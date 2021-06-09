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В рейтинг лучших вузов России попали пять университетов Подмосковья

В рейтинг лучших вузов России попали пять университетов Подмосковья - РИА Новости, 09.06.2021

В рейтинг лучших вузов России попали пять университетов Подмосковья

Зампредседателя правительства Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что в сотню лучших российских вузов по версии агентства RAEX вошли пять областных... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T19:49

2021-06-09T19:49

2021-06-09T19:49

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Зампредседателя правительства Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что в сотню лучших российских вузов по версии агентства RAEX вошли пять областных учреждений. Об этом сообщил телеканал "360". В топ-100 попали университет "Дубна" (62-е место), Московский государственный областной университет (65-е место), Технологический университет в Королеве (71-е место), Государственный гуманитарно-технологический университет Орехово-Зуева (88-е место) и Государственный социально-гуманитарный университет Коломны (92-е место). Она напомнила о приближении приемной кампании в колледжи и вузы. Отмечается, что в области работает информационный ресурс "Учись и работай в Подмосковье", который рассчитан на всех желающих продолжить образование в одном из высших или средних специальных учреждений региона. >

московская область (подмосковье)

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2021

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московская область (подмосковье)