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В Приморье завели дело против мужчины, напавшего на медика скорой помощи
В Приморье завели дело против мужчины, напавшего на медика скорой помощи - РИА Новости, 10.06.2021
В Приморье завели дело против мужчины, напавшего на медика скорой помощи
Уголовное дело по статье "угроза убийством" возбуждено в отношении жителя Владивостока, который с ножом кидался на фельдшера скорой помощи, прибывшего на вызов... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T08:25
2021-06-10T08:25
россия
ленинский район
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 10 июн - РИА Новости. Уголовное дело по статье "угроза убийством" возбуждено в отношении жителя Владивостока, который с ножом кидался на фельдшера скорой помощи, прибывшего на вызов об угрозе суицида, сообщает прокуратура Приморья.В среду в минздраве Приморья РИА Новости сообщали, что в скорую поступил вызов об угрозе суицида. Бригада медиков застала мужчину в алкогольном опьянении, он высказывал суицидальные мысли, вел себя агрессивно, кидался на врачей с угрозами, потом схватил нож и начал кидаться на фельдшера скорой помощи, отмечали в министерстве. Мужчину отвезли в специализированное лечебное учреждение. Полиция и СУСК начали проверку."Прокуратура Ленинского района Владивостока взяла на особый контроль проведение доследственной проверки территориальным отделом полиции об угрозе убийством фельдшеру скорой медицинской помощи при исполнении им служебных обязанностей. Органом дознания оперативно по указанному факту проведена проверка, по результатам которой в отношении 44-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством)", - говорится в сообщении.Прокуратура признала постановление о возбуждении уголовного дела законным и обоснованным.
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россия, ленинский район, владивосток, происшествия

В Приморье завели дело против мужчины, напавшего на медика скорой помощи

08:25 10.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВЛАДИВОСТОК, 10 июн - РИА Новости. Уголовное дело по статье "угроза убийством" возбуждено в отношении жителя Владивостока, который с ножом кидался на фельдшера скорой помощи, прибывшего на вызов об угрозе суицида, сообщает прокуратура Приморья.
В среду в минздраве Приморья РИА Новости сообщали, что в скорую поступил вызов об угрозе суицида. Бригада медиков застала мужчину в алкогольном опьянении, он высказывал суицидальные мысли, вел себя агрессивно, кидался на врачей с угрозами, потом схватил нож и начал кидаться на фельдшера скорой помощи, отмечали в министерстве. Мужчину отвезли в специализированное лечебное учреждение. Полиция и СУСК начали проверку.
"Прокуратура Ленинского района Владивостока взяла на особый контроль проведение доследственной проверки территориальным отделом полиции об угрозе убийством фельдшеру скорой медицинской помощи при исполнении им служебных обязанностей. Органом дознания оперативно по указанному факту проведена проверка, по результатам которой в отношении 44-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством)", - говорится в сообщении.
Прокуратура признала постановление о возбуждении уголовного дела законным и обоснованным.
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
Вчера, 10:09
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