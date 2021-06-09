Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210609/vaktsinatsiya-1736317869.html
"Хьюстон, у нас проблемы". Медики в Техасе не хотят прививаться от COVID
"Хьюстон, у нас проблемы". Медики в Техасе не хотят прививаться от COVID - РИА Новости, 09.06.2021
"Хьюстон, у нас проблемы". Медики в Техасе не хотят прививаться от COVID
Более 170 сотрудников системы медучреждений Houston Methodist в городе Хьюстоне (штат Техас, США) отстранены от работы за несоблюдение требования по вакцинации... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T15:50
2021-06-09T15:50
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
хьюстон
сша
техас
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154989/43/1549894333_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_49977701121fb7e856cc39b5670b3579.jpg
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Более 170 сотрудников системы медучреждений Houston Methodist в городе Хьюстоне (штат Техас, США) отстранены от работы за несоблюдение требования по вакцинации от COVID-19, сообщает в письме руководство больницы.Текст письма руководителя Houston Methodist Марка Бума приводится газетой Washington Post. По данным газеты, за день до принятия решения в городе состоялись протесты сотрудников против обязательной вакцинации."У нас лишь 178... работников, которые не прошли вакцинацию полностью или же не получили освобождение либо отсрочку от нее... Та небольшая часть сотрудников, которая не выполнила требование (пройти вакцинацию) с этого момента отстраняется от работы без сохранения содержания на 14 дней", - говорится в письме. При этом отмечается, что 27 из отстраненных сотрудников уже получили одну дозу вакцины от COVID-19.Как следует из письма, вакцинацию прошли 24 947 работников, то есть почти 100%. Бум надеется, что вакцинацию в конечном счете пройдут все сотрудники, однако, по его словам, некоторые решили не ставить интересы "своих пациентов превыше всего".С начала пандемии в США выявили около 33,4 миллиона зараженных, скончались около 597,9 тысячи пациентов с COVID-19. Более 300 миллионов американцев получили дозы вакцины от коронавируса, сообщает университет Хопкинса.
хьюстон
сша
техас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/154989/43/1549894333_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_7b168b13eae04af665f54e53b5ad076d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, хьюстон, сша, техас, в мире

"Хьюстон, у нас проблемы". Медики в Техасе не хотят прививаться от COVID

15:50 09.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной
Медик готовит шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Более 170 сотрудников системы медучреждений Houston Methodist в городе Хьюстоне (штат Техас, США) отстранены от работы за несоблюдение требования по вакцинации от COVID-19, сообщает в письме руководство больницы.
Текст письма руководителя Houston Methodist Марка Бума приводится газетой Washington Post. По данным газеты, за день до принятия решения в городе состоялись протесты сотрудников против обязательной вакцинации.
"У нас лишь 178... работников, которые не прошли вакцинацию полностью или же не получили освобождение либо отсрочку от нее... Та небольшая часть сотрудников, которая не выполнила требование (пройти вакцинацию) с этого момента отстраняется от работы без сохранения содержания на 14 дней", - говорится в письме. При этом отмечается, что 27 из отстраненных сотрудников уже получили одну дозу вакцины от COVID-19.
Как следует из письма, вакцинацию прошли 24 947 работников, то есть почти 100%. Бум надеется, что вакцинацию в конечном счете пройдут все сотрудники, однако, по его словам, некоторые решили не ставить интересы "своих пациентов превыше всего".
С начала пандемии в США выявили около 33,4 миллиона зараженных, скончались около 597,9 тысячи пациентов с COVID-19. Более 300 миллионов американцев получили дозы вакцины от коронавируса, сообщает университет Хопкинса.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ХьюстонСШАТехасВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:52В московской квартире обнаружили тело двухмесячного ребенка
17:50Российские протестанты призвали закрыть микрофинансовые организации
17:47На Украине сочли решение Берлина не поставлять оружие Киеву политическим
17:42Посол США в Белоруссии анонсировала новые санкции против республики
17:40В США проверят иностранные приложения на наличие угроз нацбезопасности
17:39В МИД Украины заявили о готовности к разговору в "нормандском формате"
17:38В Воронеже мужчина сломал нос полицейскому из-за замечания
17:37Кубанец взыскал деньги с больницы за ошибочно удаленную часть кишечника
17:35Госдума приняла законы по развитию федеральной территории "Сириус"
17:33Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok и WeСhat
17:31Пользователи Instagram пожаловались на сбои в работе соцсети
17:30В Германии назвали условие для завершения "Северного потока — 2"
17:29Раввин пояснил, когда иудеям нельзя требовать возврат долга
17:29Белоруссия изучает риски на случай расширения санкций Запада
17:25В бундестаге заявили, что Европа немыслима без России
17:24В МИД ответили на заявления Швеции в адрес России
17:22"Единая Россия" не закончит деятельность как КПСС, заявил Медведев
17:21Мосгорсуд утвердил приговор бывшему аспиранту МГУ за поджог офиса ЕР
17:20Арктические станции "Снежинка" построят на Ямале и в Мурманской области
17:20Священник рассказал, как в монастырях и храмах относятся к кошкам
Лента новостейМолния