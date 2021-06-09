https://ria.ru/20210609/zaderzhanie-1736289574.html
В Москве задержали экс-главу "Трансфин-М"
В Москве задержали экс-главу "Трансфин-М" - РИА Новости, 09.06.2021
В Москве задержали экс-главу "Трансфин-М"
Бывший гендиректор ПАО "Трансфин-М" Дмитрий Зотов задержан в Москве по подозрению в хищении свыше 1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба столичного главка... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T13:40
2021-06-09T13:40
2021-06-09T14:10
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Бывший гендиректор ПАО "Трансфин-М" Дмитрий Зотов задержан в Москве по подозрению в хищении свыше 1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ.Отмечается, что подконтрольные Зотову организации заключили договоры купли-продажи железнодорожных вагонов между собой. Более трех тысяч вагонов потом были проданы по стоимости гораздо выше фактической."Следствие полагает, что разницу подозреваемый похитил и распределил между собой и неустановленными соучастниками", - добавляется в релизе.Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), в доме Зотова был проведен обыск. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.Против Зотова в августе 2019 года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере – за незаконный перенайм на подконтрольную фирму имущества лизинговой компании. Экс-гендиректора "Трансфин-М" задержали в Москве в июне 2020 года, после чего Хорошёвский суд Москвы отправил его под арест, а Мосгорсуд признал это решение законным.В июле Зотову изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Это произошло после обращения бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова - Зотов входил в его так называемый "лондонский список" бизнесменов, которые согласились вернуться в Россию при условии, что не попадут под арест сразу после прибытия в страну. Как сообщали в Кремле, президент просил генпрокурора разобраться с этой ситуацией.Совет директоров "Трансфин-М" в ноябре 2018 года принял решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и председателя правления Зотова.
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россия, гумвд, трансфин-м, москва, происшествия
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
Бывший гендиректор ПАО "Трансфин-М
" Дмитрий Зотов задержан в Москве
по подозрению в хищении свыше 1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ.
"Задержан бывший генеральный директор ПАО "Трансфин-М" Дмитрий Зотов, подозреваемый в хищении денежных средств на сумму свыше 1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подконтрольные Зотову организации заключили договоры купли-продажи железнодорожных вагонов между собой. Более трех тысяч вагонов потом были проданы по стоимости гораздо выше фактической.
"Следствие полагает, что разницу подозреваемый похитил и распределил между собой и неустановленными соучастниками", - добавляется в релизе.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), в доме Зотова был проведен обыск. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
Против Зотова в августе 2019 года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере – за незаконный перенайм на подконтрольную фирму имущества лизинговой компании. Экс-гендиректора "Трансфин-М" задержали в Москве в июне 2020 года, после чего Хорошёвский суд Москвы отправил его под арест, а Мосгорсуд признал это решение законным.
В июле Зотову изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Это произошло после обращения бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова - Зотов входил в его так называемый "лондонский список" бизнесменов, которые согласились вернуться в Россию при условии, что не попадут под арест сразу после прибытия в страну. Как сообщали в Кремле, президент просил генпрокурора разобраться с этой ситуацией.
Совет директоров "Трансфин-М" в ноябре 2018 года принял решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и председателя правления Зотова.