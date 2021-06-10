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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210610/fizpodgotovka-1736490058.html
Митрополит рассказал об уровне физподготовки военных священников
Митрополит рассказал об уровне физподготовки военных священников - РИА Новости, 10.06.2021
Митрополит рассказал об уровне физподготовки военных священников
Военные священники Русской православной церкви не отстают от своей паствы в физподготовке, заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T16:22
2021-06-10T16:22
религия и мировоззрение
московский патриархат
дальний восток
русская православная церковь
сергей шойгу
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости, Ольга Липич. Военные священники Русской православной церкви не отстают от своей паствы в физподготовке, заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, глава комиссии по взаимодействию со старообрядчеством митрополит Волоколамский Иларион, отвечая на вопрос РИА Новости о возможности привлечения духовенства РПЦ к обучению спецназа.Ранее о привлечении к такой работе старообрядцев, живущих в тайге в экстремальных условиях, сообщил министр обороны Сергей Шойгу."Насколько мне известно, таких именно запросов пока не поступало, но в целом взаимодействие Русской православной церкви с Вооруженными силами – очень доброе и плодотворное. Оно осуществляется преимущественно в той области, которая относится к заботе о душе военнослужащих, хотя военные священники не отстают от своей паствы и в сфере физической подготовки", - сказал митрополит Иларион в ответ на вопрос, не планируется ли взаимодействия, подобного установленному между ВС и старообрядцами, с насельниками отдаленных монастырей и скитов РПЦ.По словам митрополита, интерес министра обороны к навыкам выживания в экстремальных условиях понятен, но обусловлены эти навыки старообрядцев не особенностями их веры или обряда, а историческими обстоятельствами существования."Преследования гражданской власти в прошлом неоднократно вынуждали старообрядцев искать труднодоступные места обитания и приспосабливаться там к новым условиям жизни. Старообрядцы, в особенности живущие в Сибири и на Дальнем Востоке, представляют собой замкнутую этноконфессиональную группу, внутри которой сохраняются и передаются определенные культурные и бытовые навыки", - пояснил митрополит Иларион.Эти навыки, добавил он, вызвали интерес военных – и старообрядцы отозвались готовностью поделиться. "И это отрадно. В целом они всегда были настроены патриотически", - подчеркнул собеседник агентства.
https://ria.ru/20210519/staroobryadtsy-1732951577.html
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московский патриархат, дальний восток, русская православная церковь, сергей шойгу

Митрополит рассказал об уровне физподготовки военных священников

16:22 10.06.2021
 
© РИА Новости / Валерий Титиевский / Перейти в фотобанкТоржественные проводы новобранцев Президентского полка на железнодорожном вокзале Новосибирска
Торжественные проводы новобранцев Президентского полка на железнодорожном вокзале Новосибирска - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Валерий Титиевский
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости, Ольга Липич. Военные священники Русской православной церкви не отстают от своей паствы в физподготовке, заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, глава комиссии по взаимодействию со старообрядчеством митрополит Волоколамский Иларион, отвечая на вопрос РИА Новости о возможности привлечения духовенства РПЦ к обучению спецназа.
Ранее о привлечении к такой работе старообрядцев, живущих в тайге в экстремальных условиях, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
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"Насколько мне известно, таких именно запросов пока не поступало, но в целом взаимодействие Русской православной церкви с Вооруженными силами – очень доброе и плодотворное. Оно осуществляется преимущественно в той области, которая относится к заботе о душе военнослужащих, хотя военные священники не отстают от своей паствы и в сфере физической подготовки", - сказал митрополит Иларион в ответ на вопрос, не планируется ли взаимодействия, подобного установленному между ВС и старообрядцами, с насельниками отдаленных монастырей и скитов РПЦ.
По словам митрополита, интерес министра обороны к навыкам выживания в экстремальных условиях понятен, но обусловлены эти навыки старообрядцев не особенностями их веры или обряда, а историческими обстоятельствами существования.
"Преследования гражданской власти в прошлом неоднократно вынуждали старообрядцев искать труднодоступные места обитания и приспосабливаться там к новым условиям жизни. Старообрядцы, в особенности живущие в Сибири и на Дальнем Востоке, представляют собой замкнутую этноконфессиональную группу, внутри которой сохраняются и передаются определенные культурные и бытовые навыки", - пояснил митрополит Иларион.
Эти навыки, добавил он, вызвали интерес военных – и старообрядцы отозвались готовностью поделиться. "И это отрадно. В целом они всегда были настроены патриотически", - подчеркнул собеседник агентства.
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