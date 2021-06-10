Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210610/belorussiya-1736551852.html
В Белоруссии усомнились, что Евросоюз полностью реализует резолюцию ЕП
В Белоруссии усомнились, что Евросоюз полностью реализует резолюцию ЕП - РИА Новости, 11.06.2021
В Белоруссии усомнились, что Евросоюз полностью реализует резолюцию ЕП
Директор Центра по проблемам европейской интеграции, белорусский политолог Юрий Шевцов заявил РИА Новости, что вряд ли исполнительные власти Евросоюза полностью РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-10T23:26
2021-06-11T07:50
задержание основателя telegram-канала nexta
россия
европарламент
ryanair
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
страсбург
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751261_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6538d05cb1e31b30af96cc3d902b6dae.jpg
МИНСК, 10 июн – РИА Новости. Директор Центра по проблемам европейской интеграции, белорусский политолог Юрий Шевцов заявил РИА Новости, что вряд ли исполнительные власти Евросоюза полностью реализуют на практике призывы к санкциям против Минска, изложенные в принятой Европарламентом резолюции, потому что это спровоцирует обострение отношений с РФ, к чему Европа пока не готова.Депутаты Европейского парламента по итогам июньской пленарной сессии в Страсбурге в четверг большинством голосов приняли резолюцию по Белоруссии, в которой призвали к введению против Минска самых широких персональных и экономических санкций к временной приостановке участия Белоруссии в системе SWIFT. По мнению евродепутатов, санкции должны затронуть "государственные и частные компании, контролируемые белорусским режимом или тесно связанные с его интересами".Европарламент призвал ввести секторальные санкции против нефтяного, нефтеперерабатывающего сектора, калийной, сталелитейной и деревообрабатывающей промышленности, выступил за прекращение финансирования государственных банков Белоруссии. ЕП также призвал при проведении расследования инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Белоруссии "изучить роль России" и в случае обнаружения причастных россиян ввести против них санкции. Решение Европарламента не обязательно к исполнению, а является только рекомендацией для стран ЕС.По его мнению, иначе в таком случае "слишком много будет затронуто интересов и слишком большой тогда получится кризис в Европе". "Он обязательно затронет и Россию. Он не ограничится одной Беларусью", - продолжил Шевцов.Вместе с тем, по его словам, "вот осенью, когда в России будут выборы (в Госдуму – ред.), может быть".Собеседник агентства отметил, что принятая Европарламентом резолюция "укладывается в логику тех отношений Беларуси и Запада, которые сложились в последние месяцы". Он добавил, что на данном этапе резолюция Европарламента, скорее, является неким устрашающим жестом в адрес официального Минска, который призван побудить белорусские власти изменить свою политику, пойти на попятную. "Именно так ее и нужно рассматривать", - заключил политолог.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран ввели санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС работает уже над четвертым пакетом санкций, его могут утвердить до конца июня.
https://ria.ru/20210609/tikhanovskaya-1736367375.html
https://ria.ru/20210527/belorussiya-1734500792.html
россия
белоруссия
страсбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751261_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_17f61575fbe1e364e360694c6d91450c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
задержание основателя telegram-канала nexta, россия, европарламент, ryanair, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, страсбург, в мире
В Белоруссии усомнились, что Евросоюз полностью реализует резолюцию ЕП
23:26 10.06.2021 (обновлено: 07:50 11.06.2021)
 
© AP Photo / Francisco SecoСумка с флажком ЕС в здании Европейского парламента в брюсселе
Сумка с флажком ЕС в здании Европейского парламента в брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© AP Photo / Francisco Seco

Белорусский политолог усомнился, что Евросоюз полностью реализует резолюцию Европарламента

