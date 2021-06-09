https://ria.ru/20210609/zakharova-1736379413.html

Захарова посоветовала Европе бояться американского "большого брата"

Захарова посоветовала Европе бояться американского "большого брата" - РИА Новости, 10.06.2021

Захарова посоветовала Европе бояться американского "большого брата"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала Европе опасаться американского "большого брата", а не "придуманных русских хакеров". РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-09T23:08

2021-06-09T23:08

2021-06-10T07:55

мария захарова

европейский суд

великобритания

дания

лондон

сша

в мире

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала Европе опасаться американского "большого брата", а не "придуманных русских хакеров"."В публичном поле засветилась тема из прошлого, но в свежем контексте - разоблачения (экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда) Сноудена. Даже не они сами, а выстроенные на основе опубликованных им материалов обвинения", - написала она в своем Telegram-канале. Захарова напомнила, что в конце мая Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес окончательное постановление по делу в связи со вскрытыми Сноуденом фактами массовой кражи персональных данных миллионов европейцев и слежки за ними спецслужбами США при поддержке Великобритании и Швеции."По иронии судьбы или Вашингтона, 15 лет назад Швеция помогла Штатам следить за Европой, а сейчас Дания помогла Штатам следить за Европой и Швецией. Затейники, однако", - добавила она. Говоря о деле Сноудена в этом контексте, Захарова напомнила, что разбирательство велось с 2013 года. "Изучали все обстоятельства перехвата Штатами и Британией личных сообщений, использования данных, предоставленных спецслужбами других стран, а также провайдерами коммуникационных услуг. Полный набор, так сказать", - написала она.Захарова также напомнила, что сейчас ЕСПЧ подтвердил вынесенные ранее судами иных инстанций выводы о том, что действия Вашингтона и Лондона нарушили ряд статей Европейской конвенции по правам человека. "Напомню, что на момент совершения данных преступлений и рассмотрения дела Великобритания была членом ЕС, и несла обязательства по установленным в "единой Европе" регламентам о защите частной жизни и личных данных", - отметила она.В 2013 году более десятка правозащитных групп направили иск против спецслужб Великобритании и ее Управления правительственной связи после масштабных разоблачений Сноудена. Тогда он передал изданиям Washington Post и Guardian секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании.

https://ria.ru/20210602/slezhka-1735340034.html

https://ria.ru/20210601/ssha-1735163500.html

великобритания

дания

лондон

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, европейский суд, великобритания, дания, лондон, сша, в мире