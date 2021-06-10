https://ria.ru/20210610/diplomat-1736454895.html
В МИД Северной Македонии отреагировали на высылку дипломата из России
В МИД Северной Македонии отреагировали на высылку дипломата из России - РИА Новости, 10.06.2021
В МИД Северной Македонии отреагировали на высылку дипломата из России
Высылка македонского дипломата из РФ негативно отразится на отношениях Москвы и Скопье, заявил глава МИД Северной Македонии Буяр Османи. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T13:45
2021-06-10T13:45
2021-06-10T14:11
россия
москва
скопье
северная македония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149590/64/1495906455_0:236:4533:2786_1920x0_80_0_0_0c7953ddea5baf6122bdc4df9d5d7b51.jpg
БЕЛГРАД, 10 июн – РИА Новости. Высылка македонского дипломата из РФ негативно отразится на отношениях Москвы и Скопье, заявил глава МИД Северной Македонии Буяр Османи.МИД РФ сообщил в четверг, что Россия объявила persona non grata сотрудника посольства Северной Македонии в Москве. Ведомство указало, что "мера является ответом на принятое в мае этого года северомакедонской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona non grata дипломата посольства России в Скопье"."Сожалеем о несправедливом решении МИД РФ, чисто ответном политическом решении. Это, без сомнения, будет иметь негативные последствия на двусторонние отношения между Республикой Северная Македония и Российской Федерацией", - написал Османи в Twitter.
https://ria.ru/20210520/diplomat-1733182534.html
россия
москва
скопье
северная македония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/149590/64/1495906455_253:0:4282:3022_1920x0_80_0_0_bf0d89826df44d929701c09affa6cf93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, скопье, северная македония, в мире