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Макрон заявил о необходимости прояснить отношения НАТО с Россией
Макрон заявил о необходимости прояснить отношения НАТО с Россией - РИА Новости, 11.06.2021
Макрон заявил о необходимости прояснить отношения НАТО с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон в преддверии саммита НАТО в Брюсселе заявил о необходимости прояснить стратегию альянса и его политику в отношении России. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-10T19:24
2021-06-11T04:45
россия
эммануэль макрон
нато
франция
в мире
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ПАРИЖ 10 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в преддверии саммита НАТО в Брюсселе заявил о необходимости прояснить стратегию альянса и его политику в отношении России."Нам нужно стратегически прояснить, куда движется альянс. В первую очередь - какие отношения мы хотим иметь с Россией", - сказал Макрон на пресс-конференции в четверг.Глава Французской Республики приветствовал подготовку встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Макрон добавил, что он сам всегда выступает за диалог с Москвой.По мнению Макрона, НАТО должна снизить напряжение в отношениях с России. Вместе с тем он подчеркнул, что рамки отношений с РФ должны быть требовательными и жесткими.Брюссельский саммит НАТО состоится 14 июня.
https://ria.ru/20210525/sopernik-1733779061.html
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россия, эммануэль макрон, нато, франция, в мире
Макрон заявил о необходимости прояснить отношения НАТО с Россией
19:24 10.06.2021 (обновлено: 04:45 11.06.2021)
 
© AP Photo / Francois MoriПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© AP Photo / Francois Mori

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости прояснить отношения НАТО с Россией

Читать ria.ru в
ПАРИЖ 10 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в преддверии саммита НАТО в Брюсселе заявил о необходимости прояснить стратегию альянса и его политику в отношении России.
"Нам нужно стратегически прояснить, куда движется альянс. В первую очередь - какие отношения мы хотим иметь с Россией", - сказал Макрон на пресс-конференции в четверг.
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По мнению Макрона, НАТО должна снизить напряжение в отношениях с России. Вместе с тем он подчеркнул, что рамки отношений с РФ должны быть требовательными и жесткими.
Брюссельский саммит НАТО состоится 14 июня.
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