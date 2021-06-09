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В Воронеже недовольный пенсионер разбил голову ребенку
В Воронеже недовольный пенсионер разбил голову ребенку - РИА Новости, 09.06.2021
В Воронеже недовольный пенсионер разбил голову ребенку
Девятилетний мальчик госпитализирован в Воронеже с раной головы после того, как в него бросил камень пенсионер, недовольный тем, что компания детей играла возле РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T12:28
2021-06-09T12:28
россия
следственный комитет россии (ск рф)
воронеж
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 9 июн - РИА Новости. Девятилетний мальчик госпитализирован в Воронеже с раной головы после того, как в него бросил камень пенсионер, недовольный тем, что компания детей играла возле гаражей, сообщает в среду управление СК РФ по региону.По данным следствия, днем 8 июня несколько детей играли возле гаражей на улице Иркутская."В это время 64-летний мужчина, недовольный поведением детей, стал ругаться и кинул в них камень, который попал в голову 9-летнему мальчику. С полученными телесными повреждениями ребенок доставлен в медицинское учреждение, где ему предварительно диагностирована открытая черепно-мозговая травма и перелом свода черепа", - сообщает следствие.В отношении 64-летнего мужчины возбуждено дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия". Санкция данной статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.Как сообщает следствие, 64-летний мужчина задержан, в ближайшее время следственными будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.
https://ria.ru/20210226/izbienie-1599137925.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), воронеж, происшествия

В Воронеже недовольный пенсионер разбил голову ребенку

12:28 09.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВОРОНЕЖ, 9 июн - РИА Новости. Девятилетний мальчик госпитализирован в Воронеже с раной головы после того, как в него бросил камень пенсионер, недовольный тем, что компания детей играла возле гаражей, сообщает в среду управление СК РФ по региону.
По данным следствия, днем 8 июня несколько детей играли возле гаражей на улице Иркутская.
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"В это время 64-летний мужчина, недовольный поведением детей, стал ругаться и кинул в них камень, который попал в голову 9-летнему мальчику. С полученными телесными повреждениями ребенок доставлен в медицинское учреждение, где ему предварительно диагностирована открытая черепно-мозговая травма и перелом свода черепа", - сообщает следствие.
В отношении 64-летнего мужчины возбуждено дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия". Санкция данной статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Как сообщает следствие, 64-летний мужчина задержан, в ближайшее время следственными будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ВоронежПроисшествия
 
 
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