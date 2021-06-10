https://ria.ru/20210610/aviasalon-1736416372.html

МС-21 примет участие в летной программе МАКС-2021

МС-21 примет участие в летной программе МАКС-2021 - РИА Новости, 10.06.2021

МС-21 примет участие в летной программе МАКС-2021

Новейший российский самолет МС-21 с отечественным двигателем будет участвовать в летной программе авиасалона МАКС-2021, сообщил в ходе конференции "Авиационное... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T11:03

2021-06-10T11:03

2021-06-10T11:05

кирилл будаев

мс-21

авиасалон макс

иркут (корпорация)

жуковский

экономика

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Новейший российский самолет МС-21 с отечественным двигателем будет участвовать в летной программе авиасалона МАКС-2021, сообщил в ходе конференции "Авиационное финансирование и лизинг" вице-президент корпорации "Иркут" (выпускает МС-21) по маркетингу и продажам Кирилл Будаев."Опытный самолёт МС-21-310 с российским двигателем находится на стадии заводских доводочных испытаний и планирует перелететь на МАКС, где будет участвовать в летной программе", - сказал Будаев.

https://ria.ru/20210522/mishustin-1733439744.html

жуковский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кирилл будаев, мс-21, авиасалон макс, иркут (корпорация), жуковский, экономика