https://ria.ru/20210609/vaktsina-1736355598.html

В Перу заинтересовались российской вакциной от COVID-19 для животных

В Перу заинтересовались российской вакциной от COVID-19 для животных - РИА Новости, 09.06.2021

В Перу заинтересовались российской вакциной от COVID-19 для животных

Перуанская компания Agrovetmarket Animal Health, занимающаяся разработкой и экспортом продукции для ветеринарного использования, заинтересована в покупке... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T18:52

2021-06-09T18:52

2021-06-09T18:52

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

евросоюз

перу

в мире

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Перуанская компания Agrovetmarket Animal Health, занимающаяся разработкой и экспортом продукции для ветеринарного использования, заинтересована в покупке российской вакцины от COVID-19 для животных, говорится в сообщении Россельхознадзора.Ведомство указывает, что интерес Agrovetmarket Animal Health к закупке вакцины упоминался в ходе переговоров помощника руководителя Россельхознадзора Артема Даушева с чрезвычайным и полномочным послом Перу в России Хуаном дель Кампо.Российская сторона подняла вопрос об открытии рынка Перу для поставок рыбы и рыбной продукции. Перечень компаний, заинтересованных в экспорте, а также проект ветеринарного сертификата отправлены в адрес Национальной службы рыболовной санитарии Перу (SANIPES). Кроме того, ведомство ожидает согласования сертификата здоровья для отправок продукции рыболовства, ее переработки в Перу и реэкспорта в страны Евросоюза; работа над документом ведется с 2018 года.Помощник руководителя Россельхознадзора указал на дисбаланс в поставках сельскохозяйственных товаров между двумя странами. Так, в настоящее время право на отгрузки рыбы и рыбопродукции в РФ имеют 55 перуанских предприятий, еще 11 заинтересованы в его получении, но при этом российские компании пока не имеют права поставок своей продукции в эту страну. "В связи с этим Россельхознадзор обратился к Хуану дель Кампо с просьбой посодействовать в скорейшем открытии рынка Перу для экспорта российской рыбы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210607/vaktsina-1735937237.html

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перу

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), евросоюз, перу, в мире