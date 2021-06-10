https://ria.ru/20210610/frantsiya-1736531850.html

Макрон заявил о необходимости прояснить отношения НАТО с Россией

Макрон заявил о необходимости прояснить отношения НАТО с Россией - РИА Новости, 11.06.2021

Макрон заявил о необходимости прояснить отношения НАТО с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон в преддверии саммита НАТО в Брюсселе заявил о необходимости прояснить стратегию альянса и его политику в отношении России. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-10T19:24

2021-06-10T19:24

2021-06-11T04:45

россия

эммануэль макрон

нато

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ПАРИЖ 10 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в преддверии саммита НАТО в Брюсселе заявил о необходимости прояснить стратегию альянса и его политику в отношении России."Нам нужно стратегически прояснить, куда движется альянс. В первую очередь - какие отношения мы хотим иметь с Россией", - сказал Макрон на пресс-конференции в четверг.Глава Французской Республики приветствовал подготовку встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Макрон добавил, что он сам всегда выступает за диалог с Москвой.По мнению Макрона, НАТО должна снизить напряжение в отношениях с России. Вместе с тем он подчеркнул, что рамки отношений с РФ должны быть требовательными и жесткими.Брюссельский саммит НАТО состоится 14 июня.

https://ria.ru/20210525/sopernik-1733779061.html

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россия

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россия, эммануэль макрон, нато, франция, в мире