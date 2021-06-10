https://ria.ru/20210610/diplomat-1736454895.html

В МИД Северной Македонии отреагировали на высылку дипломата из России

В МИД Северной Македонии отреагировали на высылку дипломата из России - РИА Новости, 10.06.2021

В МИД Северной Македонии отреагировали на высылку дипломата из России

Высылка македонского дипломата из РФ негативно отразится на отношениях Москвы и Скопье, заявил глава МИД Северной Македонии Буяр Османи. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T13:45

2021-06-10T13:45

2021-06-10T14:11

россия

москва

скопье

северная македония

в мире

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БЕЛГРАД, 10 июн – РИА Новости. Высылка македонского дипломата из РФ негативно отразится на отношениях Москвы и Скопье, заявил глава МИД Северной Македонии Буяр Османи.МИД РФ сообщил в четверг, что Россия объявила persona non grata сотрудника посольства Северной Македонии в Москве. Ведомство указало, что "мера является ответом на принятое в мае этого года северомакедонской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona non grata дипломата посольства России в Скопье"."Сожалеем о несправедливом решении МИД РФ, чисто ответном политическом решении. Это, без сомнения, будет иметь негативные последствия на двусторонние отношения между Республикой Северная Македония и Российской Федерацией", - написал Османи в Twitter.

https://ria.ru/20210520/diplomat-1733182534.html

россия

москва

скопье

северная македония

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россия, москва, скопье, северная македония, в мире