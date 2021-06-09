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Житель Владивостока угрожал медикам скорой помощи ножом
Житель Владивостока угрожал медикам скорой помощи ножом - РИА Новости, 09.06.2021
Житель Владивостока угрожал медикам скорой помощи ножом
Полиция проводит проверку инцидента во Владивостоке, в ходе которого местный житель угрожал ножом приехавшей к нему бригаде скорой помощи, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T06:01
2021-06-09T06:01
2021-06-09T06:01
россия
владивосток
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 9 июн – РИА Новости. Полиция проводит проверку инцидента во Владивостоке, в ходе которого местный житель угрожал ножом приехавшей к нему бригаде скорой помощи, сообщил РИА Новости представитель УМВД по Приморскому краю.Местное издание Newsbox24 опубликовало видео завершения конфликта мужчины и медиков. Издание отмечает, что местный житель выпил и сообщил родным о намерении покончить с собой. Те вызвали медиков, а мужчина бросился с ножом на прибывшего медбрата, отмечает издание.По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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