https://ria.ru/20210609/vaktsina-1736357943.html

Ученые признали побочные эффекты вакцины AstraZeneca

Ученые признали побочные эффекты вакцины AstraZeneca - РИА Новости, 09.06.2021

Ученые признали побочные эффекты вакцины AstraZeneca

Британские ученые проанализировали данные о самочувствии двух с половиной миллионов шотландцев, получивших первую дозу вакцин Oxford-AstraZeneca или... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T20:00

2021-06-09T20:00

2021-06-09T20:00

наука

вакцина astrazeneca

коронавирус covid-19

вакцины

биология

здоровье

astrazeneca

шотландия

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Британские ученые проанализировали данные о самочувствии двух с половиной миллионов шотландцев, получивших первую дозу вакцин Oxford-AstraZeneca или Pfizer-BioNTech. Результаты показали, что у некоторых из тех, кто привился вакциной AstraZeneca, наблюдались слабые нарушения свертываемости крови и связанные с этим кровотечения. Реже имела место обратная реакция — повышенное тромбообразование. У вакцины Pfizer подобных побочных эффектов авторы не обнаружили. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.Ученые под руководством Азиза Шейха (Aziz Sheikh) из Эдинбургского университета использовали для своего анализа анонимные связанные данные, собранные в режиме реального времени в рамках общенационального проекта по отслеживанию пандемии и внедрению вакцины в Шотландии EAVE II.В выборку вошли более 2,53 миллионов взрослых шотландцев, получивших первую дозу вакцины против COVID-19 в период с декабря 2020 года по апрель 2021 года — это около 57 процентов всего взрослого населения Шотландии. Более 1,7 миллиона человек получили прививку ChAdOx1 от компании AstraZeneca, и около 800 тысяч — вакцину BNT162b2 от Pfizer.Результаты показали, что обе вакцины в целом переносятся хорошо, но для препарата AstraZeneca было небольшое количество сообщений о побочных эффектах, связанных со свертываемостью крови. В частности, Британское агентство по медицине и здравоохранению зафиксировало у этих пациентов 209 случаев тромбоцитопении (нарушения свертываемости крови) и тромбоэмболии (тромбообразования) после 22 миллионов первых и 6,8 миллионов вторых доз вакцины ChAdOx1.Авторы обнаружили, что с вакциной AstraZeneca связан небольшой повышенный риск аутоиммунного нарушения свертываемости крови, известного как первичная иммунная тромбоцитопения, или идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (ИТП), а также кровотечений и других сосудистых нарушений.Чтобы исключить возможность индивидуальной предрасположенности к ИТП и кровотечениям, авторы изучили всю медицинскую информацию по выбранным пациентам за период до сентября 2019 года, включая записи терапевтов о вакцинации, госпитализации, регистрации смертей и результаты лабораторных анализов, а также сравнили их с данными тех, кто еще не прошел вакцинацию.Ученые установили, что частота побочных эффектов, связанных с нарушением свертываемости крови у привитых вакциной AstraZeneca составляет 1,13 случая на 100 тысяч человек. Наиболее частыми были открытые и внутренние кровотечения в виде небольших синяков, проявляющиеся в период до 27 дней после получения первой дозы, а также редкие случаи образования тромбов. Наибольшему риску, как правило, подвергаются люди старшего возраста или имеющие хронические заболевания, такие как ишемическая болезнь сердца, диабет или хроническая болезнь почек.Авторы отмечают, что это в любом случае очень небольшие риски, сопоставимые с таковыми для других вакцин — против гепатита B, кори, эпидемического паротита и краснухи, а также гриппа, и они намного ниже, чем риск серьезных осложнений или смерти после COVID-19.

https://ria.ru/20210603/saturatsiya-1735480882.html

https://ria.ru/20210601/vitamin-1735106087.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, вакцины, биология, здоровье, astrazeneca , шотландия