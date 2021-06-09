https://ria.ru/20210609/ugrozy-1736231940.html

Житель Владивостока угрожал медикам скорой помощи ножом

Житель Владивостока угрожал медикам скорой помощи ножом - РИА Новости, 09.06.2021

Житель Владивостока угрожал медикам скорой помощи ножом

Полиция проводит проверку инцидента во Владивостоке, в ходе которого местный житель угрожал ножом приехавшей к нему бригаде скорой помощи, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T06:01

2021-06-09T06:01

2021-06-09T06:01

россия

владивосток

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 9 июн – РИА Новости. Полиция проводит проверку инцидента во Владивостоке, в ходе которого местный житель угрожал ножом приехавшей к нему бригаде скорой помощи, сообщил РИА Новости представитель УМВД по Приморскому краю.Местное издание Newsbox24 опубликовало видео завершения конфликта мужчины и медиков. Издание отмечает, что местный житель выпил и сообщил родным о намерении покончить с собой. Те вызвали медиков, а мужчина бросился с ножом на прибывшего медбрата, отмечает издание.По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20210606/volgograd-1735901239.html

россия

владивосток

приморский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владивосток, приморский край, происшествия