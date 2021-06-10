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"Долларовый домик будет сыпаться": экономист оценил валютные перспективы
"Долларовый домик будет сыпаться": экономист оценил валютные перспективы - РИА Новости, 10.06.2021
"Долларовый домик будет сыпаться": экономист оценил валютные перспективы
Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько в беседе с RT прокомментировал ситуацию на валютном рынке. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T03:21
2021-06-10T03:21
курс рубля
министерство финансов рф (минфин россии)
доллар
экономика
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Россиян предупредили о скором крахе доллара
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько в беседе с RT прокомментировал ситуацию на валютном рынке.Эксперт рассказал, что российский рубль смог значительно укрепить к доллару.Экономист также отметил особую значимость отказа ФНБ от долларовых активов.Ранее Минфин объявил, что в течение месяца изменит структуру ФНБ: доля доллара сократится до нуля, британского фунта — до пяти процентов, японской иены — останется на уровне пяти процентов, евро — вырастет до сорока процентов, юаня — до тридцати процентов, кроме того, в структуру фонда войдет золото с долей в двадцать процентов.
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курс рубля, министерство финансов рф (минфин россии), доллар, экономика

"Долларовый домик будет сыпаться": экономист оценил валютные перспективы

03:21 10.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько в беседе с RT прокомментировал ситуацию на валютном рынке.
Эксперт рассказал, что российский рубль смог значительно укрепить к доллару.

"Российский рубль сейчас является лидером роста... Дальше встреча 16 июня Владимира Путина и Джо Байдена, роль этой встречи глобальная. Я думаю, что после 16 июня будет понятно, какие будут достигнуты договоренности. Угроза новых санкций остается, но даже если они будут введены, они окажут краткосрочное влияние на российский рубль", — сказал Гинько.

Экономист также отметил особую значимость отказа ФНБ от долларовых активов.
"Я думаю, что это было историческое решение... Это ставит такую точку в развитии мировой валютной системы... Мы находимся в ситуации, когда долларовый домик будет сыпаться. На самом деле рубль укрепляется в значительной мере благодаря вложениям ряда крупных инвестиционных фондов в российский рубль", — заключил Гинько.
Ранее Минфин объявил, что в течение месяца изменит структуру ФНБ: доля доллара сократится до нуля, британского фунта — до пяти процентов, японской иены — останется на уровне пяти процентов, евро — вырастет до сорока процентов, юаня — до тридцати процентов, кроме того, в структуру фонда войдет золото с долей в двадцать процентов.
Сбережения - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
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Финансист назвал три альтернативные доллару валюты для сохранения сбережений
 
курс рубляМинистерство финансов РФ (Минфин России)ДолларЭкономика
 
 
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