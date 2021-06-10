https://ria.ru/20210610/elektrozavodskaya-1736402038.html

Бирюков рассказал о благоустройстве возле станции "Электрозаводская" БКЛ

Бирюков рассказал о благоустройстве возле станции "Электрозаводская" БКЛ - РИА Новости, 10.06.2021

Бирюков рассказал о благоустройстве возле станции "Электрозаводская" БКЛ

Стартовал второй этап благоустройства возле станции "Электрозаводская" Большой кольцевой линии метро, сообщил журналистам заместитель мэра в правительстве... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T09:30

2021-06-10T09:30

2021-06-10T09:30

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городское хозяйство москвы

петр бирюков

общество

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Стартовал второй этап благоустройства возле станции "Электрозаводская" Большой кольцевой линии метро, сообщил журналистам заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков."Стартовал второй этап благоустройства возле станции "Электрозаводская" Большой кольцевой линии метро", - сообщил Бирюков.По его словам, в этом году в зону работ вошли площадь Журавлева, улицы Золотая, Семеновский вал и Большая Семеновская от дома 29/2 до 55."В рамках проекта по улучшению транспортной и пешеходной доступности территории, прилегающей к станции "Электрозаводская", обновим тротуары, отделив от проезжей части бордюрным камнем, уложим новое асфальтобетонное покрытие, реконструируем семь светофорных объектов, обустроим новые пешеходные переходы", - отметил Бирюков.Для пассажиров общественного транспорта поставят четыре современных остановочных павильона, где можно будет укрыться от непогоды и зарядить мобильный телефон."В зоне благоустройства будут установлены новые фонари и уличные торшеры с энергосберегающими лампами. Особое внимание в проекте уделяется озеленению территории - запланирована высадка почти 70 деревьев и 4,3 тысячи кустарников, будут разбиты цветники и газон общей площадью более 16 тысяч квадратных метров", - рассказал заместитель мэра.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что изюминкой проекта станет благоустройство площади Журавлева, которая много лет является точкой притяжения для местных жителей. Там обновят тротуары, поставят удобные скамейки и проведут озеленение.

https://realty.ria.ru/20210610/moskva-1736400622.html

https://ria.ru/20210608/metro-1736089628.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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городское хозяйство москвы, петр бирюков, общество