https://ria.ru/20210610/fizpodgotovka-1736490058.html

Митрополит рассказал об уровне физподготовки военных священников

Митрополит рассказал об уровне физподготовки военных священников - РИА Новости, 10.06.2021

Митрополит рассказал об уровне физподготовки военных священников

Военные священники Русской православной церкви не отстают от своей паствы в физподготовке, заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T16:22

2021-06-10T16:22

2021-06-10T16:22

религия и мировоззрение

московский патриархат

дальний восток

русская православная церковь

сергей шойгу

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости, Ольга Липич. Военные священники Русской православной церкви не отстают от своей паствы в физподготовке, заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, глава комиссии по взаимодействию со старообрядчеством митрополит Волоколамский Иларион, отвечая на вопрос РИА Новости о возможности привлечения духовенства РПЦ к обучению спецназа.Ранее о привлечении к такой работе старообрядцев, живущих в тайге в экстремальных условиях, сообщил министр обороны Сергей Шойгу."Насколько мне известно, таких именно запросов пока не поступало, но в целом взаимодействие Русской православной церкви с Вооруженными силами – очень доброе и плодотворное. Оно осуществляется преимущественно в той области, которая относится к заботе о душе военнослужащих, хотя военные священники не отстают от своей паствы и в сфере физической подготовки", - сказал митрополит Иларион в ответ на вопрос, не планируется ли взаимодействия, подобного установленному между ВС и старообрядцами, с насельниками отдаленных монастырей и скитов РПЦ.По словам митрополита, интерес министра обороны к навыкам выживания в экстремальных условиях понятен, но обусловлены эти навыки старообрядцев не особенностями их веры или обряда, а историческими обстоятельствами существования."Преследования гражданской власти в прошлом неоднократно вынуждали старообрядцев искать труднодоступные места обитания и приспосабливаться там к новым условиям жизни. Старообрядцы, в особенности живущие в Сибири и на Дальнем Востоке, представляют собой замкнутую этноконфессиональную группу, внутри которой сохраняются и передаются определенные культурные и бытовые навыки", - пояснил митрополит Иларион.Эти навыки, добавил он, вызвали интерес военных – и старообрядцы отозвались готовностью поделиться. "И это отрадно. В целом они всегда были настроены патриотически", - подчеркнул собеседник агентства.

https://ria.ru/20210519/staroobryadtsy-1732951577.html

https://ria.ru/20180802/1525780117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский патриархат, дальний восток, русская православная церковь, сергей шойгу