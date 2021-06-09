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Рябков рассказал об обсуждении темы виз с США
Рябков рассказал об обсуждении темы виз с США - РИА Новости, 09.06.2021
Рябков рассказал об обсуждении темы виз с США
Москва в диалоге с Вашингтоном продолжит поднимать тему невыдачи виз и побуждать "сделать что-то полезное", однако пока отклика нет, заявил в среду замглавы МИД РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T18:35
2021-06-09T18:35
россия
сергей рябков
сша
в мире
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Москва в диалоге с Вашингтоном продолжит поднимать тему невыдачи виз и побуждать "сделать что-то полезное", однако пока отклика нет, заявил в среду замглавы МИД России Сергей Рябков.Он также заявил, что согласен с тем, что в отношениях России и США произошла "серьезная дегуманизация"."Здесь на переднем плане бесконечно проблемная тема невыдачи виз, о которой мы будем говорить и дальше с американцами. Мы многократно, я сбился со счета, сколько раз предлагали и прежней администрации, и уже нынешней администрации сделать что-то полезное в этой области. И если не полностью восстановить работу так, чтобы люди могли ездить друг к другу, то хотя бы не сокращать те крошечные возможности, которые остаются в этой сфере", - сказал Рябков."Пока отклика нет, но понимание необходимости начинать с этого полное присутствует", - добавил дипломат на форуме "Примаковские чтения".
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россия, сергей рябков, сша, в мире

Рябков рассказал об обсуждении темы виз с США

18:35 09.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкДенежные купюры США и американская виза
Денежные купюры США и американская виза - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Москва в диалоге с Вашингтоном продолжит поднимать тему невыдачи виз и побуждать "сделать что-то полезное", однако пока отклика нет, заявил в среду замглавы МИД России Сергей Рябков.
Он также заявил, что согласен с тем, что в отношениях России и США произошла "серьезная дегуманизация".
"Здесь на переднем плане бесконечно проблемная тема невыдачи виз, о которой мы будем говорить и дальше с американцами. Мы многократно, я сбился со счета, сколько раз предлагали и прежней администрации, и уже нынешней администрации сделать что-то полезное в этой области. И если не полностью восстановить работу так, чтобы люди могли ездить друг к другу, то хотя бы не сокращать те крошечные возможности, которые остаются в этой сфере", - сказал Рябков.
"Пока отклика нет, но понимание необходимости начинать с этого полное присутствует", - добавил дипломат на форуме "Примаковские чтения".
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков во время брифинга - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
Вчера, 18:00
Времена перезагрузок в отношениях с США остались в прошлом, заявил Рябков
 
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