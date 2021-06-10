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МИД прокомментировал ситуацию с военной базой в Судане
МИД прокомментировал ситуацию с военной базой в Судане - РИА Новости, 10.06.2021
МИД прокомментировал ситуацию с военной базой в Судане
Пункт обеспечения ВМФ в Судане поспособствует развитию военно-технического сотрудничества с Суданом, Россия заинтересована в укреплении партнёрства с этой... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T17:04
2021-06-10T18:06
россия
красное море
мария захарова
судан
вмф рф
в мире
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пункт обеспечения ВМФ в Судане поспособствует развитию военно-технического сотрудничества с Суданом, Россия заинтересована в укреплении партнёрства с этой страной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.О намерении пересмотреть решение по созданию российской военной базы на Красном море ранее объявил начальник штаба Вооруженных сил Судана Мухаммад Усман аль-Хусейн, сославшись на то, что документ был принят предыдущим правительством, но не ратифицирован парламентом."Что касается нашей страны, то мы подтверждаем заинтересованность в укреплении партнёрства с Суданом в различных областях, включая военное и военно-техническое сотрудничество, способствовать развитию которого, как мы полагаем, призвано соглашение о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ России", - сказала Захарова на брифинге в четверг.Захарова отметила, что в условиях переходного периода в Судане отсутствует обладающий необходимыми полномочиями законодательный орган власти для ратификации соглашения. "Соответственно, до вступления в силу данного соглашения в его текст могут вноситься отдельные изменения по согласованию и на усмотрения сторон", - добавила она.О договоренности создать пункт ВМФ России в Судане стало известно в ноябре 2020 года, согласно документу, максимальная численность личного состава пункта ВМФ, чья работа осуществляется силами и средствами российской стороны, не будет превышать 300 человек.
https://ria.ru/20210602/sudan-1735227930.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210602/sudan-1735213871.html
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россия, красное море, мария захарова, судан, вмф рф, в мире
МИД прокомментировал ситуацию с военной базой в Судане
17:04 10.06.2021 (обновлено: 18:06 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Ибрагим Ишак / Перейти в фотобанкФрегат "Адмирал Григорович" в Порт-Судане
Фрегат Адмирал Григорович в Порт-Судане - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Ибрагим Ишак
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Захарова подтвердила интерес России к развитию военно-технического сотрудничества с Суданом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пункт обеспечения ВМФ в Судане поспособствует развитию военно-технического сотрудничества с Суданом, Россия заинтересована в укреплении партнёрства с этой страной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
О намерении пересмотреть решение по созданию российской военной базы на Красном море ранее объявил начальник штаба Вооруженных сил Судана Мухаммад Усман аль-Хусейн, сославшись на то, что документ был принят предыдущим правительством, но не ратифицирован парламентом.
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"Что касается нашей страны, то мы подтверждаем заинтересованность в укреплении партнёрства с Суданом в различных областях, включая военное и военно-техническое сотрудничество, способствовать развитию которого, как мы полагаем, призвано соглашение о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ России", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Захарова отметила, что в условиях переходного периода в Судане отсутствует обладающий необходимыми полномочиями законодательный орган власти для ратификации соглашения. "Соответственно, до вступления в силу данного соглашения в его текст могут вноситься отдельные изменения по согласованию и на усмотрения сторон", - добавила она.
Фрегат Адмирал Григорович в Порт-Судане - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 11:22Сказано в эфире
Эксперт предположил, с чем связано решение Судана по морской базе России
О договоренности создать пункт ВМФ России в Судане стало известно в ноябре 2020 года, согласно документу, максимальная численность личного состава пункта ВМФ, чья работа осуществляется силами и средствами российской стороны, не будет превышать 300 человек.
 
РоссияКрасное мореМария ЗахароваСуданВМФ РФВ мире
 
 
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