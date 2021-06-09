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"Большая ошибка". Почему Зеленский сравнил Байдена с баскетболистом
"Большая ошибка". Почему Зеленский сравнил Байдена с баскетболистом - РИА Новости, 09.06.2021
"Большая ошибка". Почему Зеленский сравнил Байдена с баскетболистом
Телефонный разговор Владимира Зеленского с Джо Байденом увенчался приглашением в Вашингтон и небольшим скандалом — в Киеве приписали американскому лидеру... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T08:00
2021-06-09T11:31
майкл джордан
петр порошенко
дональд трамп
нафтогаз украины
нато
владимир зеленский
джо байден
владимир путин
вашингтон (город)
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Антон Лисицын. Телефонный разговор Владимира Зеленского с Джо Байденом увенчался приглашением в Вашингтон и небольшим скандалом — в Киеве приписали американскому лидеру поддержку плана вступления Украины в НАТО, о чем тот не говорил. РИА Новости разбиралось, на что рассчитывал президент республики и что получил. Превратно трактовали"Украинское правительство сообщило на официальном сайте, что Байден подчеркивал важность предоставления украинскому государству плана по вступлению в НАТО, — пишет американское издание Axios. — Белый дом это опроверг". О превратной трактовке рассказал представитель Совета национальной безопасности. В итоге пресс-служба офиса президента переадресовала эту мысль Зеленскому.Это уже не первый конфуз такого рода. В начале мая журналисты Fox News заметили странность с выступлением заместителя официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер. Та якобы ответила утвердительно на вопрос, поддерживает ли команда Байдена присоединение Киева к Североатлантическому блоку. Однако затем официальную стенограмму скорректировали. "Кто-то это отредактировал", — указал журналист New York Post Стивен Нельсон у себя в Twitter. Остались лишь традиционные уверения в том, что "двери НАТО открыты". Руководители альянса тоже не обнадеживали Киев. Выступая дистанционно на конференции по поддержке демократии, заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ сообщил буквально следующее: "Мы привержены политике открытых дверей, но в данном вопросе пока консенсуса нет".В мае саммит НАТО провели без представителей Киева, хотя Украина — страна-партнер. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба дал этому два объяснения: официальное — таков формат мероприятия, а неофициальное — нежелание "посылать сигналы, которые будут как-то не так истолкованы в Москве".Уклончивость и обтекаемые формулировки разочаровали украинского вице-премьера Ольгу Стефанишину. Ведь на Бухарестском саммите 2008-го говорили совсем по-другому. "После тринадцати лет молчания украинцы и лидеры Украины понимают, что молчание не приносит ответов от другой стороны. Это самая большая ошибка, которую могли сделать союзники: не давать ответ Украине и Грузии", — выговаривала чиновница альянсу. Стефанишина пожаловалась, что в Европе и США "никто не хочет антагонизировать с Россией, все боятся раздражать русских и воплощать обещания, которые дали нашей стране в 2008 году". А бывший глава украинского МИД Павел Климкин высказался и вовсе парадоксально: на Западе "сомневаются в стойкости Украины и нашей готовности идти по пути НАТО, когда Россия последовательно пытается разрушить украинскую государственность, чтобы мы не попали в альянс". Бросок не в корзинеЕще одна важная тема, на которую настойчиво обращали внимание в Киеве, — предстоящая встреча Джо Байдена и Владимира Путина. Зеленский повторял: нельзя обсуждать Украину без Украины. В обширном интервью Axios он приводил лестные для американского президента сравнения и сетовал на неправильную политику Вашингтона. "Все эксперты и дипломаты сходятся в том, что Байден знает Украину лучше, чем любой президент до него", — говорил Зеленский. Он даже назвал Байдена "Майклом Джорданом в политике". Но "его трехочковый бросок еще не в корзине" — видимо, намек на то, что президент США пересмотрит решение не накладывать дополнительные санкции на "Северный поток — 2". Этот трубопровод Зеленский считает грозным оружием. И сокрушается: "Неожиданно пули для него дала такая великая страна, как Соединенные Штаты. Потому что это образцовая цивилизация, самая образцовая демократия в мире". Оказывается, Байдену перед встречей с Путиным надо проконсультироваться с Зеленским: "У нас есть более глубокое понимание предмета, и мы понимаем Россию сейчас лучше". На фоне этих политических маневров Зеленскому прилетел своеобразный привет из США — напоминание о том, почему отношения между американским и украинским лидерами какое-то время были не очень теплыми. Телеканал CNN опубликовал стенограмму разговора личного адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани и главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Беседа состоялась летом 2019-го, Джулиани рассуждал о расследовании в Киеве дела Burisma — фирмы, в которой работал сын Джо Байдена Хантер. Переговоры столь высокого уровня предали гласности не впервые. До этого публиковали так называемые пленки Деркача, где Петр Порошенко рассказывал Байдену о внутренней украинской политике. Стараясь подвести черту под таким прошлым, в 2020-м Зеленский убеждал, что не позволит втянуть Украину в политические разборки за океаном. Неудивительно, что телефонного звонка из Вашингтона украинскому президенту пришлось ждать. В марте заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент объяснил, что "для этого должны быть правильные действия и правильные реформы". Не стопроцентно свойДепутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царев считает, что в отношениях Киева и Вашингтона сохраняется некоторая холодность — следствие того, что Зеленский не успел определиться во время избирательной кампании. "Пленки Деркача и связанный с ними шум восприняли негативно в администрации Байдена. Зеленского не считают стопроцентно своим. Ему открыто говорят: доверие нужно заслужить. Кроме того, Байден после скандала дистанцируется от Украины — ведь любые авансы Киеву политические противники президента используют для новых нападок и напоминаний о деле Burisma", — говорит эксперт.Киев теряет ценность в глазах Запада, энтузиазм поумерили и в НАТО. "После завершения строительства "Северного потока — 2" Украина будет уже не так интересна. Зеленский правильно беспокоится из-за трубопровода — лично для него это катастрофа", — уверен Царев. Украинский политтехнолог Андрей Золотарев объясняет стремление Зеленского встретиться с Байденом внутриполитическими задачами: "От США Украина получает ограниченную, но какую-никакую военную помощь, Вашингтон влияет на выдачу кредитов. Это худо-бедно обеспечивает стабильность в стране". Отношения с США для Украины — фактор внутриполитической борьбы, продолжает Золотарев. В качестве примера он приводит публикацию в Axios о том, что встреча Байдена и Зеленского якобы сорвалась из-за увольнения Андрея Коболева с поста главы "Нафтогаза". "Если Байден отвернется от Зеленского, будет как в украинской пословице "Гуртом и батьку бить легче": на президента, которому отказали в поддержке, кинутся все", — добавляет политтехнолог. А то, что НАТО отделывается от Киева общими словами об "открытых дверях", ясно показывает: никаких конкретных шагов в альянсе никто предпринимать не спешит. В конце концов, от Украины Запад и так получает все, что нужно, и не несет за это ни малейшей ответственности.
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"Они здесь, они повсюду" – Зеленский пошутил про вездесущих русских
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном пошутил про русских: "они везде".
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майкл джордан, петр порошенко, дональд трамп, нафтогаз украины, нато, владимир зеленский, джо байден, владимир путин, вашингтон (город), сша, киев, в мире

