https://ria.ru/20210609/zaderzhanie-1736255254.html

Жителя Челябинска, избившего пожилого мужчину за замечание, задержали

Жителя Челябинска, избившего пожилого мужчину за замечание, задержали - РИА Новости, 09.06.2021

Жителя Челябинска, избившего пожилого мужчину за замечание, задержали

Полиция в Челябинске задержала молодого человека после проверки информации об избиении мужчины на улице после сделанного замечания, сообщили РИА Новости в среду РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T11:05

2021-06-09T11:05

2021-06-09T11:05

россия

гумвд

челябинск

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 9 июн – РИА Новости. Полиция в Челябинске задержала молодого человека после проверки информации об избиении мужчины на улице после сделанного замечания, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе ГУМВД России по региону.Ранее в соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной микрорайону Чурилово в Челябинске, разместили видео, на котором пожилой человек просит молодого парня, забравшегося на забор с целью попасть на огороженную территорию жилого дома, спуститься. Парень падает с забора, а мужчина выходит с огороженной территории. Молодой человек пытается его ударить, мужчина отбивается, а когда он поворачивается спиной, то парню удается его пнуть. После этого мужчина падает, молодой человек продолжает бить его, но проезжавшие мимо на автомобили трое молодых людей его останавливают. Полиция начала проверку по сообщениям в соцсетях и СМИ.В отношении молодого человека, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков южноуральца, составлен протокол об административном правонарушении по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои), уточняется в сообщении.Собранные материалы направлены в суд для принятия решения, за совершение данного противоправного деяния законодательством предусмотрены санкции в виде штрафа от 5 тысяч до 30 тысяч рублей, обязательные работы на срок от 60 до 20 часов либо административный арест от 10 до 15 суток, поясняет пресс–служба.В полиции добавили, что в органы внутренних дел заявления от участников конфликта не поступали, а пострадавший в конфликте пожилой мужчина, 1954 года рождения, был установлен, с него взяли объяснение.

https://ria.ru/20210602/parkovka-1735336811.html

россия

челябинск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, челябинск, происшествия