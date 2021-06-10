Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210610/diplomat-1736454895.html
В МИД Северной Македонии отреагировали на высылку дипломата из России
В МИД Северной Македонии отреагировали на высылку дипломата из России - РИА Новости, 10.06.2021
В МИД Северной Македонии отреагировали на высылку дипломата из России
Высылка македонского дипломата из РФ негативно отразится на отношениях Москвы и Скопье, заявил глава МИД Северной Македонии Буяр Османи. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T13:45
2021-06-10T14:11
россия
москва
скопье
северная македония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149590/64/1495906455_0:236:4533:2786_1920x0_80_0_0_0c7953ddea5baf6122bdc4df9d5d7b51.jpg
БЕЛГРАД, 10 июн – РИА Новости. Высылка македонского дипломата из РФ негативно отразится на отношениях Москвы и Скопье, заявил глава МИД Северной Македонии Буяр Османи.МИД РФ сообщил в четверг, что Россия объявила persona non grata сотрудника посольства Северной Македонии в Москве. Ведомство указало, что "мера является ответом на принятое в мае этого года северомакедонской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona non grata дипломата посольства России в Скопье"."Сожалеем о несправедливом решении МИД РФ, чисто ответном политическом решении. Это, без сомнения, будет иметь негативные последствия на двусторонние отношения между Республикой Северная Македония и Российской Федерацией", - написал Османи в Twitter.
https://ria.ru/20210520/diplomat-1733182534.html
россия
москва
скопье
северная македония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/149590/64/1495906455_253:0:4282:3022_1920x0_80_0_0_bf0d89826df44d929701c09affa6cf93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, москва, скопье, северная македония, в мире

В МИД Северной Македонии отреагировали на высылку дипломата из России

13:45 10.06.2021 (обновлено: 14:11 10.06.2021)
 
© Fotolia / saiko3pВид на крепость Кале и город Скопье, Македония
Вид на крепость Кале и город Скопье, Македония - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© Fotolia / saiko3p
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 10 июн – РИА Новости. Высылка македонского дипломата из РФ негативно отразится на отношениях Москвы и Скопье, заявил глава МИД Северной Македонии Буяр Османи.
МИД РФ сообщил в четверг, что Россия объявила persona non grata сотрудника посольства Северной Македонии в Москве. Ведомство указало, что "мера является ответом на принятое в мае этого года северомакедонской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona non grata дипломата посольства России в Скопье".
"Сожалеем о несправедливом решении МИД РФ, чисто ответном политическом решении. Это, без сомнения, будет иметь негативные последствия на двусторонние отношения между Республикой Северная Македония и Российской Федерацией", - написал Османи в Twitter.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 18:23
МИД отметил недальновидность высылки дипломата из Северной Македонии
 
РоссияМоскваСкопьеСеверная МакедонияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:07В МИД Германии оценили решение США по "Северному потоку — 2"
09:03Матвиенко призвала переработать стратегию пространственного развития
08:58Эксперт предупредил, чем грозит отключение России от SWIFT
08:45В Туве объявили день траура из-за смерти Ларисы Шойгу
08:41Американский эсминец "Лабун" отправился в Черное море
08:36Эксперт рассказала о проблемах со слухом у пациентов с COVID-19
08:30В Астраханской области микроавтобус столкнулся с легковушкой
08:30Эксперт раскрыл детали новых американских миссий на Венеру
08:30На Камчатке приостановили плановую госпитализацию пациентов
08:24В Приамурье мужчину будут судить за нападение на офисы микрозаймов
08:16Москвичам пообещали грозу и до 19 градусов тепла
08:00Вечером в пятницу пробки в Москве могут достигнуть девяти баллов
07:56В Гидрометцентре рассказали, когда в Центральную Россию вернется тепло
07:54Эколог предостерегла дачников от использования европейских пестицидов
07:49В Южно-Сахалинске локализовали возгорание в пятиэтажном доме
07:39"Лето как лето": Вильфанд назвал погоду в столице "старомосковской"
07:29Число погибших в ДТП с автобусом на Урале возросло до семи человек
07:26Госдума рассмотрит закон о репатриации граждан Белоруссии и Украины
07:13У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5
07:09В Южно-Сахалинске произошел пожар в пятиэтажном доме
Лента новостейМолния