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В рейтинг лучших вузов России попали пять университетов Подмосковья
В рейтинг лучших вузов России попали пять университетов Подмосковья - РИА Новости, 09.06.2021
В рейтинг лучших вузов России попали пять университетов Подмосковья
Зампредседателя правительства Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что в сотню лучших российских вузов по версии агентства RAEX вошли пять областных... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T19:49
2021-06-09T19:49
новости подмосковья
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Зампредседателя правительства Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что в сотню лучших российских вузов по версии агентства RAEX вошли пять областных учреждений. Об этом сообщил телеканал "360". В топ-100 попали университет "Дубна" (62-е место), Московский государственный областной университет (65-е место), Технологический университет в Королеве (71-е место), Государственный гуманитарно-технологический университет Орехово-Зуева (88-е место) и Государственный социально-гуманитарный университет Коломны (92-е место). Она напомнила о приближении приемной кампании в колледжи и вузы. Отмечается, что в области работает информационный ресурс "Учись и работай в Подмосковье", который рассчитан на всех желающих продолжить образование в одном из высших или средних специальных учреждений региона. &gt;
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московская область (подмосковье)

В рейтинг лучших вузов России попали пять университетов Подмосковья

19:49 09.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений БиятовСтуденты на лекции
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Зампредседателя правительства Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что в сотню лучших российских вузов по версии агентства RAEX вошли пять областных учреждений. Об этом сообщил телеканал "360".
В топ-100 попали университет "Дубна" (62-е место), Московский государственный областной университет (65-е место), Технологический университет в Королеве (71-е место), Государственный гуманитарно-технологический университет Орехово-Зуева (88-е место) и Государственный социально-гуманитарный университет Коломны (92-е место).
"Наши вузы традиционно входят в список лучших, особенно приятно, что они ежегодно укрепляют свои позиции. Это большая победа", — подчеркнула Каклюгина.
Она напомнила о приближении приемной кампании в колледжи и вузы.
Отмечается, что в области работает информационный ресурс "Учись и работай в Подмосковье", который рассчитан на всех желающих продолжить образование в одном из высших или средних специальных учреждений региона. >
 
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