https://ria.ru/20210609/vaktsinatsiya-1736257889.html
Госдума приняла законопроект о бесплатной вакцинации в частных клиниках
Госдума приняла законопроект о бесплатной вакцинации в частных клиниках - РИА Новости, 09.06.2021
Госдума приняла законопроект о бесплатной вакцинации в частных клиниках
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который позволит частным и ведомственным клиникам проводить вакцинацию в рамках программы... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T11:20
2021-06-09T11:20
2021-06-09T12:33
россия
борис менделевич
дмитрий морозов
андрей исаев
госдума рф
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который позволит частным и ведомственным клиникам проводить вакцинацию в рамках программы обязательного медицинского страхования.Авторами документа стали депутаты от "Единой России" Андрей Исаев, Дмитрий Морозов и Борис Менделевич. Поправки вносятся в федеральный закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". В соответствии с ними медицинские организации, участвующие в реализации территориальной программы ОМС, смогут бесплатно проводить вакцинацию вне зависимости от организационно-правовой формы. Речь идет о профилактических прививках, включенных в национальный календарь и в календарь прививок по эпидемическим показаниям.Обеспечивать клиники вакцинами будут власти: по национальному календарю — правительство, а по календарю прививок по эпидемическим показаниям — высший исполнительный орган региона.
https://ria.ru/20210607/gosduma-1735962575.html
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россия, борис менделевич, дмитрий морозов, андрей исаев, госдума рф, единая россия, общество