https://ria.ru/20210610/apparaty-1736478939.html

В Подмосковные больницы поставят почти 70 аппаратов для лечения сердца

В Подмосковные больницы поставят почти 70 аппаратов для лечения сердца - РИА Новости, 10.06.2021

В Подмосковные больницы поставят почти 70 аппаратов для лечения сердца

Почти 70 аппаратов для восстановления после инфаркта и инсульта поступят в полклиники Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T16:01

2021-06-10T16:01

2021-06-10T16:01

новости подмосковья

светлана стригункова

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Почти 70 аппаратов для восстановления после инфаркта и инсульта поступят в полклиники Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.Как отметили в пресс-службе, это тренажеры для восстановления мышечной активности, аппараты для механотерапии конечностей, роботизированные велоэргометры, медицинские беговые дорожки и другая медтехника."Закупленное оборудование позволит специалистам применять новые и современные методы реабилитации. С начала года мы закупили данные аппараты в 28 медорганизаций Подмосковья", - приводятся слова главы ведомства Светланы Стригунковой.Она добавила, что оборудование поступит в Королевскую, Люберецкую, Солнечногорскую, Щелковскую и другие больницы.

https://ria.ru/20210609/universitety-1736363400.html

московская область (подмосковье)

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светлана стригункова , здоровье - общество, московская область (подмосковье)