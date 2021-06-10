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МС-21 примет участие в летной программе МАКС-2021
МС-21 примет участие в летной программе МАКС-2021 - РИА Новости, 10.06.2021
МС-21 примет участие в летной программе МАКС-2021
Новейший российский самолет МС-21 с отечественным двигателем будет участвовать в летной программе авиасалона МАКС-2021, сообщил в ходе конференции "Авиационное... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T11:03
2021-06-10T11:03
2021-06-10T11:05
кирилл будаев
мс-21
авиасалон макс
иркут (корпорация)
жуковский
экономика
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Новейший российский самолет МС-21 с отечественным двигателем будет участвовать в летной программе авиасалона МАКС-2021, сообщил в ходе конференции "Авиационное финансирование и лизинг" вице-президент корпорации "Иркут" (выпускает МС-21) по маркетингу и продажам Кирилл Будаев."Опытный самолёт МС-21-310 с российским двигателем находится на стадии заводских доводочных испытаний и планирует перелететь на МАКС, где будет участвовать в летной программе", - сказал Будаев.
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кирилл будаев, мс-21, авиасалон макс, иркут (корпорация), жуковский, экономика