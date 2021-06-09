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Госдума приняла законопроект о бесплатной вакцинации в частных клиниках
Госдума приняла законопроект о бесплатной вакцинации в частных клиниках - РИА Новости, 09.06.2021
Госдума приняла законопроект о бесплатной вакцинации в частных клиниках
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который позволит частным и ведомственным клиникам проводить вакцинацию в рамках программы... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T11:20
2021-06-09T12:33
россия
борис менделевич
дмитрий морозов
андрей исаев
госдума рф
единая россия
общество
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который позволит частным и ведомственным клиникам проводить вакцинацию в рамках программы обязательного медицинского страхования.Авторами документа стали депутаты от "Единой России" Андрей Исаев, Дмитрий Морозов и Борис Менделевич. Поправки вносятся в федеральный закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". В соответствии с ними медицинские организации, участвующие в реализации территориальной программы ОМС, смогут бесплатно проводить вакцинацию вне зависимости от организационно-правовой формы. Речь идет о профилактических прививках, включенных в национальный календарь и в календарь прививок по эпидемическим показаниям.Обеспечивать клиники вакцинами будут власти: по национальному календарю — правительство, а по календарю прививок по эпидемическим показаниям — высший исполнительный орган региона.
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россия, борис менделевич, дмитрий морозов, андрей исаев, госдума рф, единая россия, общество

Госдума приняла законопроект о бесплатной вакцинации в частных клиниках

11:20 09.06.2021 (обновлено: 12:33 09.06.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПациент во время вакцинации
Пациент во время вакцинации - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который позволит частным и ведомственным клиникам проводить вакцинацию в рамках программы обязательного медицинского страхования.
Авторами документа стали депутаты от "Единой России" Андрей Исаев, Дмитрий Морозов и Борис Менделевич.
Поправки вносятся в федеральный закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". В соответствии с ними медицинские организации, участвующие в реализации территориальной программы ОМС, смогут бесплатно проводить вакцинацию вне зависимости от организационно-правовой формы. Речь идет о профилактических прививках, включенных в национальный календарь и в календарь прививок по эпидемическим показаниям.
Обеспечивать клиники вакцинами будут власти: по национальному календарю — правительство, а по календарю прививок по эпидемическим показаниям — высший исполнительный орган региона.
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РоссияБорис МенделевичДмитрий МорозовАндрей ИсаевГосдума РФЕдиная РоссияОбщество
 
 
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