"Большая ошибка". Почему Зеленский сравнил Байдена с баскетболистом

08:00 09.06.2021 (обновлено: 11:31 09.06.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Антон Лисицын. Телефонный разговор Владимира Зеленского с Джо Байденом увенчался приглашением в Вашингтон и небольшим скандалом — в Киеве приписали американскому лидеру поддержку плана вступления Украины в НАТО, о чем тот не говорил. РИА Новости разбиралось, на что рассчитывал президент республики и что получил.

Превратно трактовали

"Украинское правительство сообщило на официальном сайте, что Байден подчеркивал важность предоставления украинскому государству плана по вступлению в НАТО, — пишет американское издание Axios. — Белый дом это опроверг". О превратной трактовке рассказал представитель Совета национальной безопасности. В итоге пресс-служба офиса президента переадресовала эту мысль Зеленскому.
Это уже не первый конфуз такого рода. В начале мая журналисты Fox News заметили странность с выступлением заместителя официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер. Та якобы ответила утвердительно на вопрос, поддерживает ли команда Байдена присоединение Киева к Североатлантическому блоку.
Однако затем официальную стенограмму скорректировали. "Кто-то это отредактировал", — указал журналист New York Post Стивен Нельсон у себя в Twitter. Остались лишь традиционные уверения в том, что "двери НАТО открыты".
Руководители альянса тоже не обнадеживали Киев. Выступая дистанционно на конференции по поддержке демократии, заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ сообщил буквально следующее: "Мы привержены политике открытых дверей, но в данном вопросе пока консенсуса нет".
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкВоеннослужащие стран НАТО на параде в честь Дня независимости в Киеве
Военнослужащие стран НАТО на параде в честь Дня независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Военнослужащие стран НАТО на параде в честь Дня независимости в Киеве
В мае саммит НАТО провели без представителей Киева, хотя Украина — страна-партнер. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба дал этому два объяснения: официальное — таков формат мероприятия, а неофициальное — нежелание "посылать сигналы, которые будут как-то не так истолкованы в Москве".
Уклончивость и обтекаемые формулировки разочаровали украинского вице-премьера Ольгу Стефанишину. Ведь на Бухарестском саммите 2008-го говорили совсем по-другому. "После тринадцати лет молчания украинцы и лидеры Украины понимают, что молчание не приносит ответов от другой стороны. Это самая большая ошибка, которую могли сделать союзники: не давать ответ Украине и Грузии", — выговаривала чиновница альянсу.
Стефанишина пожаловалась, что в Европе и США "никто не хочет антагонизировать с Россией, все боятся раздражать русских и воплощать обещания, которые дали нашей стране в 2008 году".
А бывший глава украинского МИД Павел Климкин высказался и вовсе парадоксально: на Западе "сомневаются в стойкости Украины и нашей готовности идти по пути НАТО, когда Россия последовательно пытается разрушить украинскую государственность, чтобы мы не попали в альянс".

