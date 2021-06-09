https://ria.ru/20210609/vaktsinatsiya-1736331151.html
Оренбуржье к осени планирует привить от COVID-19 60 процентов населения
Оренбуржье к осени планирует привить от COVID-19 60 процентов населения - РИА Новости, 09.06.2021
Оренбуржье к осени планирует привить от COVID-19 60 процентов населения
В Оренбуржье прививку от коронавируса сделали более 248 тысяч жителей, в планах - до осени этого года вакцинировать 60 процентов взрослого населения региона,... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T16:47
2021-06-09T16:47
2021-06-09T16:47
оренбургская область
коронавирус в россии
денис паслер
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ОРЕНБУРГ, 9 июн – РИА Новости. В Оренбуржье прививку от коронавируса сделали более 248 тысяч жителей, в планах - до осени этого года вакцинировать 60 процентов взрослого населения региона, сообщает пресс-служба областного правительства."На сегодняшний день в регионе вакцинированы уже больше 248 тысяч жителей. В планах – привить от коронавируса 60 процентов взрослого населения Оренбуржья, это порядка 905 тысяч человек", - сообщает пресс-служба.Накануне глава региона Денис Паслер принял участие в работе совещания по вопросам организации процесса вакцинации в субъектах РФ, которое провела заместитель председателя правительства Татьяна Голикова."План по вакцинации в регионе выполнен уже на 27 процентов, при среднем показателе по стране в 25 процентов. С самого начала мы сделали акцент на вакцину для старшего поколения оренбуржцев – больше 120 тысяч привитых это люди в возрасте старше шестидесяти, наиболее уязвимая для коронавируса и его последствий часть жителей", - сообщил на совещания Паслер. Он напомнил, что в Оренбургской области организованы 72 пункта вакцинации в медицинских организациях, имеющих лицензию на проведение вакцинопрофилактики и оснащенных необходимым низкотемпературным холодильным оборудованием.
https://ria.ru/20210603/stroitelstvo-1735485966.html
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коронавирус в россии, денис паслер
ОРЕНБУРГ, 9 июн – РИА Новости. В Оренбуржье прививку от коронавируса сделали более 248 тысяч жителей, в планах - до осени этого года вакцинировать 60 процентов взрослого населения региона, сообщает пресс-служба областного правительства.
"На сегодняшний день в регионе вакцинированы уже больше 248 тысяч жителей. В планах – привить от коронавируса 60 процентов взрослого населения Оренбуржья, это порядка 905 тысяч человек", - сообщает пресс-служба.
Накануне глава региона Денис Паслер
принял участие в работе совещания по вопросам организации процесса вакцинации в субъектах РФ, которое провела заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.
"План по вакцинации в регионе выполнен уже на 27 процентов, при среднем показателе по стране в 25 процентов. С самого начала мы сделали акцент на вакцину для старшего поколения оренбуржцев – больше 120 тысяч привитых это люди в возрасте старше шестидесяти, наиболее уязвимая для коронавируса и его последствий часть жителей", - сообщил на совещания Паслер.
Он напомнил, что в Оренбургской области организованы 72 пункта вакцинации в медицинских организациях, имеющих лицензию на проведение вакцинопрофилактики и оснащенных необходимым низкотемпературным холодильным оборудованием.