Читать ria.ru в
МИНСК, 10 июн – РИА Новости. Директор Центра по проблемам европейской интеграции, белорусский политолог Юрий Шевцов заявил РИА Новости, что вряд ли исполнительные власти Евросоюза полностью реализуют на практике призывы к санкциям против Минска, изложенные в принятой Европарламентом резолюции, потому что это спровоцирует обострение отношений с РФ, к чему Европа пока не готова.
Депутаты Европейского парламента по итогам июньской пленарной сессии в Страсбурге в четверг большинством голосов приняли резолюцию по Белоруссии, в которой призвали к введению против Минска самых широких персональных и экономических санкций к временной приостановке участия Белоруссии в системе SWIFT. По мнению евродепутатов, санкции должны затронуть "государственные и частные компании, контролируемые белорусским режимом или тесно связанные с его интересами".
Европарламент призвал ввести секторальные санкции против нефтяного, нефтеперерабатывающего сектора, калийной, сталелитейной и деревообрабатывающей промышленности, выступил за прекращение финансирования государственных банков Белоруссии. ЕП также призвал при проведении расследования инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Белоруссии "изучить роль России" и в случае обнаружения причастных россиян ввести против них санкции. Решение Европарламента не обязательно к исполнению, а является только рекомендацией для стран ЕС.

"Прислушается ли исполнительная власть в ЕС к этим идеям (изложенным в резолюции Европарламента – ред.)? Я думаю, в такой полноте – чтобы отключить из SWIFT и множество серьезных проблем создать Беларуси – вряд ли", - сказал политолог в четверг.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 20:17
Захарова раскритиковала призыв Тихановской к санкциям против Белоруссии
По его мнению, иначе в таком случае "слишком много будет затронуто интересов и слишком большой тогда получится кризис в Европе". "Он обязательно затронет и Россию. Он не ограничится одной Беларусью", - продолжил Шевцов.

"Надо ожидать, как это обычно у них (в ЕС – ред.) бывает в этих случаях, некоей тягомотины. То есть что-то (какие-то ограничения – ред.) будут вводить, будут смотреть, как подействовало. Потом будут какие-то переговоры. Потом, может быть, еще что-то введут. Мне кажется, что пойти на большой кризис с Россией из-за Беларуси сейчас Запад не готов", - сказал политолог.

Вместе с тем, по его словам, "вот осенью, когда в России будут выборы (в Госдуму – ред.), может быть".
Собеседник агентства отметил, что принятая Европарламентом резолюция "укладывается в логику тех отношений Беларуси и Запада, которые сложились в последние месяцы". Он добавил, что на данном этапе резолюция Европарламента, скорее, является неким устрашающим жестом в адрес официального Минска, который призван побудить белорусские власти изменить свою политику, пойти на попятную. "Именно так ее и нужно рассматривать", - заключил политолог.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
27 мая, 21:06Протесты в Белоруссии
Минск обвинил ЕС в стремлении создать условия для переворота в Белоруссии
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран ввели санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС работает уже над четвертым пакетом санкций, его могут утвердить до конца июня.
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaРоссияЕвропарламентRyanairАлександр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияСтрасбургВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:07В МИД Германии оценили решение США по "Северному потоку — 2"
09:03Матвиенко призвала переработать стратегию пространственного развития
08:58Эксперт предупредил, чем грозит отключение России от SWIFT
08:45В Туве объявили день траура из-за смерти Ларисы Шойгу
08:41Американский эсминец "Лабун" отправился в Черное море
08:36Эксперт рассказала о проблемах со слухом у пациентов с COVID-19
08:30В Астраханской области микроавтобус столкнулся с легковушкой
08:30Эксперт раскрыл детали новых американских миссий на Венеру
08:30На Камчатке приостановили плановую госпитализацию пациентов
08:24В Приамурье мужчину будут судить за нападение на офисы микрозаймов
08:16Москвичам пообещали грозу и до 19 градусов тепла
08:00Вечером в пятницу пробки в Москве могут достигнуть девяти баллов
07:56В Гидрометцентре рассказали, когда в Центральную Россию вернется тепло
07:54Эколог предостерегла дачников от использования европейских пестицидов
07:49В Южно-Сахалинске локализовали возгорание в пятиэтажном доме
07:39"Лето как лето": Вильфанд назвал погоду в столице "старомосковской"
07:29Число погибших в ДТП с автобусом на Урале возросло до семи человек
07:26Госдума рассмотрит закон о репатриации граждан Белоруссии и Украины
07:13У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5
07:09В Южно-Сахалинске произошел пожар в пятиэтажном доме
Лента новостейМолния