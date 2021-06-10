Мишустин: России удалось удержать замедление экономики в пандемию
13:06 10.06.2021 (обновлено: 13:08 10.06.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что благодаря предпринятым мерам России в период пандемии COVID-19 удалось удержать замедление экономики в умеренных рамках.
Выступая на итоговой коллегии Минпромторга РФ в четверг, премьер напомнил, что для стабилизации ситуации в промышленности президент РФ Владимир Путин провел ряд отраслевых совещаний, по итогам которых принимались решения о поддержке предприятий.
"Благодаря всем этим мерам удалось удержать неизбежное в таких условиях замедление экономики в умеренных границах", - сказал Мишустин.
"За январь-апрель наблюдаем рост объемов промышленного производства в целом, а во многих секторах обрабатывающей промышленности прирост превышает 10%. Рассчитываем, что благодаря вашим усилиям эти позитивные тенденции сохранятся и усилятся. Уверен, что министерство промышленности и торговли продолжит эффективно решать стоящие перед ним задачи, будет и дальше способствовать росту нашей экономики и улучшению жизни людей", - сказал российский премьер в видеообращении к участникам коллегии Минпромторга.