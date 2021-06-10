В Белоруссии усомнились, что Евросоюз полностью реализует резолюцию ЕП
23:26 10.06.2021 (обновлено: 07:50 11.06.2021)
© AP Photo / Francisco SecoСумка с флажком ЕС в здании Европейского парламента в брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
Белорусский политолог усомнился, что Евросоюз полностью реализует резолюцию Европарламента
МИНСК, 10 июн – РИА Новости. Директор Центра по проблемам европейской интеграции, белорусский политолог Юрий Шевцов заявил РИА Новости, что вряд ли исполнительные власти Евросоюза полностью реализуют на практике призывы к санкциям против Минска, изложенные в принятой Европарламентом резолюции, потому что это спровоцирует обострение отношений с РФ, к чему Европа пока не готова.
Депутаты Европейского парламента по итогам июньской пленарной сессии в Страсбурге в четверг большинством голосов приняли резолюцию по Белоруссии, в которой призвали к введению против Минска самых широких персональных и экономических санкций к временной приостановке участия Белоруссии в системе SWIFT. По мнению евродепутатов, санкции должны затронуть "государственные и частные компании, контролируемые белорусским режимом или тесно связанные с его интересами".
Европарламент призвал ввести секторальные санкции против нефтяного, нефтеперерабатывающего сектора, калийной, сталелитейной и деревообрабатывающей промышленности, выступил за прекращение финансирования государственных банков Белоруссии. ЕП также призвал при проведении расследования инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Белоруссии "изучить роль России" и в случае обнаружения причастных россиян ввести против них санкции. Решение Европарламента не обязательно к исполнению, а является только рекомендацией для стран ЕС.
"Прислушается ли исполнительная власть в ЕС к этим идеям (изложенным в резолюции Европарламента – ред.)? Я думаю, в такой полноте – чтобы отключить из SWIFT и множество серьезных проблем создать Беларуси – вряд ли", - сказал политолог в четверг.
По его мнению, иначе в таком случае "слишком много будет затронуто интересов и слишком большой тогда получится кризис в Европе". "Он обязательно затронет и Россию. Он не ограничится одной Беларусью", - продолжил Шевцов.
"Надо ожидать, как это обычно у них (в ЕС – ред.) бывает в этих случаях, некоей тягомотины. То есть что-то (какие-то ограничения – ред.) будут вводить, будут смотреть, как подействовало. Потом будут какие-то переговоры. Потом, может быть, еще что-то введут. Мне кажется, что пойти на большой кризис с Россией из-за Беларуси сейчас Запад не готов", - сказал политолог.
Вместе с тем, по его словам, "вот осенью, когда в России будут выборы (в Госдуму – ред.), может быть".
Собеседник агентства отметил, что принятая Европарламентом резолюция "укладывается в логику тех отношений Беларуси и Запада, которые сложились в последние месяцы". Он добавил, что на данном этапе резолюция Европарламента, скорее, является неким устрашающим жестом в адрес официального Минска, который призван побудить белорусские власти изменить свою политику, пойти на попятную. "Именно так ее и нужно рассматривать", - заключил политолог.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран ввели санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС работает уже над четвертым пакетом санкций, его могут утвердить до конца июня.