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Захарова посоветовала Европе бояться американского "большого брата"
Захарова посоветовала Европе бояться американского "большого брата" - РИА Новости, 10.06.2021
Захарова посоветовала Европе бояться американского "большого брата"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала Европе опасаться американского "большого брата", а не "придуманных русских хакеров". РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-09T23:08
2021-06-10T07:55
мария захарова
европейский суд
великобритания
дания
лондон
сша
в мире
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала Европе опасаться американского "большого брата", а не "придуманных русских хакеров"."В публичном поле засветилась тема из прошлого, но в свежем контексте - разоблачения (экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда) Сноудена. Даже не они сами, а выстроенные на основе опубликованных им материалов обвинения", - написала она в своем Telegram-канале. Захарова напомнила, что в конце мая Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес окончательное постановление по делу в связи со вскрытыми Сноуденом фактами массовой кражи персональных данных миллионов европейцев и слежки за ними спецслужбами США при поддержке Великобритании и Швеции."По иронии судьбы или Вашингтона, 15 лет назад Швеция помогла Штатам следить за Европой, а сейчас Дания помогла Штатам следить за Европой и Швецией. Затейники, однако", - добавила она. Говоря о деле Сноудена в этом контексте, Захарова напомнила, что разбирательство велось с 2013 года. "Изучали все обстоятельства перехвата Штатами и Британией личных сообщений, использования данных, предоставленных спецслужбами других стран, а также провайдерами коммуникационных услуг. Полный набор, так сказать", - написала она.Захарова также напомнила, что сейчас ЕСПЧ подтвердил вынесенные ранее судами иных инстанций выводы о том, что действия Вашингтона и Лондона нарушили ряд статей Европейской конвенции по правам человека. "Напомню, что на момент совершения данных преступлений и рассмотрения дела Великобритания была членом ЕС, и несла обязательства по установленным в "единой Европе" регламентам о защите частной жизни и личных данных", - отметила она.В 2013 году более десятка правозащитных групп направили иск против спецслужб Великобритании и ее Управления правительственной связи после масштабных разоблачений Сноудена. Тогда он передал изданиям Washington Post и Guardian секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании.
https://ria.ru/20210602/slezhka-1735340034.html
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мария захарова, европейский суд, великобритания, дания, лондон, сша, в мире

Захарова посоветовала Европе бояться американского "большого брата"

23:08 09.06.2021 (обновлено: 07:55 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала Европе опасаться американского "большого брата", а не "придуманных русских хакеров".
"В публичном поле засветилась тема из прошлого, но в свежем контексте - разоблачения (экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда) Сноудена. Даже не они сами, а выстроенные на основе опубликованных им материалов обвинения", - написала она в своем Telegram-канале. Захарова напомнила, что в конце мая Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес окончательное постановление по делу в связи со вскрытыми Сноуденом фактами массовой кражи персональных данных миллионов европейцев и слежки за ними спецслужбами США при поддержке Великобритании и Швеции.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
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"По иронии судьбы или Вашингтона, 15 лет назад Швеция помогла Штатам следить за Европой, а сейчас Дания помогла Штатам следить за Европой и Швецией. Затейники, однако", - добавила она. Говоря о деле Сноудена в этом контексте, Захарова напомнила, что разбирательство велось с 2013 года. "Изучали все обстоятельства перехвата Штатами и Британией личных сообщений, использования данных, предоставленных спецслужбами других стран, а также провайдерами коммуникационных услуг. Полный набор, так сказать", - написала она.
Захарова также напомнила, что сейчас ЕСПЧ подтвердил вынесенные ранее судами иных инстанций выводы о том, что действия Вашингтона и Лондона нарушили ряд статей Европейской конвенции по правам человека. "Напомню, что на момент совершения данных преступлений и рассмотрения дела Великобритания была членом ЕС, и несла обязательства по установленным в "единой Европе" регламентам о защите частной жизни и личных данных", - отметила она.
В 2013 году более десятка правозащитных групп направили иск против спецслужб Великобритании и ее Управления правительственной связи после масштабных разоблачений Сноудена. Тогда он передал изданиям Washington Post и Guardian секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании.

"Вывод прост: опасаться европейцам, да и не им одним, надо не придуманных русских хакеров и китайских айтишников, а своего американского "большого брата", который за ними постоянно подглядывает и их регулярно прослушивает, разоблачая миф о собственной киберневинности", - отметила она.

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Мария ЗахароваЕвропейский судВеликобританияДанияЛондонСШАВ мире
 
 
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