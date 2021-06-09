https://ria.ru/20210609/zakonoproekt-1736291520.html

В ГД внесли законопроект о блокировке сайтов, продающих запрещенные БАДы

В ГД внесли законопроект о блокировке сайтов, продающих запрещенные БАДы - РИА Новости, 09.06.2021

В ГД внесли законопроект о блокировке сайтов, продающих запрещенные БАДы

Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму законопроект о внесудебной блокировке сайтов с предложением купить биологически активные добавки к пище, торговля... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T13:50

2021-06-09T13:50

2021-06-09T14:06

госдума рф

единая россия

общество

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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму законопроект о внесудебной блокировке сайтов с предложением купить биологически активные добавки к пище, торговля которыми ограничена или запрещена, документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.Законопроектом предлагается внести изменения в законы "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О качестве и безопасности пищевых продуктов".Согласно пояснительной записке, документ предусматривает внесудебную блокировку сайтов, распространяющих информацию, содержащую предложение о торговле биологически активными добавками к пище, в том числе дистанционным способом, торговля которыми ограничена или запрещена в соответствии с законодательством о качестве и безопасности пищевой продукции.

https://ria.ru/20210419/opros-1728968611.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, единая россия, общество