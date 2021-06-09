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Жителя Челябинска, избившего пожилого мужчину за замечание, задержали
Жителя Челябинска, избившего пожилого мужчину за замечание, задержали - РИА Новости, 09.06.2021
Жителя Челябинска, избившего пожилого мужчину за замечание, задержали
Полиция в Челябинске задержала молодого человека после проверки информации об избиении мужчины на улице после сделанного замечания, сообщили РИА Новости в среду РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T11:05
2021-06-09T11:05
россия
гумвд
челябинск
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 июн – РИА Новости. Полиция в Челябинске задержала молодого человека после проверки информации об избиении мужчины на улице после сделанного замечания, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе ГУМВД России по региону.Ранее в соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной микрорайону Чурилово в Челябинске, разместили видео, на котором пожилой человек просит молодого парня, забравшегося на забор с целью попасть на огороженную территорию жилого дома, спуститься. Парень падает с забора, а мужчина выходит с огороженной территории. Молодой человек пытается его ударить, мужчина отбивается, а когда он поворачивается спиной, то парню удается его пнуть. После этого мужчина падает, молодой человек продолжает бить его, но проезжавшие мимо на автомобили трое молодых людей его останавливают. Полиция начала проверку по сообщениям в соцсетях и СМИ.В отношении молодого человека, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков южноуральца, составлен протокол об административном правонарушении по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои), уточняется в сообщении.Собранные материалы направлены в суд для принятия решения, за совершение данного противоправного деяния законодательством предусмотрены санкции в виде штрафа от 5 тысяч до 30 тысяч рублей, обязательные работы на срок от 60 до 20 часов либо административный арест от 10 до 15 суток, поясняет пресс–служба.В полиции добавили, что в органы внутренних дел заявления от участников конфликта не поступали, а пострадавший в конфликте пожилой мужчина, 1954 года рождения, был установлен, с него взяли объяснение.
https://ria.ru/20210602/parkovka-1735336811.html
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россия, гумвд, челябинск, происшествия

Жителя Челябинска, избившего пожилого мужчину за замечание, задержали

11:05 09.06.2021
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 9 июн – РИА Новости. Полиция в Челябинске задержала молодого человека после проверки информации об избиении мужчины на улице после сделанного замечания, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе ГУМВД России по региону.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной микрорайону Чурилово в Челябинске, разместили видео, на котором пожилой человек просит молодого парня, забравшегося на забор с целью попасть на огороженную территорию жилого дома, спуститься. Парень падает с забора, а мужчина выходит с огороженной территории. Молодой человек пытается его ударить, мужчина отбивается, а когда он поворачивается спиной, то парню удается его пнуть. После этого мужчина падает, молодой человек продолжает бить его, но проезжавшие мимо на автомобили трое молодых людей его останавливают. Полиция начала проверку по сообщениям в соцсетях и СМИ.
"Участковым уполномоченными полиции ОП "Тракторозаводский" УМВД России по Челябинску установлен и задержан местный житель 1995 года рождения, применивший в ходе конфликта физическую силу в отношении пожилого мужчины", - говорится в сообщении.
В отношении молодого человека, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков южноуральца, составлен протокол об административном правонарушении по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои), уточняется в сообщении.
Собранные материалы направлены в суд для принятия решения, за совершение данного противоправного деяния законодательством предусмотрены санкции в виде штрафа от 5 тысяч до 30 тысяч рублей, обязательные работы на срок от 60 до 20 часов либо административный арест от 10 до 15 суток, поясняет пресс–служба.
В полиции добавили, что в органы внутренних дел заявления от участников конфликта не поступали, а пострадавший в конфликте пожилой мужчина, 1954 года рождения, был установлен, с него взяли объяснение.
Полиция - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
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