https://ria.ru/20210610/elektrozavodskaya-1736402038.html
Бирюков рассказал о благоустройстве возле станции "Электрозаводская" БКЛ
Бирюков рассказал о благоустройстве возле станции "Электрозаводская" БКЛ - РИА Новости, 10.06.2021
Бирюков рассказал о благоустройстве возле станции "Электрозаводская" БКЛ
Стартовал второй этап благоустройства возле станции "Электрозаводская" Большой кольцевой линии метро, сообщил журналистам заместитель мэра в правительстве... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T09:30
2021-06-10T09:30
2021-06-10T09:30
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городское хозяйство москвы
петр бирюков
общество
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Стартовал второй этап благоустройства возле станции "Электрозаводская" Большой кольцевой линии метро, сообщил журналистам заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков."Стартовал второй этап благоустройства возле станции "Электрозаводская" Большой кольцевой линии метро", - сообщил Бирюков.По его словам, в этом году в зону работ вошли площадь Журавлева, улицы Золотая, Семеновский вал и Большая Семеновская от дома 29/2 до 55."В рамках проекта по улучшению транспортной и пешеходной доступности территории, прилегающей к станции "Электрозаводская", обновим тротуары, отделив от проезжей части бордюрным камнем, уложим новое асфальтобетонное покрытие, реконструируем семь светофорных объектов, обустроим новые пешеходные переходы", - отметил Бирюков.Для пассажиров общественного транспорта поставят четыре современных остановочных павильона, где можно будет укрыться от непогоды и зарядить мобильный телефон."В зоне благоустройства будут установлены новые фонари и уличные торшеры с энергосберегающими лампами. Особое внимание в проекте уделяется озеленению территории - запланирована высадка почти 70 деревьев и 4,3 тысячи кустарников, будут разбиты цветники и газон общей площадью более 16 тысяч квадратных метров", - рассказал заместитель мэра.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что изюминкой проекта станет благоустройство площади Журавлева, которая много лет является точкой притяжения для местных жителей. Там обновят тротуары, поставят удобные скамейки и проведут озеленение.
https://realty.ria.ru/20210610/moskva-1736400622.html
https://ria.ru/20210608/metro-1736089628.html
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, общество
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Стартовал второй этап благоустройства возле станции "Электрозаводская" Большой кольцевой линии метро, сообщил журналистам заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков
.
"Стартовал второй этап благоустройства возле станции "Электрозаводская" Большой кольцевой линии метро", - сообщил Бирюков.
По его словам, в этом году в зону работ вошли площадь Журавлева, улицы Золотая, Семеновский вал и Большая Семеновская от дома 29/2 до 55.
"В рамках проекта по улучшению транспортной и пешеходной доступности территории, прилегающей к станции "Электрозаводская", обновим тротуары, отделив от проезжей части бордюрным камнем, уложим новое асфальтобетонное покрытие, реконструируем семь светофорных объектов, обустроим новые пешеходные переходы", - отметил Бирюков.
Для пассажиров общественного транспорта поставят четыре современных остановочных павильона, где можно будет укрыться от непогоды и зарядить мобильный телефон.
"В зоне благоустройства будут установлены новые фонари и уличные торшеры с энергосберегающими лампами. Особое внимание в проекте уделяется озеленению территории - запланирована высадка почти 70 деревьев и 4,3 тысячи кустарников, будут разбиты цветники и газон общей площадью более 16 тысяч квадратных метров", - рассказал заместитель мэра.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что изюминкой проекта станет благоустройство площади Журавлева, которая много лет является точкой притяжения для местных жителей. Там обновят тротуары, поставят удобные скамейки и проведут озеленение.