https://ria.ru/20210609/uvazhenie-1736226089.html

Экс-президент Армении обвинил Пашиняна в неуважении к Путину

Экс-президент Армении обвинил Пашиняна в неуважении к Путину - РИА Новости, 09.06.2021

Экс-президент Армении обвинил Пашиняна в неуважении к Путину

Бывший президент Армении Серж Саргсян упрекнул исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна в неуважительном отношении к российскому лидеру... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T00:46

2021-06-09T00:46

2021-06-09T10:27

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ЕРЕВАН, 9 июн — РИА Новости. Бывший президент Армении Серж Саргсян упрекнул исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна в неуважительном отношении к российскому лидеру Владимиру Путину.На встрече с избирателями Саргсян подчеркнул, что Россия была, есть и останется союзницей Армении.По его словам, подобного нет даже в человеческих отношениях, а "друзья существуют для того, чтобы помогать друг другу, а не для того, чтобы один всегда помогал другому"."Не хочу повторять то, что уже говорил в своих интервью. Но если ты проявляешь неуважение к президенту Российской Федерации, неужели он будет относиться к тебе с уважением? Ты (Пашинян. — Прим. ред.) кто такой, чтобы не встречать президента Российской Федерации в аэропорту? Независимо от личностей: Путин, Медведев, Ельцин. Почему ты проявляешь неуважение?" — сказал Саргсян.Он отметил, что по армянским законам протокол предусматривает, что президентов и премьер-министров государств — постоянных членов Совбеза ООН в аэропорту должен встречать премьер-министр или президент."Эти законы знаем не только мы, но и русские. И ты этого не делаешь, а потом через свою команду рассказываешь, какой ты парень, как ты отнесся к Путину", — добавил Саргсян.По его мнению, "подобные вещи просто так не проходят".

https://ria.ru/20210608/pashinyan-1736216298.html

https://ria.ru/20210608/pashinyan-1736203129.html

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россия, никол пашинян, совет безопасности оон, владимир путин, серж саргсян, армения, в мире