https://ria.ru/20210610/byudzhet-1736484845.html

Липецкие депутаты утвердили поправки в бюджет с акцентом на медицину

Липецкие депутаты утвердили поправки в бюджет с акцентом на медицину - РИА Новости, 10.06.2021

Липецкие депутаты утвердили поправки в бюджет с акцентом на медицину

Липецкие депутаты утвердили поправки в бюджет области на текущий год: объем доходов вырос на 3,391 миллиарда рублей, и весомая его часть пойдет на медицину,... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T15:59

2021-06-10T15:59

2021-06-10T15:59

липецкая область

липецк

елецкий район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/148862/13/1488621344_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_2ae1441a840425e0cb40346360574f98.jpg

ЛИПЕЦК, 10 июн – РИА Новости. Липецкие депутаты утвердили поправки в бюджет области на текущий год: объем доходов вырос на 3,391 миллиарда рублей, и весомая его часть пойдет на медицину, сообщает пресс-служба регионального парламента. Казна пополнилась за счет поступления налога на прибыль организаций – это 2,6 миллиарда рублей, а также за счет поступления средств из федерального бюджета и Фонда содействия реформированию ЖКХ (791 миллионов рублей), говорится в сообщении."Наш регион постепенно отходит от пандемийного шока. Но угроза коронавируса еще не потеряла своей актуальности. Поддержка здравоохранения региона по-прежнему в приоритете. Расслабляться рано – нужно быть готовыми к любому развитию событий. Выделены средства на капитальный ремонт больниц и поликлиник, на приобретение лекарств, в том числе, для тех, кто лечится от коронавируса на дому. Особенное внимание следует уделить выполнению государственной задачи по массовой вакцинации жителей. Только при наличии коллективного иммунитета мы сможем победить коронавирус", - приводит пресс-служба слова спикера Липецкого облсовета Павла Путилина. Так, из федерального бюджета дополнительно направлено 34,5 миллиона рублей на приобретение лекарств для пациентов, которые лечатся от коронавируса амбулаторно. Почти 112 миллионов рублей выделено медучреждениям в качестве дополнительного финансового обеспечения – это средства в рамках реализации программы ОМС. Еще почти 683 миллиона рублей поступило в сферу здравоохранения из региональной казны. Из них около 50 миллионов направлено на приобретение оборудования для больниц и поликлиник, 335 миллионов – на капитальный ремонт медучреждений, 30 миллионов – на приобретение лекарств для льготников. Еще 250 миллионов рублей пойдут на погашение кредиторской задолженности медорганизаций по средствам ОМС. На софинансирование строительства операционного блока онкодиспансера в Липецке выделено 192 миллиона рублей, говорится в сообщении. Помимо здравоохранения, регион многосторонне поддержит село. В рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий область получила дополнительно 293 миллиона рублей. Средства направляются на завершение строительства детского сада в селе Хлевное, на строительство школьного корпуса в поселке Ключ Жизни Елецкого района и реконструкцию школы в Лебедяни. В рамках создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры регион получил 51 миллион рублей. Почти 45 миллионов рублей выделено на строительство школы в селе Пятницкое Измалковского района. И 29 миллионов – на создание в области дополнительных мест в детских садах для детей от 1,5 до 3 лет.Дополнительные средства получили также управление строительства и архитектуры, ЖКХ, пожарная служба. Часть средств пойдет на социальные выплаты.

https://ria.ru/20210610/ogranicheniya-1736464522.html

https://ria.ru/20210607/sport-1735998325.html

липецк

елецкий район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

липецк, елецкий район