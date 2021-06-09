В Перу заинтересовались российской вакциной от COVID-19 для животных
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВетеринар держит в руках кота перед вакцинацией от COVID-19
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Перуанская компания Agrovetmarket Animal Health, занимающаяся разработкой и экспортом продукции для ветеринарного использования, заинтересована в покупке российской вакцины от COVID-19 для животных, говорится в сообщении Россельхознадзора.
Ведомство указывает, что интерес Agrovetmarket Animal Health к закупке вакцины упоминался в ходе переговоров помощника руководителя Россельхознадзора Артема Даушева с чрезвычайным и полномочным послом Перу в России Хуаном дель Кампо.
"Перуанская сторона намерена проработать этот вопрос. Компания Agrovetmarket Animal Health планирует рассмотреть возможность закупок и других препаратов для ветеринарного применения, выпускаемых ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" (ФГБУ "ВНИИЗЖ, подведомственное Россельхознадзору - ред.), - говорится в сообщении.
Российская сторона подняла вопрос об открытии рынка Перу для поставок рыбы и рыбной продукции. Перечень компаний, заинтересованных в экспорте, а также проект ветеринарного сертификата отправлены в адрес Национальной службы рыболовной санитарии Перу (SANIPES). Кроме того, ведомство ожидает согласования сертификата здоровья для отправок продукции рыболовства, ее переработки в Перу и реэкспорта в страны Евросоюза; работа над документом ведется с 2018 года.
Помощник руководителя Россельхознадзора указал на дисбаланс в поставках сельскохозяйственных товаров между двумя странами. Так, в настоящее время право на отгрузки рыбы и рыбопродукции в РФ имеют 55 перуанских предприятий, еще 11 заинтересованы в его получении, но при этом российские компании пока не имеют права поставок своей продукции в эту страну.
"В связи с этим Россельхознадзор обратился к Хуану дель Кампо с просьбой посодействовать в скорейшем открытии рынка Перу для экспорта российской рыбы", - говорится в сообщении.