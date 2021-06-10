https://ria.ru/20210610/bayden-1736528208.html

Байден "отказался" возвращаться в США из Великобритании

Байден "отказался" возвращаться в США из Великобритании - РИА Новости, 11.06.2021

Байден "отказался" возвращаться в США из Великобритании

Президент США Джо Байден встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в графстве Корнуолл, и ему так понравилась природа, что он в шутку... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-10T19:01

2021-06-10T19:01

2021-06-11T02:08

борис джонсон

корнуолл

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734983400_0:85:3013:1780_1920x0_80_0_0_5ccfd7c362355673b4600710acdf06fd.jpg

ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в графстве Корнуолл, и ему так понравилась природа, что он в шутку заявил, что не хочет возвращаться на родину, информирует пресс-пул Белого дома.Как говорится в сообщении, репортеры "видели президента США, Джонсона и их жен на террасе с видом на залив Сент-Айвс, Англия"."Великолепно, я не хочу возвращаться домой", - цитирует пул Байдена.

https://ria.ru/20210610/bayden-1736493719.html

корнуолл

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис джонсон, корнуолл, джо байден, сша, в мире