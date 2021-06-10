https://ria.ru/20210610/delegatsiya-1736421344.html

В ЛНР засомневались в договороспособности украинской делегации

В ЛНР засомневались в договороспособности украинской делегации - РИА Новости, 10.06.2021

В ЛНР засомневались в договороспособности украинской делегации

Полпред самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах, глава МИД ЛНР Владислав Дейнего выразил сомнения в договороспособности... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T11:22

2021-06-10T11:22

2021-06-10T11:22

ситуация в днр и лнр

владислав дейнего

луганская народная республика

донецкая народная республика

леонид кравчук

владимир зеленский

киев

в мире

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ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах, глава МИД ЛНР Владислав Дейнего выразил сомнения в договороспособности делегации Киева в контактной группе по Донбассу в нынешнем составе.Во вторник прошли переговоры подгрупп по Донбассу, в среду - заседание контактной группы. Как заявлял Дейнего, глава делегации Киева в контактной группе Леонид Кравчук назвал себя "всего лишь главой украинской делегации... и не более" и утверждал, что "не имеет полномочий согласовывать документы за Украину". В связи с этим Дейнего предложил пригласить к участию в переговорах президента Украины Владимира Зеленского."Заявление главы украинской делегации на минских переговорах господина Кравчука, сделанное на заседании контактной группы 9 июня, о том, что он "не имеет полномочий согласовывать документы за Украину", вызывает крайнее недоумение и обоснованные сомнения в наличии перспектив договариваться об урегулировании конфликта с украинской делегацией в нынешнем составе", - говорится в заявлении Дейнего, предоставленном пресс-службой МИД журналистам.Полпред ЛНР уточнил, что в мировой практике представитель страны на переговорах как правило наделяется полномочиями "на ведение переговоров, принятие решений в рамках предварительно проработанных переговорных позиций и предварительное согласование решений для их последующего утверждения соответствующими конституционными органами власти"."Именно исходя из этих позиций мы и внесли девять месяцев назад предложение разработать и принять в контактной группе "дорожную карту" по урегулированию конфликта на Донбассе в соответствии с минскими соглашениями, которая подлежит последующему утверждению высшими органами власти Украины, ЛНР и ДНР. Заявления господина Кравчука показывают, что мы были абсолютно правы в таком подходе", - добавил Дейнего.

https://ria.ru/20210609/ukraina-1736350989.html

https://ria.ru/20210608/kravchuk-1736171819.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

киев

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ситуация в днр и лнр, владислав дейнего, луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид кравчук, владимир зеленский, киев, в мире