https://ria.ru/20210610/bayden-1736528208.html
Байден "отказался" возвращаться в США из Великобритании
Байден "отказался" возвращаться в США из Великобритании - РИА Новости, 11.06.2021
Байден "отказался" возвращаться в США из Великобритании
Президент США Джо Байден встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в графстве Корнуолл, и ему так понравилась природа, что он в шутку... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-10T19:01
2021-06-10T19:01
2021-06-11T02:08
борис джонсон
корнуолл
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734983400_0:85:3013:1780_1920x0_80_0_0_5ccfd7c362355673b4600710acdf06fd.jpg
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в графстве Корнуолл, и ему так понравилась природа, что он в шутку заявил, что не хочет возвращаться на родину, информирует пресс-пул Белого дома.Как говорится в сообщении, репортеры "видели президента США, Джонсона и их жен на террасе с видом на залив Сент-Айвс, Англия"."Великолепно, я не хочу возвращаться домой", - цитирует пул Байдена.
https://ria.ru/20210610/bayden-1736493719.html
корнуолл
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734983400_75:0:2804:2047_1920x0_80_0_0_b4c8323841c10dfcdf974904915cac35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
борис джонсон, корнуолл, джо байден, сша, в мире
Байден "отказался" возвращаться в США из Великобритании
19:01 10.06.2021 (обновлено: 02:08 11.06.2021)
Президент США Джо Байден в шутку заявил, что не хочет возвращаться на родину из Великобритании