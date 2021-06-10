https://ria.ru/20210610/belorussiya-1736551852.html

В Белоруссии усомнились, что Евросоюз полностью реализует резолюцию ЕП

В Белоруссии усомнились, что Евросоюз полностью реализует резолюцию ЕП - РИА Новости, 11.06.2021

В Белоруссии усомнились, что Евросоюз полностью реализует резолюцию ЕП

Директор Центра по проблемам европейской интеграции, белорусский политолог Юрий Шевцов заявил РИА Новости, что вряд ли исполнительные власти Евросоюза полностью РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-10T23:26

2021-06-10T23:26

2021-06-11T07:50

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страсбург

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МИНСК, 10 июн – РИА Новости. Директор Центра по проблемам европейской интеграции, белорусский политолог Юрий Шевцов заявил РИА Новости, что вряд ли исполнительные власти Евросоюза полностью реализуют на практике призывы к санкциям против Минска, изложенные в принятой Европарламентом резолюции, потому что это спровоцирует обострение отношений с РФ, к чему Европа пока не готова.Депутаты Европейского парламента по итогам июньской пленарной сессии в Страсбурге в четверг большинством голосов приняли резолюцию по Белоруссии, в которой призвали к введению против Минска самых широких персональных и экономических санкций к временной приостановке участия Белоруссии в системе SWIFT. По мнению евродепутатов, санкции должны затронуть "государственные и частные компании, контролируемые белорусским режимом или тесно связанные с его интересами".Европарламент призвал ввести секторальные санкции против нефтяного, нефтеперерабатывающего сектора, калийной, сталелитейной и деревообрабатывающей промышленности, выступил за прекращение финансирования государственных банков Белоруссии. ЕП также призвал при проведении расследования инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Белоруссии "изучить роль России" и в случае обнаружения причастных россиян ввести против них санкции. Решение Европарламента не обязательно к исполнению, а является только рекомендацией для стран ЕС.По его мнению, иначе в таком случае "слишком много будет затронуто интересов и слишком большой тогда получится кризис в Европе". "Он обязательно затронет и Россию. Он не ограничится одной Беларусью", - продолжил Шевцов.Вместе с тем, по его словам, "вот осенью, когда в России будут выборы (в Госдуму – ред.), может быть".Собеседник агентства отметил, что принятая Европарламентом резолюция "укладывается в логику тех отношений Беларуси и Запада, которые сложились в последние месяцы". Он добавил, что на данном этапе резолюция Европарламента, скорее, является неким устрашающим жестом в адрес официального Минска, который призван побудить белорусские власти изменить свою политику, пойти на попятную. "Именно так ее и нужно рассматривать", - заключил политолог.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран ввели санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС работает уже над четвертым пакетом санкций, его могут утвердить до конца июня.

https://ria.ru/20210609/tikhanovskaya-1736367375.html

https://ria.ru/20210527/belorussiya-1734500792.html

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задержание основателя telegram-канала nexta, россия, европарламент, ryanair, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, страсбург, в мире