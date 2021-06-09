https://ria.ru/20210609/vaktsinatsiya-1736261701.html

Эпидемиолог выступил за свободу путешествий для привитых от COVID-19

Эпидемиолог выступил за свободу путешествий для привитых от COVID-19 - РИА Новости, 09.06.2021

Эпидемиолог выступил за свободу путешествий для привитых от COVID-19

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Риск заражения COVID-19 после вакцинации невысок, поэтому люди должны свободно путешествовать, заявил РИА Новости эпидемиолог РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T11:35

2021-06-09T11:35

2021-06-09T11:35

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

воз

вакцинация

путешествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Риск заражения COVID-19 после вакцинации невысок, поэтому люди должны свободно путешествовать, заявил РИА Новости эпидемиолог при Цюрихском университете, советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Роберт Штеффен.В качестве одной из причин возобновления международного туризма эксперт указал необходимость поддержки бедных стран Африки, где из-за пандемии многие задействованные в туристическом секторе люди потеряли работу."В ВОЗ часто поднимается тема равенства. Конечно, это очень важный вопрос. Однако если мы будем утверждать, что, например, нам в Европе следует подождать, пока привьется все население Африки, и только после этого туда ехать, то, я считаю, это несправедливо по отношению в африканцам. Ведь миллионы людей в Африке потеряли работу в туристическом секторе. Если европейцы или жители других развитых стран не начнут ездить туда, не возобновят туризм, то сотрудники туристического сектора, их семьи так и останутся без работы еще на протяжении месяцев", - считает Штеффен."Я бы сказал, что те, кто получил вакцину, должны путешествовать в свободное время, если они чувствуют себя достаточно безопасно", - резюмировал эпидемиолог.

https://euro2020.ria.ru/20210608/evro-1736184873.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, вакцинация, путешествия