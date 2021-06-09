https://ria.ru/20210609/vaktsinatsiya-1736331151.html

Оренбуржье к осени планирует привить от COVID-19 60 процентов населения

Оренбуржье к осени планирует привить от COVID-19 60 процентов населения - РИА Новости, 09.06.2021

Оренбуржье к осени планирует привить от COVID-19 60 процентов населения

В Оренбуржье прививку от коронавируса сделали более 248 тысяч жителей, в планах - до осени этого года вакцинировать 60 процентов взрослого населения региона,... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T16:47

2021-06-09T16:47

2021-06-09T16:47

оренбургская область

коронавирус в россии

денис паслер

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ОРЕНБУРГ, 9 июн – РИА Новости. В Оренбуржье прививку от коронавируса сделали более 248 тысяч жителей, в планах - до осени этого года вакцинировать 60 процентов взрослого населения региона, сообщает пресс-служба областного правительства."На сегодняшний день в регионе вакцинированы уже больше 248 тысяч жителей. В планах – привить от коронавируса 60 процентов взрослого населения Оренбуржья, это порядка 905 тысяч человек", - сообщает пресс-служба.Накануне глава региона Денис Паслер принял участие в работе совещания по вопросам организации процесса вакцинации в субъектах РФ, которое провела заместитель председателя правительства Татьяна Голикова."План по вакцинации в регионе выполнен уже на 27 процентов, при среднем показателе по стране в 25 процентов. С самого начала мы сделали акцент на вакцину для старшего поколения оренбуржцев – больше 120 тысяч привитых это люди в возрасте старше шестидесяти, наиболее уязвимая для коронавируса и его последствий часть жителей", - сообщил на совещания Паслер. Он напомнил, что в Оренбургской области организованы 72 пункта вакцинации в медицинских организациях, имеющих лицензию на проведение вакцинопрофилактики и оснащенных необходимым низкотемпературным холодильным оборудованием.

https://ria.ru/20210603/stroitelstvo-1735485966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, денис паслер