В ЛНР засомневались в договороспособности украинской делегации
ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах, глава МИД ЛНР Владислав Дейнего выразил сомнения в договороспособности делегации Киева в контактной группе по Донбассу в нынешнем составе.
Во вторник прошли переговоры подгрупп по Донбассу, в среду - заседание контактной группы. Как заявлял Дейнего, глава делегации Киева в контактной группе Леонид Кравчук назвал себя "всего лишь главой украинской делегации... и не более" и утверждал, что "не имеет полномочий согласовывать документы за Украину". В связи с этим Дейнего предложил пригласить к участию в переговорах президента Украины Владимира Зеленского.
"Заявление главы украинской делегации на минских переговорах господина Кравчука, сделанное на заседании контактной группы 9 июня, о том, что он "не имеет полномочий согласовывать документы за Украину", вызывает крайнее недоумение и обоснованные сомнения в наличии перспектив договариваться об урегулировании конфликта с украинской делегацией в нынешнем составе", - говорится в заявлении Дейнего, предоставленном пресс-службой МИД журналистам.
Полпред ЛНР уточнил, что в мировой практике представитель страны на переговорах как правило наделяется полномочиями "на ведение переговоров, принятие решений в рамках предварительно проработанных переговорных позиций и предварительное согласование решений для их последующего утверждения соответствующими конституционными органами власти".
"Именно исходя из этих позиций мы и внесли девять месяцев назад предложение разработать и принять в контактной группе "дорожную карту" по урегулированию конфликта на Донбассе в соответствии с минскими соглашениями, которая подлежит последующему утверждению высшими органами власти Украины, ЛНР и ДНР. Заявления господина Кравчука показывают, что мы были абсолютно правы в таком подходе", - добавил Дейнего.