивную деловую репутацию и социальную ответственность", – сказал в четверг на заседании областного правительства губернатор региона Игорь Руденя.
Фонд содействия предпринимательству Тверской области в прошлом году предоставил 341 заем малому и среднему бизнесу на общую сумму 590 миллионов рублей. С 2020 года по настоящее время фондом одобрено 92 поручительства, привлечено свыше двух миллиардов рублей средств коммерческих банков.
Введена новая мера поддержки - льготные займы по программе "Оборотный капитал". На сегодня фондом развития промышленности Тверской области одобрены 23 займа предприятиям на сумму почти 400 миллионов рублей.
В пресс-службе отметили, что особое внимание уделялось наиболее уязвимым в условиях пандемии отраслям. Так, для 250 арендаторов площадей в торговых центрах была снижена арендная плата благодаря введенному субсидированию части налога на имущество владельцам торговых центров. В сфере туризма поддержка оказывалась организаторам турпоездок школьников по Тверской области, гостиничному бизнесу. По 34 видам экономической деятельности снижены налоговые ставки при применении упрощенной системы налогообложения. Это помогло стабильно работать более 5,3 тысячам организаций.
Детская площадка в районе Капотня в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
25 мая, 11:53Тверская область
Руденя: семь тверских городов участвуют в конкурсе по благоустройству
В 2021 году в Верхневолжье планируется не снижать объемы поддержки малого и среднего бизнеса. На региональном уровне в этом году уже введены новые меры для предприятий лесопромышленного комплекса. Так, компаниям ЛПК будут предоставляться субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, на реализацию инвестпроектов по глубокой переработке древесины.
В настоящее время в Тверской области насчитывается свыше 44 тысяч малых и средних предприятий, число занятых в малом и среднем бизнесе – около 68 тысяч человек, пояснили в пресс-службе.
 
Тверская областьИгорь Руденя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:07В МИД Германии оценили решение США по "Северному потоку — 2"
09:03Матвиенко призвала переработать стратегию пространственного развития
08:58Эксперт предупредил, чем грозит отключение России от SWIFT
08:45В Туве объявили день траура из-за смерти Ларисы Шойгу
08:41Американский эсминец "Лабун" отправился в Черное море
08:36Эксперт рассказала о проблемах со слухом у пациентов с COVID-19
08:30В Астраханской области микроавтобус столкнулся с легковушкой
08:30Эксперт раскрыл детали новых американских миссий на Венеру
08:30На Камчатке приостановили плановую госпитализацию пациентов
08:24В Приамурье мужчину будут судить за нападение на офисы микрозаймов
08:16Москвичам пообещали грозу и до 19 градусов тепла
08:00Вечером в пятницу пробки в Москве могут достигнуть девяти баллов
07:56В Гидрометцентре рассказали, когда в Центральную Россию вернется тепло
07:54Эколог предостерегла дачников от использования европейских пестицидов
07:49В Южно-Сахалинске локализовали возгорание в пятиэтажном доме
07:39"Лето как лето": Вильфанд назвал погоду в столице "старомосковской"
07:29Число погибших в ДТП с автобусом на Урале возросло до семи человек
07:26Госдума рассмотрит закон о репатриации граждан Белоруссии и Украины
07:13У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5
07:09В Южно-Сахалинске произошел пожар в пятиэтажном доме
Лента новостейМолния