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Эксперт назвал борьбу США с "Северным потоком — 2" глупой
Эксперт назвал борьбу США с "Северным потоком — 2" глупой - РИА Новости, 10.06.2021
Эксперт назвал борьбу США с "Северным потоком — 2" глупой
Ведя борьбу с "Северным потоком 2", США возвращаются к собственным заблуждениям из 70-х годов, сообщил в интервью РИА Новости президент Института мировой... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T19:31
2021-06-10T19:31
россия
nord stream 2 ag
северный поток — 2
энтони блинкен
генри киссинджер
евросоюз
александр дынкин
сша
в мире
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Ведя борьбу с "Северным потоком 2", США возвращаются к собственным заблуждениям из 70-х годов, сообщил в интервью РИА Новости президент Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН Александр Дынкин."Если вернуться назад, в 70-е годы, когда Россия и ответственные политики и бизнесмены Германии готовили сделку "газ-трубы", американцы тогда еще возражали. Министр по особым поручениям Германии Эгон Барр поехал в Вашингтон к Генри Киссинджеру (бывшему госсекретарю США) и объяснил ему, что это никакая не выгода СССР, это уравнение: "если они нам перекрывают поставки, мы им не платим деньги, поэтому это никакая не односторонняя уступка", а стимул экономического развития двух стран. И Киссинджер, надо отдать ему должное, это понял", - сказал Дынкин.Кроме того, по его мнению, в Европе плохо понимают, что благодаря "Северному потоку 2" Россия не может резко увеличить поставки газа. "Конечно, газ по "Северному потоку 2" будет чуть-чуть дешевле, чем через Украину, потому что вход на немецкую территорию станет короче почти на 1000 километров, поэтому и транзит будет чуть дешевле. Но европейский и немецкий рынки не потребят газа больше, чем им это нужно, а этот объем мы уже можем поставить по действующей трубопроводной системе. Поэтому и наши ожидания, что мы сейчас нарастим экспорт газа, тоже не обоснованы - сколько рынку надо, столько и поставим. Но при помощи проекта "Северный поток 2" это сделать будет проще, надежнее и без украинских фокусов", - уточнил президент ИМЭМО РАН.При этом он указал на то, что сегодня никто не сомневается, и сами немцы это признают, что "полного суверенитета в вопросах безопасности и обороны у них нет". "Однако немецкие коллеги говорят, что они намерены доказать, что у них есть экономический суверенитет", - заключил Дынкин.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в четверг, что Москва не понимает заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о необходимости "поиска путей смягчения последствий" от эксплуатации "Северного потока 2". Ранее госсекретарь отметил, что США добиваются от Германии "автоматических" мер против последствий работы "Северного потока 2". Кроме того, он заявлял, что США по-прежнему будут работать над тем, чтобы газопровод не заработал, и что Вашингтон активно общается с Германией, "чтобы посмотреть, что необходимо сделать" для возмещения возможных транзитных потерь Киева. Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр в интервью РИА Новости сообщал, что принципиальная позиция Берлина по "Северному потоку 2" не изменится.Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2".В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
https://ria.ru/20210610/potok-1736517228.html
https://ria.ru/20210610/ryabkov-1736387497.html
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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, энтони блинкен, генри киссинджер, евросоюз, александр дынкин, сша, в мире
Эксперт назвал борьбу США с "Северным потоком — 2" глупой
19:31 10.06.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" покидает порт Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна покидает порт Висмар - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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Президент ИМЭМО РАН назвал борьбу США с "Северным потоком — 2" глупой

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Ведя борьбу с "Северным потоком 2", США возвращаются к собственным заблуждениям из 70-х годов, сообщил в интервью РИА Новости президент Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН Александр Дынкин.
"Если вернуться назад, в 70-е годы, когда Россия и ответственные политики и бизнесмены Германии готовили сделку "газ-трубы", американцы тогда еще возражали. Министр по особым поручениям Германии Эгон Барр поехал в Вашингтон к Генри Киссинджеру (бывшему госсекретарю США) и объяснил ему, что это никакая не выгода СССР, это уравнение: "если они нам перекрывают поставки, мы им не платим деньги, поэтому это никакая не односторонняя уступка", а стимул экономического развития двух стран. И Киссинджер, надо отдать ему должное, это понял", - сказал Дынкин.
Судно-трубоукладчик Фортуна покидает порт Висмар - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
Вчера, 18:07
Завершилась укладка морской части первой нитки "Северного потока — 2"

И теперь, по словам собеседника агентства, "все возвращается на круги своя". "Сегодня вновь ведутся разговоры о том, что эти трубопроводы – как стрелы наступлений армии на Европу. Это, с моей точки зрения, глупо, потому что опять же – это важно для Германии, она страхуется от своего чрезмерного увлечения возобновляемыми источниками энергии, у которых другая плотность энергетического потока, волатильность поставок, сегодня есть ветер, завтра штиль, солнце есть или нет. Это нужно Германии, Европе, и это коммерческий вопрос, а его начинают вот так политизировать", - отметил эксперт.

Кроме того, по его мнению, в Европе плохо понимают, что благодаря "Северному потоку 2" Россия не может резко увеличить поставки газа. "Конечно, газ по "Северному потоку 2" будет чуть-чуть дешевле, чем через Украину, потому что вход на немецкую территорию станет короче почти на 1000 километров, поэтому и транзит будет чуть дешевле. Но европейский и немецкий рынки не потребят газа больше, чем им это нужно, а этот объем мы уже можем поставить по действующей трубопроводной системе. Поэтому и наши ожидания, что мы сейчас нарастим экспорт газа, тоже не обоснованы - сколько рынку надо, столько и поставим. Но при помощи проекта "Северный поток 2" это сделать будет проще, надежнее и без украинских фокусов", - уточнил президент ИМЭМО РАН.
При этом он указал на то, что сегодня никто не сомневается, и сами немцы это признают, что "полного суверенитета в вопросах безопасности и обороны у них нет". "Однако немецкие коллеги говорят, что они намерены доказать, что у них есть экономический суверенитет", - заключил Дынкин.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток — 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
Вчера, 03:08
Рябков: заявления США по "Северному потоку — 2" не изменят позицию России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в четверг, что Москва не понимает заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о необходимости "поиска путей смягчения последствий" от эксплуатации "Северного потока 2". Ранее госсекретарь отметил, что США добиваются от Германии "автоматических" мер против последствий работы "Северного потока 2". Кроме того, он заявлял, что США по-прежнему будут работать над тем, чтобы газопровод не заработал, и что Вашингтон активно общается с Германией, "чтобы посмотреть, что необходимо сделать" для возмещения возможных транзитных потерь Киева. Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр в интервью РИА Новости сообщал, что принципиальная позиция Берлина по "Северному потоку 2" не изменится.
Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2".
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
Строительство газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 14:36
На Украине придумали способ борьбы с "Северным потоком — 2"
 
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