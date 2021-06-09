https://ria.ru/20210609/vaktsinatsiya-1736257889.html

Госдума приняла законопроект о бесплатной вакцинации в частных клиниках

Госдума приняла законопроект о бесплатной вакцинации в частных клиниках - РИА Новости, 09.06.2021

Госдума приняла законопроект о бесплатной вакцинации в частных клиниках

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который позволит частным и ведомственным клиникам проводить вакцинацию в рамках программы... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T11:20

2021-06-09T11:20

2021-06-09T12:33

россия

борис менделевич

дмитрий морозов

андрей исаев

госдума рф

единая россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603979645_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_aa3ae89c794a12e9bdf15de0724758a6.jpg

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который позволит частным и ведомственным клиникам проводить вакцинацию в рамках программы обязательного медицинского страхования.Авторами документа стали депутаты от "Единой России" Андрей Исаев, Дмитрий Морозов и Борис Менделевич. Поправки вносятся в федеральный закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". В соответствии с ними медицинские организации, участвующие в реализации территориальной программы ОМС, смогут бесплатно проводить вакцинацию вне зависимости от организационно-правовой формы. Речь идет о профилактических прививках, включенных в национальный календарь и в календарь прививок по эпидемическим показаниям.Обеспечивать клиники вакцинами будут власти: по национальному календарю — правительство, а по календарю прививок по эпидемическим показаниям — высший исполнительный орган региона.

https://ria.ru/20210607/gosduma-1735962575.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, борис менделевич, дмитрий морозов, андрей исаев, госдума рф, единая россия, общество