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Культура
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В Сети вышел мини-фильм Ренаты Литвиновой на музыку Земфиры
В Сети вышел мини-фильм Ренаты Литвиновой на музыку Земфиры - РИА Новости, 09.06.2021
В Сети вышел мини-фильм Ренаты Литвиновой на музыку Земфиры
На YouTube вышел мини-фильм-сказка Ренаты Литвиновой "Скромное обаяние волшебников", музыку к которому написала подруга актрисы и режиссера Земфира. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T14:42
2021-06-09T14:42
культура
кино и сериалы
новости культуры
рената литвинова
земфира
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. На YouTube вышел мини-фильм-сказка Ренаты Литвиновой "Скромное обаяние волшебников", музыку к которому написала подруга актрисы и режиссера Земфира. В ленте рассказывают о "волшебниках", которые собираются несколько раз в год, чтобы загадать самые сокровенные желания и поколдовать. При этом в жизни все они обычные люди: героиня Литвиновой — актриса, ее мама (Татьяна Пилецкая) — писательница, а дочь (Ульяна Добровская) ищет любовь. Позже герои попадают в потусторонние миры, где узнают, что желания могут исполнить только они сами. Это и есть основная идея работы Литвиновой. В ролике также снялись Виктория Мирошниченко, Софья Эрнст, Кирилл Трубецкой, Полина Осипова, Егор Муравьев, Светлана Кузнецова, Василий Горчаков, Любовь Инжиневская и другие."Прекрасный фильм. Мои глаза радуются красоте", "Божественно: музыка Земфиры и прекрасная речь Ренаты", "Жду, когда Рената снимет какую-нибудь русскую народную сказку. Теперь уверена, что снимать сказки, это ее призвание", — поделились впечатлением зрители.
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кино и сериалы, новости культуры, рената литвинова, земфира

В Сети вышел мини-фильм Ренаты Литвиновой на музыку Земфиры

14:42 09.06.2021
 
© Renata Litvinova/YoutubeКадр из короткометражного фильма для бренда Gucci, снятый Ренатой Литвиновой
Кадр из короткометражного фильма для бренда Gucci, снятый Ренатой Литвиновой
© Renata Litvinova/Youtube
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. На YouTube вышел мини-фильм-сказка Ренаты Литвиновой "Скромное обаяние волшебников", музыку к которому написала подруга актрисы и режиссера Земфира.
В ленте рассказывают о "волшебниках", которые собираются несколько раз в год, чтобы загадать самые сокровенные желания и поколдовать. При этом в жизни все они обычные люди: героиня Литвиновой — актриса, ее мама (Татьяна Пилецкая) — писательница, а дочь (Ульяна Добровская) ищет любовь.
Позже герои попадают в потусторонние миры, где узнают, что желания могут исполнить только они сами. Это и есть основная идея работы Литвиновой.
В ролике также снялись Виктория Мирошниченко, Софья Эрнст, Кирилл Трубецкой, Полина Осипова, Егор Муравьев, Светлана Кузнецова, Василий Горчаков, Любовь Инжиневская и другие.
"Прекрасный фильм. Мои глаза радуются красоте", "Божественно: музыка Земфиры и прекрасная речь Ренаты", "Жду, когда Рената снимет какую-нибудь русскую народную сказку. Теперь уверена, что снимать сказки, это ее призвание", — поделились впечатлением зрители.
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