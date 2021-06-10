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На Таймыре началось строительство дороги для Сырадасайского месторождения
На Таймыре началось строительство дороги для Сырадасайского месторождения - РИА Новости, 10.06.2021
На Таймыре началось строительство дороги для Сырадасайского месторождения
Специалисты приступили к строительству стратегической дороги, которая свяжет все объекты Сырадасайского месторождения угля на Таймыре, сообщает управление... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T11:36
2021-06-10T11:36
россия
александр усс
владимир путин
таймыр
красноярский край
общество
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КРАСНОЯРСК, 10 июн - РИА Новости. Специалисты приступили к строительству стратегической дороги, которая свяжет все объекты Сырадасайского месторождения угля на Таймыре, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.Проект строительства угольного комплекса на Сырадасайском месторождении – одном из самых крупных месторождений угля в мире - вошел в число инвестпроектов Арктической зоны, поддержанных правительством РФ. Также проект включен в комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь" и имеет статус регионального инвестиционного проекта (РИП). Ресурсы месторождения оцениваются в 5 миллиардов тонн угля.Проект включает создание угольного разреза мощностью 5 миллионов тонн в год на первом этапе и 10 миллионов тонн в год на втором, строительство обогатительной фабрики и создание необходимой инфраструктуры, в том числе морского угольного терминала, автодороги, вахтового поселка, электростанции, аэродрома и других объектов."На Таймыре началось строительство автомобильной дороги протяженностью 60 километров, которая свяжет все объекты проекта по освоению Сырадасайского месторождения угля. Строительство трассы, как и разработку месторождения, ведет компания "Северная звезда". В настоящее время более 20 километров будущей автодороги отсыпано скальным грунтом", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, завершить прокладку трассы от угольного разреза до морского терминала планируется до конца июля. Работы ведутся сразу на нескольких участках.В пресс-службе отмечают, что ускорить темпы строительства удалось благодаря доставке на север Красноярского края очередной партии техники. В апреле теплоход усиленного ледового класса "Юрий Аршеневский" доставил в порт Диксона по Северному морскому пути более 170 единиц различной техники и оборудования, в мае это же судно доставило еще 80 единиц – самосвалы, бульдозеры, катки, грейдеры и экскаваторы, а также модульные общежития для работников."Для нас важны социально-экономические эффекты этого проекта. Речь идет не только о миллиардах налоговых поступлений в бюджет, но и о двух с лишним тысячах новых рабочих мест, строительстве инфраструктуры, которая будет работать как на интересы бизнеса, так и жителей северных территорий", - приводит пресс-служба слова главы региона Александра Усса.Председатель совета директоров ООО "Северная звезда" Олег Демченко отметил, что всего для реализации проекта по освоению Сырадасайского месторождения завезено более 250 единиц различной техники и оборудования."Это позволило организовать на месте временный вахтовый поселок для более 300 работников и нарастить темпы отсыпки автомобильной дороги, которая в дальнейшем свяжет все ключевые объекты проекта: угольный разрез, обогатительную фабрику и морской терминал", - сказал он.Ранее на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Усс отметил, что освоение Сырадасайского угольного месторождения входит в перечень крупных проектов, обеспечивших региону инвестиционный рывок. Объем инвестиций в реализацию проекта до 2025 года составит более 45 миллиардов рублей. До 2028 года ожидается более 6 миллиардов рублей налоговых поступлений в региональный и муниципальные бюджеты. Комплексная экспертная оценка проекта определила, что его реализация не несет угроз для экологической безопасности Арктической зоны.
https://ria.ru/20210519/kontrol-1732971489.html
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россия, александр усс, владимир путин, таймыр, красноярский край, общество

На Таймыре началось строительство дороги для Сырадасайского месторождения

11:36 10.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПроведение работ
Проведение работ - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КРАСНОЯРСК, 10 июн - РИА Новости. Специалисты приступили к строительству стратегической дороги, которая свяжет все объекты Сырадасайского месторождения угля на Таймыре, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.
Проект строительства угольного комплекса на Сырадасайском месторождении – одном из самых крупных месторождений угля в мире - вошел в число инвестпроектов Арктической зоны, поддержанных правительством РФ. Также проект включен в комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь" и имеет статус регионального инвестиционного проекта (РИП). Ресурсы месторождения оцениваются в 5 миллиардов тонн угля.
Проект включает создание угольного разреза мощностью 5 миллионов тонн в год на первом этапе и 10 миллионов тонн в год на втором, строительство обогатительной фабрики и создание необходимой инфраструктуры, в том числе морского угольного терминала, автодороги, вахтового поселка, электростанции, аэродрома и других объектов.
"На Таймыре началось строительство автомобильной дороги протяженностью 60 километров, которая свяжет все объекты проекта по освоению Сырадасайского месторождения угля. Строительство трассы, как и разработку месторождения, ведет компания "Северная звезда". В настоящее время более 20 километров будущей автодороги отсыпано скальным грунтом", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, завершить прокладку трассы от угольного разреза до морского терминала планируется до конца июля. Работы ведутся сразу на нескольких участках.
В пресс-службе отмечают, что ускорить темпы строительства удалось благодаря доставке на север Красноярского края очередной партии техники. В апреле теплоход усиленного ледового класса "Юрий Аршеневский" доставил в порт Диксона по Северному морскому пути более 170 единиц различной техники и оборудования, в мае это же судно доставило еще 80 единиц – самосвалы, бульдозеры, катки, грейдеры и экскаваторы, а также модульные общежития для работников.
"Для нас важны социально-экономические эффекты этого проекта. Речь идет не только о миллиардах налоговых поступлений в бюджет, но и о двух с лишним тысячах новых рабочих мест, строительстве инфраструктуры, которая будет работать как на интересы бизнеса, так и жителей северных территорий", - приводит пресс-служба слова главы региона Александра Усса.
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Председатель совета директоров ООО "Северная звезда" Олег Демченко отметил, что всего для реализации проекта по освоению Сырадасайского месторождения завезено более 250 единиц различной техники и оборудования.
"Это позволило организовать на месте временный вахтовый поселок для более 300 работников и нарастить темпы отсыпки автомобильной дороги, которая в дальнейшем свяжет все ключевые объекты проекта: угольный разрез, обогатительную фабрику и морской терминал", - сказал он.
Ранее на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Усс отметил, что освоение Сырадасайского угольного месторождения входит в перечень крупных проектов, обеспечивших региону инвестиционный рывок. Объем инвестиций в реализацию проекта до 2025 года составит более 45 миллиардов рублей. До 2028 года ожидается более 6 миллиардов рублей налоговых поступлений в региональный и муниципальные бюджеты. Комплексная экспертная оценка проекта определила, что его реализация не несет угроз для экологической безопасности Арктической зоны.
 
РоссияАлександр УссВладимир ПутинТаймырКрасноярский крайОбщество
 
 
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