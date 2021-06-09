https://ria.ru/20210609/vaktsina-1736357943.html
Ученые признали побочные эффекты вакцины AstraZeneca
Ученые признали побочные эффекты вакцины AstraZeneca - РИА Новости, 09.06.2021
Ученые признали побочные эффекты вакцины AstraZeneca
Британские ученые проанализировали данные о самочувствии двух с половиной миллионов шотландцев, получивших первую дозу вакцин Oxford-AstraZeneca или... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T20:00
2021-06-09T20:00
2021-06-09T20:00
наука
вакцина astrazeneca
коронавирус covid-19
вакцины
биология
здоровье
astrazeneca
шотландия
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Британские ученые проанализировали данные о самочувствии двух с половиной миллионов шотландцев, получивших первую дозу вакцин Oxford-AstraZeneca или Pfizer-BioNTech. Результаты показали, что у некоторых из тех, кто привился вакциной AstraZeneca, наблюдались слабые нарушения свертываемости крови и связанные с этим кровотечения. Реже имела место обратная реакция — повышенное тромбообразование. У вакцины Pfizer подобных побочных эффектов авторы не обнаружили. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.Ученые под руководством Азиза Шейха (Aziz Sheikh) из Эдинбургского университета использовали для своего анализа анонимные связанные данные, собранные в режиме реального времени в рамках общенационального проекта по отслеживанию пандемии и внедрению вакцины в Шотландии EAVE II.В выборку вошли более 2,53 миллионов взрослых шотландцев, получивших первую дозу вакцины против COVID-19 в период с декабря 2020 года по апрель 2021 года — это около 57 процентов всего взрослого населения Шотландии. Более 1,7 миллиона человек получили прививку ChAdOx1 от компании AstraZeneca, и около 800 тысяч — вакцину BNT162b2 от Pfizer.Результаты показали, что обе вакцины в целом переносятся хорошо, но для препарата AstraZeneca было небольшое количество сообщений о побочных эффектах, связанных со свертываемостью крови. В частности, Британское агентство по медицине и здравоохранению зафиксировало у этих пациентов 209 случаев тромбоцитопении (нарушения свертываемости крови) и тромбоэмболии (тромбообразования) после 22 миллионов первых и 6,8 миллионов вторых доз вакцины ChAdOx1.Авторы обнаружили, что с вакциной AstraZeneca связан небольшой повышенный риск аутоиммунного нарушения свертываемости крови, известного как первичная иммунная тромбоцитопения, или идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (ИТП), а также кровотечений и других сосудистых нарушений.Чтобы исключить возможность индивидуальной предрасположенности к ИТП и кровотечениям, авторы изучили всю медицинскую информацию по выбранным пациентам за период до сентября 2019 года, включая записи терапевтов о вакцинации, госпитализации, регистрации смертей и результаты лабораторных анализов, а также сравнили их с данными тех, кто еще не прошел вакцинацию.Ученые установили, что частота побочных эффектов, связанных с нарушением свертываемости крови у привитых вакциной AstraZeneca составляет 1,13 случая на 100 тысяч человек. Наиболее частыми были открытые и внутренние кровотечения в виде небольших синяков, проявляющиеся в период до 27 дней после получения первой дозы, а также редкие случаи образования тромбов. Наибольшему риску, как правило, подвергаются люди старшего возраста или имеющие хронические заболевания, такие как ишемическая болезнь сердца, диабет или хроническая болезнь почек.Авторы отмечают, что это в любом случае очень небольшие риски, сопоставимые с таковыми для других вакцин — против гепатита B, кори, эпидемического паротита и краснухи, а также гриппа, и они намного ниже, чем риск серьезных осложнений или смерти после COVID-19.
https://ria.ru/20210603/saturatsiya-1735480882.html
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вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, вакцины, биология, здоровье, astrazeneca , шотландия
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости.
Британские ученые проанализировали данные о самочувствии двух с половиной миллионов шотландцев, получивших первую дозу вакцин Oxford-AstraZeneca или Pfizer-BioNTech. Результаты показали, что у некоторых из тех, кто привился вакциной AstraZeneca
, наблюдались слабые нарушения свертываемости крови и связанные с этим кровотечения. Реже имела место обратная реакция — повышенное тромбообразование. У вакцины Pfizer подобных побочных эффектов авторы не обнаружили. Результаты исследования опубликованы
в журнале Nature Medicine.
Ученые под руководством Азиза Шейха (Aziz Sheikh) из Эдинбургского университета
использовали для своего анализа анонимные связанные данные, собранные в режиме реального времени в рамках общенационального проекта по отслеживанию пандемии и внедрению вакцины в Шотландии
EAVE II.
В выборку вошли более 2,53 миллионов взрослых шотландцев, получивших первую дозу вакцины против COVID-19 в период с декабря 2020 года по апрель 2021 года — это около 57 процентов всего взрослого населения Шотландии. Более 1,7 миллиона человек получили прививку ChAdOx1 от компании AstraZeneca, и около 800 тысяч — вакцину BNT162b2 от Pfizer.
Результаты показали, что обе вакцины в целом переносятся хорошо, но для препарата AstraZeneca было небольшое количество сообщений о побочных эффектах, связанных со свертываемостью крови. В частности, Британское агентство по медицине и здравоохранению зафиксировало у этих пациентов 209 случаев тромбоцитопении (нарушения свертываемости крови) и тромбоэмболии (тромбообразования) после 22 миллионов первых и 6,8 миллионов вторых доз вакцины ChAdOx1.
Авторы обнаружили, что с вакциной AstraZeneca связан небольшой повышенный риск аутоиммунного нарушения свертываемости крови, известного как первичная иммунная тромбоцитопения, или идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (ИТП), а также кровотечений и других сосудистых нарушений.
Чтобы исключить возможность индивидуальной предрасположенности к ИТП и кровотечениям, авторы изучили всю медицинскую информацию по выбранным пациентам за период до сентября 2019 года, включая записи терапевтов о вакцинации, госпитализации, регистрации смертей и результаты лабораторных анализов, а также сравнили их с данными тех, кто еще не прошел вакцинацию.
Ученые установили, что частота побочных эффектов, связанных с нарушением свертываемости крови у привитых вакциной AstraZeneca составляет 1,13 случая на 100 тысяч человек. Наиболее частыми были открытые и внутренние кровотечения в виде небольших синяков, проявляющиеся в период до 27 дней после получения первой дозы, а также редкие случаи образования тромбов. Наибольшему риску, как правило, подвергаются люди старшего возраста или имеющие хронические заболевания, такие как ишемическая болезнь сердца, диабет или хроническая болезнь почек.
Авторы отмечают, что это в любом случае очень небольшие риски, сопоставимые с таковыми для других вакцин — против гепатита B, кори, эпидемического паротита и краснухи, а также гриппа, и они намного ниже, чем риск серьезных осложнений или смерти после COVID-19.