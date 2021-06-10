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МИД прокомментировал ситуацию с военной базой в Судане
МИД прокомментировал ситуацию с военной базой в Судане - РИА Новости, 10.06.2021
МИД прокомментировал ситуацию с военной базой в Судане
Пункт обеспечения ВМФ в Судане поспособствует развитию военно-технического сотрудничества с Суданом, Россия заинтересована в укреплении партнёрства с этой... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T17:04
2021-06-10T17:04
2021-06-10T18:06
россия
красное море
мария захарова
судан
вмф рф
в мире
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пункт обеспечения ВМФ в Судане поспособствует развитию военно-технического сотрудничества с Суданом, Россия заинтересована в укреплении партнёрства с этой страной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.О намерении пересмотреть решение по созданию российской военной базы на Красном море ранее объявил начальник штаба Вооруженных сил Судана Мухаммад Усман аль-Хусейн, сославшись на то, что документ был принят предыдущим правительством, но не ратифицирован парламентом."Что касается нашей страны, то мы подтверждаем заинтересованность в укреплении партнёрства с Суданом в различных областях, включая военное и военно-техническое сотрудничество, способствовать развитию которого, как мы полагаем, призвано соглашение о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ России", - сказала Захарова на брифинге в четверг.Захарова отметила, что в условиях переходного периода в Судане отсутствует обладающий необходимыми полномочиями законодательный орган власти для ратификации соглашения. "Соответственно, до вступления в силу данного соглашения в его текст могут вноситься отдельные изменения по согласованию и на усмотрения сторон", - добавила она.О договоренности создать пункт ВМФ России в Судане стало известно в ноябре 2020 года, согласно документу, максимальная численность личного состава пункта ВМФ, чья работа осуществляется силами и средствами российской стороны, не будет превышать 300 человек.
https://ria.ru/20210602/sudan-1735227930.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210602/sudan-1735213871.html
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россия, красное море, мария захарова, судан, вмф рф, в мире
МИД прокомментировал ситуацию с военной базой в Судане
17:04 10.06.2021 (обновлено: 18:06 10.06.2021)
Захарова подтвердила интерес России к развитию военно-технического сотрудничества с Суданом