Бросок не в корзине

Еще одна важная тема, на которую настойчиво обращали внимание в Киеве, — предстоящая встреча Джо Байдена и Владимира Путина. Зеленский повторял: нельзя обсуждать Украину без Украины. В обширном интервью Axios он приводил лестные для американского президента сравнения и сетовал на неправильную политику Вашингтона.
"Все эксперты и дипломаты сходятся в том, что Байден знает Украину лучше, чем любой президент до него", — говорил Зеленский. Он даже назвал Байдена "Майклом Джорданом в политике". Но "его трехочковый бросок еще не в корзине" — видимо, намек на то, что президент США пересмотрит решение не накладывать дополнительные санкции на "Северный поток — 2".
Этот трубопровод Зеленский считает грозным оружием. И сокрушается: "Неожиданно пули для него дала такая великая страна, как Соединенные Штаты. Потому что это образцовая цивилизация, самая образцовая демократия в мире".
Оказывается, Байдену перед встречей с Путиным надо проконсультироваться с Зеленским: "У нас есть более глубокое понимание предмета, и мы понимаем Россию сейчас лучше".
На фоне этих политических маневров Зеленскому прилетел своеобразный привет из США — напоминание о том, почему отношения между американским и украинским лидерами какое-то время были не очень теплыми. Телеканал CNN опубликовал стенограмму разговора личного адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани и главы офиса президента Украины Андрея Ермака.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
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Беседа состоялась летом 2019-го, Джулиани рассуждал о расследовании в Киеве дела Burisma — фирмы, в которой работал сын Джо Байдена Хантер. Переговоры столь высокого уровня предали гласности не впервые. До этого публиковали так называемые пленки Деркача, где Петр Порошенко рассказывал Байдену о внутренней украинской политике.
Стараясь подвести черту под таким прошлым, в 2020-м Зеленский убеждал, что не позволит втянуть Украину в политические разборки за океаном. Неудивительно, что телефонного звонка из Вашингтона украинскому президенту пришлось ждать. В марте заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент объяснил, что "для этого должны быть правильные действия и правильные реформы".

Не стопроцентно свой

Депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царев считает, что в отношениях Киева и Вашингтона сохраняется некоторая холодность — следствие того, что Зеленский не успел определиться во время избирательной кампании. "Пленки Деркача и связанный с ними шум восприняли негативно в администрации Байдена. Зеленского не считают стопроцентно своим. Ему открыто говорят: доверие нужно заслужить. Кроме того, Байден после скандала дистанцируется от Украины — ведь любые авансы Киеву политические противники президента используют для новых нападок и напоминаний о деле Burisma", — говорит эксперт.
Киев теряет ценность в глазах Запада, энтузиазм поумерили и в НАТО. "После завершения строительства "Северного потока — 2" Украина будет уже не так интересна. Зеленский правильно беспокоится из-за трубопровода — лично для него это катастрофа", — уверен Царев.
Украинский политтехнолог Андрей Золотарев объясняет стремление Зеленского встретиться с Байденом внутриполитическими задачами: "От США Украина получает ограниченную, но какую-никакую военную помощь, Вашингтон влияет на выдачу кредитов. Это худо-бедно обеспечивает стабильность в стране".
Отношения с США для Украины — фактор внутриполитической борьбы, продолжает Золотарев. В качестве примера он приводит публикацию в Axios о том, что встреча Байдена и Зеленского якобы сорвалась из-за увольнения Андрея Коболева с поста главы "Нафтогаза".
"Если Байден отвернется от Зеленского, будет как в украинской пословице "Гуртом и батьку бить легче": на президента, которому отказали в поддержке, кинутся все", — добавляет политтехнолог.
А то, что НАТО отделывается от Киева общими словами об "открытых дверях", ясно показывает: никаких конкретных шагов в альянсе никто предпринимать не спешит. В конце концов, от Украины Запад и так получает все, что нужно, и не несет за это ни малейшей ответственности.
 
Майкл ДжорданПетр ПорошенкоДональд ТрампНафтогаз УкраиныНАТОВладимир ЗеленскийДжо БайденВладимир ПутинВашингтон (город)СШАКиевВ мире
 
 
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