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В Перу заинтересовались российской вакциной от COVID-19 для животных
В Перу заинтересовались российской вакциной от COVID-19 для животных - РИА Новости, 09.06.2021
В Перу заинтересовались российской вакциной от COVID-19 для животных
Перуанская компания Agrovetmarket Animal Health, занимающаяся разработкой и экспортом продукции для ветеринарного использования, заинтересована в покупке... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T18:52
2021-06-09T18:52
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
евросоюз
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Перуанская компания Agrovetmarket Animal Health, занимающаяся разработкой и экспортом продукции для ветеринарного использования, заинтересована в покупке российской вакцины от COVID-19 для животных, говорится в сообщении Россельхознадзора.Ведомство указывает, что интерес Agrovetmarket Animal Health к закупке вакцины упоминался в ходе переговоров помощника руководителя Россельхознадзора Артема Даушева с чрезвычайным и полномочным послом Перу в России Хуаном дель Кампо.Российская сторона подняла вопрос об открытии рынка Перу для поставок рыбы и рыбной продукции. Перечень компаний, заинтересованных в экспорте, а также проект ветеринарного сертификата отправлены в адрес Национальной службы рыболовной санитарии Перу (SANIPES). Кроме того, ведомство ожидает согласования сертификата здоровья для отправок продукции рыболовства, ее переработки в Перу и реэкспорта в страны Евросоюза; работа над документом ведется с 2018 года.Помощник руководителя Россельхознадзора указал на дисбаланс в поставках сельскохозяйственных товаров между двумя странами. Так, в настоящее время право на отгрузки рыбы и рыбопродукции в РФ имеют 55 перуанских предприятий, еще 11 заинтересованы в его получении, но при этом российские компании пока не имеют права поставок своей продукции в эту страну.&nbsp;"В связи с этим Россельхознадзор обратился к Хуану дель Кампо с просьбой посодействовать в скорейшем открытии рынка Перу для экспорта российской рыбы", - говорится в сообщении.
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коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), евросоюз, перу, в мире

В Перу заинтересовались российской вакциной от COVID-19 для животных

18:52 09.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВетеринар держит в руках кота перед вакцинацией от COVID-19
Ветеринар держит в руках кота перед вакцинацией от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Перуанская компания Agrovetmarket Animal Health, занимающаяся разработкой и экспортом продукции для ветеринарного использования, заинтересована в покупке российской вакцины от COVID-19 для животных, говорится в сообщении Россельхознадзора.
Ведомство указывает, что интерес Agrovetmarket Animal Health к закупке вакцины упоминался в ходе переговоров помощника руководителя Россельхознадзора Артема Даушева с чрезвычайным и полномочным послом Перу в России Хуаном дель Кампо.

"Перуанская сторона намерена проработать этот вопрос. Компания Agrovetmarket Animal Health планирует рассмотреть возможность закупок и других препаратов для ветеринарного применения, выпускаемых ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" (ФГБУ "ВНИИЗЖ, подведомственное Россельхознадзору - ред.), - говорится в сообщении.

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Венгрия заинтересовалась российской вакциной против COVID-19 для животных
Российская сторона подняла вопрос об открытии рынка Перу для поставок рыбы и рыбной продукции. Перечень компаний, заинтересованных в экспорте, а также проект ветеринарного сертификата отправлены в адрес Национальной службы рыболовной санитарии Перу (SANIPES). Кроме того, ведомство ожидает согласования сертификата здоровья для отправок продукции рыболовства, ее переработки в Перу и реэкспорта в страны Евросоюза; работа над документом ведется с 2018 года.
Помощник руководителя Россельхознадзора указал на дисбаланс в поставках сельскохозяйственных товаров между двумя странами. Так, в настоящее время право на отгрузки рыбы и рыбопродукции в РФ имеют 55 перуанских предприятий, еще 11 заинтересованы в его получении, но при этом российские компании пока не имеют права поставок своей продукции в эту страну. 
"В связи с этим Россельхознадзор обратился к Хуану дель Кампо с просьбой посодействовать в скорейшем открытии рынка Перу для экспорта российской рыбы", - говорится в сообщении.
Российская вакцина от COVID-19 для животных Карнивак-Ков
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Российская вакцина от COVID-19 для животных "Карнивак-Ков"
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)ЕвросоюзПеруВ мире
 
 
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