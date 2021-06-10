https://ria.ru/20210610/ekonomika-1736447001.html

Мишустин: России удалось удержать замедление экономики в пандемию

Мишустин: России удалось удержать замедление экономики в пандемию - РИА Новости, 10.06.2021

Мишустин: России удалось удержать замедление экономики в пандемию

Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что благодаря предпринятым мерам России в период пандемии COVID-19 удалось удержать замедление экономики в... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T13:06

2021-06-10T13:06

2021-06-10T13:08

россия

михаил мишустин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что благодаря предпринятым мерам России в период пандемии COVID-19 удалось удержать замедление экономики в умеренных рамках.Выступая на итоговой коллегии Минпромторга РФ в четверг, премьер напомнил, что для стабилизации ситуации в промышленности президент РФ Владимир Путин провел ряд отраслевых совещаний, по итогам которых принимались решения о поддержке предприятий."За январь-апрель наблюдаем рост объемов промышленного производства в целом, а во многих секторах обрабатывающей промышленности прирост превышает 10%. Рассчитываем, что благодаря вашим усилиям эти позитивные тенденции сохранятся и усилятся. Уверен, что министерство промышленности и торговли продолжит эффективно решать стоящие перед ним задачи, будет и дальше способствовать росту нашей экономики и улучшению жизни людей", - сказал российский премьер в видеообращении к участникам коллегии Минпромторга.

https://ria.ru/20210608/ekonomika-1736174579.html

россия

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россия, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика