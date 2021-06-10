https://ria.ru/20210610/festival2021-1736332989.html
Вписки, хейтеры, веселье: как организовать музыкальный фестиваль?
Вписки, хейтеры, веселье: как организовать музыкальный фестиваль? - РИА Новости, 10.06.2021
Вписки, хейтеры, веселье: как организовать музыкальный фестиваль?
Как делают музыкальные фестивали с нуля? Что самое нервное при организации мероприятия в пандемию? Сложно ли сейчас привезти в Россию иностранного артиста? Как составляется фестивальный лайн-ап? Что такое "вписки" на мероприятиях и насколько они вредны для организаторов? Почему в России невозможно создать фестиваль, где будут только суперзвезды?
2021-06-10T12:00
2021-06-10T12:00
2021-06-10T12:04
яснопонятно
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Вписки, хейтеры, веселье: как организовать музыкальный фестиваль?
Как делают музыкальные фестивали с нуля? Что самое нервное при организации мероприятия в пандемию? Сложно ли сейчас привезти в Россию иностранного артиста? Как составляется фестивальный лайн-ап? Что такое «вписки» на мероприятиях и насколько они вредны для организаторов? Почему в России невозможно создать фестиваль, где будут только суперзвезды?
audio/mpeg
Вписки, хейтеры, веселье: как организовать музыкальный фестиваль?
Как делают музыкальные фестивали с нуля? Что самое нервное при организации мероприятия в пандемию? Сложно ли сейчас привезти в Россию иностранного артиста? Как составляется фестивальный лайн-ап? Что такое «вписки» на мероприятиях и насколько они вредны для организаторов? Почему в России невозможно создать фестиваль, где будут только суперзвезды?
audio/mpeg
Генеральный продюсер фестиваля STEREOLETO Илья Бортнюк — об организации, трудностях из-за коронавирусной пандемии, частых фестивальных форс-мажорах и хейтерах. Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, развлечения, музыка, подкаст, досуг, искусство
Вписки, хейтеры, веселье: как организовать музыкальный фестиваль?
12:00 10.06.2021 (обновлено: 12:04 10.06.2021)
Как делают музыкальные фестивали с нуля? Что самое нервное при организации мероприятия в пандемию? Сложно ли сейчас привезти в Россию иностранного артиста? Как составляется фестивальный лайн-ап? Что такое "вписки" на мероприятиях и насколько они вредны для организаторов? Почему в России невозможно создать фестиваль, где будут только суперзвезды?