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В ГД внесли законопроект о блокировке сайтов, продающих запрещенные БАДы
В ГД внесли законопроект о блокировке сайтов, продающих запрещенные БАДы - РИА Новости, 09.06.2021
В ГД внесли законопроект о блокировке сайтов, продающих запрещенные БАДы
Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму законопроект о внесудебной блокировке сайтов с предложением купить биологически активные добавки к пище, торговля... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T13:50
2021-06-09T14:06
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму законопроект о внесудебной блокировке сайтов с предложением купить биологически активные добавки к пище, торговля которыми ограничена или запрещена, документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.Законопроектом предлагается внести изменения в законы "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О качестве и безопасности пищевых продуктов".Согласно пояснительной записке, документ предусматривает внесудебную блокировку сайтов, распространяющих информацию, содержащую предложение о торговле биологически активными добавками к пище, в том числе дистанционным способом, торговля которыми ограничена или запрещена в соответствии с законодательством о качестве и безопасности пищевой продукции.
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госдума рф, единая россия, общество

В ГД внесли законопроект о блокировке сайтов, продающих запрещенные БАДы

13:50 09.06.2021 (обновлено: 14:06 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМужчина в здании Государственной думы РФ
Мужчина в здании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму законопроект о внесудебной блокировке сайтов с предложением купить биологически активные добавки к пище, торговля которыми ограничена или запрещена, документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
Законопроектом предлагается внести изменения в законы "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О качестве и безопасности пищевых продуктов".
Согласно пояснительной записке, документ предусматривает внесудебную блокировку сайтов, распространяющих информацию, содержащую предложение о торговле биологически активными добавками к пище, в том числе дистанционным способом, торговля которыми ограничена или запрещена в соответствии с законодательством о качестве и безопасности пищевой продукции.
Биологически активные добавки (БАД) - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 16:50
ВЦИОМ представил итоги опроса о потреблении россиянами БАДов и витаминов
 
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