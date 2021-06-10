https://ria.ru/20210610/dollar-1736387662.html

"Долларовый домик будет сыпаться": экономист оценил валютные перспективы

"Долларовый домик будет сыпаться": экономист оценил валютные перспективы - РИА Новости, 10.06.2021

"Долларовый домик будет сыпаться": экономист оценил валютные перспективы

Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько в беседе с RT прокомментировал ситуацию на валютном рынке. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T03:21

2021-06-10T03:21

2021-06-10T03:21

курс рубля

министерство финансов рф (минфин россии)

доллар

экономика

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Россиян предупредили о скором крахе доллара

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько в беседе с RT прокомментировал ситуацию на валютном рынке.Эксперт рассказал, что российский рубль смог значительно укрепить к доллару.Экономист также отметил особую значимость отказа ФНБ от долларовых активов.Ранее Минфин объявил, что в течение месяца изменит структуру ФНБ: доля доллара сократится до нуля, британского фунта — до пяти процентов, японской иены — останется на уровне пяти процентов, евро — вырастет до сорока процентов, юаня — до тридцати процентов, кроме того, в структуру фонда войдет золото с долей в двадцать процентов.

https://ria.ru/20210606/sberezheniya-1735836530.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курс рубля, министерство финансов рф (минфин россии), доллар, экономика