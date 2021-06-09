https://ria.ru/20210609/vizy-1736351788.html
Рябков рассказал об обсуждении темы виз с США
Рябков рассказал об обсуждении темы виз с США - РИА Новости, 09.06.2021
Рябков рассказал об обсуждении темы виз с США
Москва в диалоге с Вашингтоном продолжит поднимать тему невыдачи виз и побуждать "сделать что-то полезное", однако пока отклика нет, заявил в среду замглавы МИД РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T18:35
2021-06-09T18:35
2021-06-09T18:35
россия
сергей рябков
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155148/60/1551486023_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f4089d8569ced512e4aadb1b55abf26c.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Москва в диалоге с Вашингтоном продолжит поднимать тему невыдачи виз и побуждать "сделать что-то полезное", однако пока отклика нет, заявил в среду замглавы МИД России Сергей Рябков.Он также заявил, что согласен с тем, что в отношениях России и США произошла "серьезная дегуманизация"."Здесь на переднем плане бесконечно проблемная тема невыдачи виз, о которой мы будем говорить и дальше с американцами. Мы многократно, я сбился со счета, сколько раз предлагали и прежней администрации, и уже нынешней администрации сделать что-то полезное в этой области. И если не полностью восстановить работу так, чтобы люди могли ездить друг к другу, то хотя бы не сокращать те крошечные возможности, которые остаются в этой сфере", - сказал Рябков."Пока отклика нет, но понимание необходимости начинать с этого полное присутствует", - добавил дипломат на форуме "Примаковские чтения".
https://ria.ru/20210609/ssha-1736345802.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155148/60/1551486023_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_47fcc20dba5d95f33fef9fe0c94ba79e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей рябков, сша, в мире