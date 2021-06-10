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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210610/apparaty-1736478939.html
В Подмосковные больницы поставят почти 70 аппаратов для лечения сердца
В Подмосковные больницы поставят почти 70 аппаратов для лечения сердца - РИА Новости, 10.06.2021
В Подмосковные больницы поставят почти 70 аппаратов для лечения сердца
Почти 70 аппаратов для восстановления после инфаркта и инсульта поступят в полклиники Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T16:01
2021-06-10T16:01
новости подмосковья
светлана стригункова
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Почти 70 аппаратов для восстановления после инфаркта и инсульта поступят в полклиники Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.Как отметили в пресс-службе, это тренажеры для восстановления мышечной активности, аппараты для механотерапии конечностей, роботизированные велоэргометры, медицинские беговые дорожки и другая медтехника."Закупленное оборудование позволит специалистам применять новые и современные методы реабилитации. С начала года мы закупили данные аппараты в 28 медорганизаций Подмосковья", - приводятся слова главы ведомства Светланы Стригунковой.Она добавила, что оборудование поступит в Королевскую, Люберецкую, Солнечногорскую, Щелковскую и другие больницы.
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светлана стригункова , здоровье - общество, московская область (подмосковье)

В Подмосковные больницы поставят почти 70 аппаратов для лечения сердца

16:01 10.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПациент занимается на беговой дорожке с кардионагрузкой в региональном сосудистом центре
Пациент занимается на беговой дорожке с кардионагрузкой в региональном сосудистом центре - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Почти 70 аппаратов для восстановления после инфаркта и инсульта поступят в полклиники Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.
Как отметили в пресс-службе, это тренажеры для восстановления мышечной активности, аппараты для механотерапии конечностей, роботизированные велоэргометры, медицинские беговые дорожки и другая медтехника.
"Закупленное оборудование позволит специалистам применять новые и современные методы реабилитации. С начала года мы закупили данные аппараты в 28 медорганизаций Подмосковья", - приводятся слова главы ведомства Светланы Стригунковой.
Она добавила, что оборудование поступит в Королевскую, Люберецкую, Солнечногорскую, Щелковскую и другие больницы.
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Новости ПодмосковьяСветлана СтригунковаЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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