https://ria.ru/20210610/gospodderzhka-1736473928.html

Руденя: более семи тысяч субъектов МСП Верхневолжья получили господдержку

Руденя: более семи тысяч субъектов МСП Верхневолжья получили господдержку - РИА Новости, 10.06.2021

Руденя: более семи тысяч субъектов МСП Верхневолжья получили господдержку

Более 7 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства Тверской области воспользовались в 2020 году мерами государственной поддержки, сообщает... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T15:18

2021-06-10T15:18

2021-06-10T15:18

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 10 июня – РИА Новости. Более 7 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства Тверской области воспользовались в 2020 году мерами государственной поддержки, сообщает пресс-служба регионального правительства."В прошедшем году малый и средний бизнес получил беспрецедентные меры государственной поддержки. Благодаря федеральным мерам поддержки, а также дополнительным мерам со стороны правительства Тверской области была обеспечена стабильная деятельность предприятий, сохранение рабочих мест. Тверские предприниматели подтвердили свою позитивную деловую репутацию и социальную ответственность", – сказал в четверг на заседании областного правительства губернатор региона Игорь Руденя.Фонд содействия предпринимательству Тверской области в прошлом году предоставил 341 заем малому и среднему бизнесу на общую сумму 590 миллионов рублей. С 2020 года по настоящее время фондом одобрено 92 поручительства, привлечено свыше двух миллиардов рублей средств коммерческих банков.Введена новая мера поддержки - льготные займы по программе "Оборотный капитал". На сегодня фондом развития промышленности Тверской области одобрены 23 займа предприятиям на сумму почти 400 миллионов рублей. В пресс-службе отметили, что особое внимание уделялось наиболее уязвимым в условиях пандемии отраслям. Так, для 250 арендаторов площадей в торговых центрах была снижена арендная плата благодаря введенному субсидированию части налога на имущество владельцам торговых центров. В сфере туризма поддержка оказывалась организаторам турпоездок школьников по Тверской области, гостиничному бизнесу. По 34 видам экономической деятельности снижены налоговые ставки при применении упрощенной системы налогообложения. Это помогло стабильно работать более 5,3 тысячам организаций. В 2021 году в Верхневолжье планируется не снижать объемы поддержки малого и среднего бизнеса. На региональном уровне в этом году уже введены новые меры для предприятий лесопромышленного комплекса. Так, компаниям ЛПК будут предоставляться субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, на реализацию инвестпроектов по глубокой переработке древесины. В настоящее время в Тверской области насчитывается свыше 44 тысяч малых и средних предприятий, число занятых в малом и среднем бизнесе – около 68 тысяч человек, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210603/rudenya-1735522123.html

https://ria.ru/20210525/konkurs-1733788572.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь руденя