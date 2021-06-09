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Экс-президент Армении обвинил Пашиняна в неуважении к Путину
Экс-президент Армении обвинил Пашиняна в неуважении к Путину - РИА Новости, 09.06.2021
Экс-президент Армении обвинил Пашиняна в неуважении к Путину
Бывший президент Армении Серж Саргсян упрекнул исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна в неуважительном отношении к российскому лидеру... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T00:46
2021-06-09T10:27
россия
никол пашинян
совет безопасности оон
владимир путин
серж саргсян
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 9 июн — РИА Новости. Бывший президент Армении Серж Саргсян упрекнул исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна в неуважительном отношении к российскому лидеру Владимиру Путину.На встрече с избирателями Саргсян подчеркнул, что Россия была, есть и останется союзницей Армении.По его словам, подобного нет даже в человеческих отношениях, а "друзья существуют для того, чтобы помогать друг другу, а не для того, чтобы один всегда помогал другому"."Не хочу повторять то, что уже говорил в своих интервью. Но если ты проявляешь неуважение к президенту Российской Федерации, неужели он будет относиться к тебе с уважением? Ты (Пашинян. — Прим. ред.) кто такой, чтобы не встречать президента Российской Федерации в аэропорту? Независимо от личностей: Путин, Медведев, Ельцин. Почему ты проявляешь неуважение?" — сказал Саргсян.Он отметил, что по армянским законам протокол предусматривает, что президентов и премьер-министров государств — постоянных членов Совбеза ООН в аэропорту должен встречать премьер-министр или президент."Эти законы знаем не только мы, но и русские. И ты этого не делаешь, а потом через свою команду рассказываешь, какой ты парень, как ты отнесся к Путину", — добавил Саргсян.По его мнению, "подобные вещи просто так не проходят".
https://ria.ru/20210608/pashinyan-1736216298.html
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россия, никол пашинян, совет безопасности оон, владимир путин, серж саргсян, армения, в мире

Экс-президент Армении обвинил Пашиняна в неуважении к Путину

00:46 09.06.2021 (обновлено: 10:27 09.06.2021)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкЭкс-президент Армении Серж Саргсян
Экс-президент Армении Серж Саргсян - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 9 июн — РИА Новости. Бывший президент Армении Серж Саргсян упрекнул исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна в неуважительном отношении к российскому лидеру Владимиру Путину.
На встрече с избирателями Саргсян подчеркнул, что Россия была, есть и останется союзницей Армении.

"Как союзники они в основном выполняли свои обязательства. Но мы должны понимать очень простую вещь, что эти союзнические обязательства не бывают односторонними. Нам не стоит считать, что можно только требовать от России, что они должны жертвовать здесь своими военными, давать нам газ бесплатно, будто они нам чем-то обязаны", — сказал экс-президент.

По его словам, подобного нет даже в человеческих отношениях, а "друзья существуют для того, чтобы помогать друг другу, а не для того, чтобы один всегда помогал другому".
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"Не хочу повторять то, что уже говорил в своих интервью. Но если ты проявляешь неуважение к президенту Российской Федерации, неужели он будет относиться к тебе с уважением? Ты (Пашинян. — Прим. ред.) кто такой, чтобы не встречать президента Российской Федерации в аэропорту? Независимо от личностей: Путин, Медведев, Ельцин. Почему ты проявляешь неуважение?" — сказал Саргсян.
Он отметил, что по армянским законам протокол предусматривает, что президентов и премьер-министров государств — постоянных членов Совбеза ООН в аэропорту должен встречать премьер-министр или президент.
"Эти законы знаем не только мы, но и русские. И ты этого не делаешь, а потом через свою команду рассказываешь, какой ты парень, как ты отнесся к Путину", — добавил Саргсян.
По его мнению, "подобные вещи просто так не проходят".
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РоссияНикол ПашинянСовет Безопасности ООНВладимир ПутинСерж СаргсянАрменияВ мире
 
 
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