https://ria.ru/20210610/baza-1736501770.html

МИД прокомментировал ситуацию с военной базой в Судане

МИД прокомментировал ситуацию с военной базой в Судане - РИА Новости, 10.06.2021

МИД прокомментировал ситуацию с военной базой в Судане

Пункт обеспечения ВМФ в Судане поспособствует развитию военно-технического сотрудничества с Суданом, Россия заинтересована в укреплении партнёрства с этой... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T17:04

2021-06-10T17:04

2021-06-10T18:06

россия

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мария захарова

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пункт обеспечения ВМФ в Судане поспособствует развитию военно-технического сотрудничества с Суданом, Россия заинтересована в укреплении партнёрства с этой страной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.О намерении пересмотреть решение по созданию российской военной базы на Красном море ранее объявил начальник штаба Вооруженных сил Судана Мухаммад Усман аль-Хусейн, сославшись на то, что документ был принят предыдущим правительством, но не ратифицирован парламентом."Что касается нашей страны, то мы подтверждаем заинтересованность в укреплении партнёрства с Суданом в различных областях, включая военное и военно-техническое сотрудничество, способствовать развитию которого, как мы полагаем, призвано соглашение о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ России", - сказала Захарова на брифинге в четверг.Захарова отметила, что в условиях переходного периода в Судане отсутствует обладающий необходимыми полномочиями законодательный орган власти для ратификации соглашения. "Соответственно, до вступления в силу данного соглашения в его текст могут вноситься отдельные изменения по согласованию и на усмотрения сторон", - добавила она.О договоренности создать пункт ВМФ России в Судане стало известно в ноябре 2020 года, согласно документу, максимальная численность личного состава пункта ВМФ, чья работа осуществляется силами и средствами российской стороны, не будет превышать 300 человек.

https://ria.ru/20210602/sudan-1735227930.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210602/sudan-1735213871.html

россия

красное море

судан

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россия, красное море, мария захарова, судан, вмф рф, в мире