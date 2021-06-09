https://ria.ru/20210609/vizy-1736351788.html

Рябков рассказал об обсуждении темы виз с США

Рябков рассказал об обсуждении темы виз с США - РИА Новости, 09.06.2021

Рябков рассказал об обсуждении темы виз с США

Москва в диалоге с Вашингтоном продолжит поднимать тему невыдачи виз и побуждать "сделать что-то полезное", однако пока отклика нет, заявил в среду замглавы МИД РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T18:35

2021-06-09T18:35

2021-06-09T18:35

россия

сергей рябков

сша

в мире

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Москва в диалоге с Вашингтоном продолжит поднимать тему невыдачи виз и побуждать "сделать что-то полезное", однако пока отклика нет, заявил в среду замглавы МИД России Сергей Рябков.Он также заявил, что согласен с тем, что в отношениях России и США произошла "серьезная дегуманизация"."Здесь на переднем плане бесконечно проблемная тема невыдачи виз, о которой мы будем говорить и дальше с американцами. Мы многократно, я сбился со счета, сколько раз предлагали и прежней администрации, и уже нынешней администрации сделать что-то полезное в этой области. И если не полностью восстановить работу так, чтобы люди могли ездить друг к другу, то хотя бы не сокращать те крошечные возможности, которые остаются в этой сфере", - сказал Рябков."Пока отклика нет, но понимание необходимости начинать с этого полное присутствует", - добавил дипломат на форуме "Примаковские чтения".

https://ria.ru/20210609/ssha-1736345802.html

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россия, сергей рябков, сша, в мире