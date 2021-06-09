https://ria.ru/20210609/ukraina-1736267210.html

Украинские военные провели учения у границы с Крымом

Украинские военные провели учения у границы с Крымом - РИА Новости, 09.06.2021

Украинские военные провели учения у границы с Крымом

Украинские военные инженеры провели учения на полигоне вблизи границы с Крымом, сообщила пресс-служба командования Объединенных сил ВСУ в фейсбуке. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T12:03

2021-06-09T12:03

2021-06-09T16:47

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КИЕВ, 9 июн — РИА Новости. Украинские военные инженеры провели учения на полигоне вблизи границы с Крымом, сообщила пресс-служба командования Объединенных сил ВСУ в фейсбуке.В частности, они отработали действия по установке противотанкового минного поля и маскировке рубежей. Кроме того, саперы, применяя минные заградители, тренировались устанавливать противотанковые мины на суше — как в почве, так и на поверхности.Украинские военные постоянно устраивают маневры вблизи российской границы. Так, на прошлой неделе они отработали защиту морского побережья от высадки десанта, а в конце мая учения провели артиллеристы.Украина называет Крым временно оккупированной территорией и постоянно строит планы по его "возвращению". Недавно глава государства Владимир Зеленский анонсировал проведение в августе "Крымской платформы", цель которой, по его словам, "вернуть Украине украинское".Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что они приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

https://radiosputnik.ria.ru/20210605/konflikt-1735770427.html

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россия, вооруженные силы украины, республика крым, украина, в мире