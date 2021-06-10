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В Белоруссии оценили решение Киева запретить телеканал "Беларусь 24"
В Белоруссии оценили решение Киева запретить телеканал "Беларусь 24" - РИА Новости, 10.06.2021
В Белоруссии оценили решение Киева запретить телеканал "Беларусь 24"
Белорусский союз журналистов возмущен решением властей Украины запретить ретрансляцию на ее территории белорусского государственного телеканала "Беларусь 24",... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T20:11
2021-06-10T20:11
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МИНСК, 10 июн – РИА новости. Белорусский союз журналистов возмущен решением властей Украины запретить ретрансляцию на ее территории белорусского государственного телеканала "Беларусь 24", заявил, что решение принято без предварительных предупреждений и транспарентного судебного разбирательства.Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины сообщил, что запретил трансляцию телеканала "Беларусь 24" из-за фильмов с актерами, внесенными украинским министерством культуры в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности, а также из-за информации в одном из сюжетах, которую регулятор посчитал недостоверной."Канал исключили из списка разрешенных для ретрансляции по решению Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания без предварительных предупреждений, претензий и транспарентного судебного разбирательства", - говорится в заявлении союза в его Telegram-канале.Там отмечается, что, скорее всего, причиной запрета стала демонстрация каналом советской киноклассики, показ которой телеканал "Беларусь 24" увеличил к 80-летию начала Великой Отечественной войны. "Если это так, то речь идёт об очередной демонстрации неонацистской практики и идеологии нынешним политическим режимом в Украине", - говорится в заявлении. Белорусский союз журналистов заявил, что "выражает решительный протест" в связи с закрытием телеканала и цензурой в СМИ на Украине.Там поясняется, что до этого по аналогичной бессудной процедуре было закрыто сразу три популярных украинских телеканала, а их вещание в соцсетях и на хостингах было серьёзно ограничено.Там также отметили, что "главными жертвами очередного абсурдного решения украинского режима станут граждане самой Украины — зрители "Беларусь 24", в том числе и этнические белорусы, которые проживают в Украине и для которых телеканал был главной медиасвязью с родиной"."Решение Нацсовета нарушает не только базовые демократические ценности свободы распространения информации, свободы слова и СМИ, но и обязательства по защите прав и этнокультурных особенностей национальных общностей. Призываем национальные и международные правозащитные и журналистские организации немедленно вмешаться в критическую ситуацию со свободой слова в Украине", - подчеркивается в заявлении.
https://ria.ru/20210226/ukraina-1599172933.html
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белоруссия, украина, в мире
В Белоруссии оценили решение Киева запретить телеканал "Беларусь 24"
20:11 10.06.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкран телевизора с изображением эфирного шума
Экран телевизора с изображением эфирного шума - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Белорусский союз журналистов возмутило решение Киева запретить трансляцию канала "Беларусь 24"

Читать ria.ru в
МИНСК, 10 июн – РИА новости. Белорусский союз журналистов возмущен решением властей Украины запретить ретрансляцию на ее территории белорусского государственного телеканала "Беларусь 24", заявил, что решение принято без предварительных предупреждений и транспарентного судебного разбирательства.
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины сообщил, что запретил трансляцию телеканала "Беларусь 24" из-за фильмов с актерами, внесенными украинским министерством культуры в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности, а также из-за информации в одном из сюжетах, которую регулятор посчитал недостоверной.
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"Канал исключили из списка разрешенных для ретрансляции по решению Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания без предварительных предупреждений, претензий и транспарентного судебного разбирательства", - говорится в заявлении союза в его Telegram-канале.
Там отмечается, что, скорее всего, причиной запрета стала демонстрация каналом советской киноклассики, показ которой телеканал "Беларусь 24" увеличил к 80-летию начала Великой Отечественной войны. "Если это так, то речь идёт об очередной демонстрации неонацистской практики и идеологии нынешним политическим режимом в Украине", - говорится в заявлении. Белорусский союз журналистов заявил, что "выражает решительный протест" в связи с закрытием телеканала и цензурой в СМИ на Украине.
Там поясняется, что до этого по аналогичной бессудной процедуре было закрыто сразу три популярных украинских телеканала, а их вещание в соцсетях и на хостингах было серьёзно ограничено.

"Журналисты в Украине систематически подвергаются нападениям, травле, угрозам, расправам со стороны неонацистских и праворадикальных групп... Украинское государство не в состоянии обеспечить безопасность журналистов не только в зоне гражданского конфликта на Донбассе, но и в центре столицы", - заявили в союзе.

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Там также отметили, что "главными жертвами очередного абсурдного решения украинского режима станут граждане самой Украины — зрители "Беларусь 24", в том числе и этнические белорусы, которые проживают в Украине и для которых телеканал был главной медиасвязью с родиной".
"Решение Нацсовета нарушает не только базовые демократические ценности свободы распространения информации, свободы слова и СМИ, но и обязательства по защите прав и этнокультурных особенностей национальных общностей. Призываем национальные и международные правозащитные и журналистские организации немедленно вмешаться в критическую ситуацию со свободой слова в Украине", - подчеркивается в заявлении.
 
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