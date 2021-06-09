https://ria.ru/20210609/vaktsinatsiya-1736317869.html

"Хьюстон, у нас проблемы". Медики в Техасе не хотят прививаться от COVID

"Хьюстон, у нас проблемы". Медики в Техасе не хотят прививаться от COVID - РИА Новости, 09.06.2021

"Хьюстон, у нас проблемы". Медики в Техасе не хотят прививаться от COVID

Более 170 сотрудников системы медучреждений Houston Methodist в городе Хьюстоне (штат Техас, США) отстранены от работы за несоблюдение требования по вакцинации... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T15:50

2021-06-09T15:50

2021-06-09T15:50

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коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Более 170 сотрудников системы медучреждений Houston Methodist в городе Хьюстоне (штат Техас, США) отстранены от работы за несоблюдение требования по вакцинации от COVID-19, сообщает в письме руководство больницы.Текст письма руководителя Houston Methodist Марка Бума приводится газетой Washington Post. По данным газеты, за день до принятия решения в городе состоялись протесты сотрудников против обязательной вакцинации."У нас лишь 178... работников, которые не прошли вакцинацию полностью или же не получили освобождение либо отсрочку от нее... Та небольшая часть сотрудников, которая не выполнила требование (пройти вакцинацию) с этого момента отстраняется от работы без сохранения содержания на 14 дней", - говорится в письме. При этом отмечается, что 27 из отстраненных сотрудников уже получили одну дозу вакцины от COVID-19.Как следует из письма, вакцинацию прошли 24 947 работников, то есть почти 100%. Бум надеется, что вакцинацию в конечном счете пройдут все сотрудники, однако, по его словам, некоторые решили не ставить интересы "своих пациентов превыше всего".С начала пандемии в США выявили около 33,4 миллиона зараженных, скончались около 597,9 тысячи пациентов с COVID-19. Более 300 миллионов американцев получили дозы вакцины от коронавируса, сообщает университет Хопкинса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, хьюстон, сша, техас, в мире