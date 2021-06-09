https://ria.ru/20210609/vaktsiny-1736270444.html

Эксперт рассказал о вакцинном туризме для иностранцев в Россию

Эксперт рассказал о вакцинном туризме для иностранцев в Россию - РИА Новости, 09.06.2021

Эксперт рассказал о вакцинном туризме для иностранцев в Россию

Российский союз туриндустрии (РСТ) ожидает, что решение по вакцинированию от коронавируса иностранных туристов будет принято в течение месяца, сообщил президент РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T12:26

2021-06-09T12:26

2021-06-09T12:26

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июн — РИА Новости. Российский союз туриндустрии (РСТ) ожидает, что решение по вакцинированию от коронавируса иностранных туристов будет принято в течение месяца, сообщил президент РСТ Андрей Игнатьев.Президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, поручил правительству проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавирусной инфекции в России для иностранцев. По его словам, Россия может предоставить возможность зарубежным гражданам приехать и сделать здесь прививку."Что касается вакцинного туризма, мы надеемся, что в течение месяца будут разработаны меры и, по крайней мере, будет принято решение о разрешении вакцинировать иностранцев. Потому что до сих пор существует запрет на то, чтобы иностранцы в России получали вакцину", — сказал Игнатьев журналистам на форуме "Мастера гостеприимства" в Нижнем Новгороде.По его словам, тогда "будет приблизительно понятно, какую визу будут выдавать иностранным гражданам, желающим у нас вакцинироваться, в тех странах, которые имеют с нами визовый режим". По его словам, поедут к нам, в первую очередь, европейцы и жители Китая.Он также выразил надежду, что они смогут получать электронную визу. "Это возможность оформить разрешение на въезд, не приходя в консульские учреждения МИДа за рубежом, в режиме онлайн", — пояснил Игнатьев. Он напомнил, что электронная виза должна была быть введена в России с 1 января 2021 года, но из-за эпидемиологических ограничений эти документы до сих пор не выписывают."Есть еще одна проблема — такое разрешение действительно только на 16 дней, а для клиентов, которые поедут делать здесь прививку, надо, чтобы срок был больше 21 дня. Мы думаем, что было бы правильно для наших клиентов, желающих вацинироваться, этот срок визы увеличить хотя бы до 25-26 дней. Чтобы турист мог спокойно сделать здесь прививку, отдохнуть на территории России, не выезжая, посмотреть наши города, регионы, сделать вторую прививку и вернуться спокойно обратно", — отметил глава РСТ.Ранее Игнатьев сообщил РИА Новости, что цена такой поездки на более чем на 21 день, с двумя прививками, с трансферами, с проживанием в гостинице, экскурсионной программой, составит приблизительно от полутора до двух тысяч долларов на весь период пребывания без авиабилетов. Второй вариант, который предполагает две поездки по три дня, по его словам, будет стоит около 700 долларов.

https://ria.ru/20210609/vaktsinatsiya-1736261701.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, владимир путин, вакцинация