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Мишустин: России удалось удержать замедление экономики в пандемию
Мишустин: России удалось удержать замедление экономики в пандемию - РИА Новости, 10.06.2021
Мишустин: России удалось удержать замедление экономики в пандемию
Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что благодаря предпринятым мерам России в период пандемии COVID-19 удалось удержать замедление экономики в... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T13:06
2021-06-10T13:08
россия
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что благодаря предпринятым мерам России в период пандемии COVID-19 удалось удержать замедление экономики в умеренных рамках.Выступая на итоговой коллегии Минпромторга РФ в четверг, премьер напомнил, что для стабилизации ситуации в промышленности президент РФ Владимир Путин провел ряд отраслевых совещаний, по итогам которых принимались решения о поддержке предприятий."За январь-апрель наблюдаем рост объемов промышленного производства в целом, а во многих секторах обрабатывающей промышленности прирост превышает 10%. Рассчитываем, что благодаря вашим усилиям эти позитивные тенденции сохранятся и усилятся. Уверен, что министерство промышленности и торговли продолжит эффективно решать стоящие перед ним задачи, будет и дальше способствовать росту нашей экономики и улучшению жизни людей", - сказал российский премьер в видеообращении к участникам коллегии Минпромторга.
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россия, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика

Мишустин: России удалось удержать замедление экономики в пандемию

13:06 10.06.2021 (обновлено: 13:08 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что благодаря предпринятым мерам России в период пандемии COVID-19 удалось удержать замедление экономики в умеренных рамках.
Выступая на итоговой коллегии Минпромторга РФ в четверг, премьер напомнил, что для стабилизации ситуации в промышленности президент РФ Владимир Путин провел ряд отраслевых совещаний, по итогам которых принимались решения о поддержке предприятий.
"Благодаря всем этим мерам удалось удержать неизбежное в таких условиях замедление экономики в умеренных границах", - сказал Мишустин.
"За январь-апрель наблюдаем рост объемов промышленного производства в целом, а во многих секторах обрабатывающей промышленности прирост превышает 10%. Рассчитываем, что благодаря вашим усилиям эти позитивные тенденции сохранятся и усилятся. Уверен, что министерство промышленности и торговли продолжит эффективно решать стоящие перед ним задачи, будет и дальше способствовать росту нашей экономики и улучшению жизни людей", - сказал российский премьер в видеообращении к участникам коллегии Минпромторга.
Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 16:33
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РоссияМихаил МишустинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
 
 
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