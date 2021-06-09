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Новосибирский экс-полицейский ответит в суде за убийство друга-трансгендера
Новосибирский экс-полицейский ответит в суде за убийство друга-трансгендера - РИА Новости, 09.06.2021
Новосибирский экс-полицейский ответит в суде за убийство друга-трансгендера
Следователи в Новосибирской области завершили расследование уголовного дела об убийстве полицейским своего друга-трансгендера, сообщает в среду следственное... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T15:06
2021-06-09T15:06
2021-06-09T15:06
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 9 июн – РИА Новости. Следователи в Новосибирской области завершили расследование уголовного дела об убийстве полицейским своего друга-трансгендера, сообщает в среду следственное управление СК РФ по Новосибирской области."Завершено расследование уголовного дела по обвинению 22-летнего жителя деревни Бурмистрово Искитимского района Новосибирской области в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)… Искитимской межрайонной прокуратурой по делу утверждено обвинительное заключение. В ближайшее время дело поступит в суд", - говорится в сообщении.По версии следствия, утром 5 октября 2020 года молодой человек, находясь у себя дома в селе Бурмистрово, в ходе конфликта руками задушил своего знакомого, после чего вывез его тело за территорию села и скрыл. Тело 24-летнего жителя Дзержинского района Новосибирска с признаками насильственной смерти в виде следов удушения на шее было обнаружено ночью 13 октября в 700 метрах от Бурмистрово.Источник в правоохранительных органах ранее сообщал РИА Новости, что внешне жертва выглядела как девушка, но физически это был мужчина. По его словам, у молодых людей были отношения, в определенный момент произошел конфликт, который и привел к убийству. Источник также подтверждал, что обвиняемый после совершения убийства отрубил палец своей жертвы, чтобы разблокировать его телефон в попытке отвести от себя подозрения."В ходе расследования уголовного дела вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый признал в полном объеме", - сообщили в управлении. Ранее в СУСК поясняли – на допросе молодой человек сказал, что конфликт с потерпевшим у него возник якобы из-за оскорблений и унижений с его стороны.Обвиняемый был уволен из органов МВД по отрицательным мотивам.
https://ria.ru/20210604/zaderzhanie-1735557673.html
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происшествия
НОВОСИБИРСК, 9 июн – РИА Новости. Следователи в Новосибирской области завершили расследование уголовного дела об убийстве полицейским своего друга-трансгендера, сообщает в среду следственное управление СК РФ по Новосибирской области.
"Завершено расследование уголовного дела по обвинению 22-летнего жителя деревни Бурмистрово Искитимского района Новосибирской области в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)… Искитимской межрайонной прокуратурой по делу утверждено обвинительное заключение. В ближайшее время дело поступит в суд", - говорится в сообщении.
По версии следствия, утром 5 октября 2020 года молодой человек, находясь у себя дома в селе Бурмистрово, в ходе конфликта руками задушил своего знакомого, после чего вывез его тело за территорию села и скрыл. Тело 24-летнего жителя Дзержинского района Новосибирска с признаками насильственной смерти в виде следов удушения на шее было обнаружено ночью 13 октября в 700 метрах от Бурмистрово.
Источник в правоохранительных органах ранее сообщал РИА Новости, что внешне жертва выглядела как девушка, но физически это был мужчина. По его словам, у молодых людей были отношения, в определенный момент произошел конфликт, который и привел к убийству. Источник также подтверждал, что обвиняемый после совершения убийства отрубил палец своей жертвы, чтобы разблокировать его телефон в попытке отвести от себя подозрения.
"В ходе расследования уголовного дела вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый признал в полном объеме", - сообщили в управлении. Ранее в СУСК поясняли – на допросе молодой человек сказал, что конфликт с потерпевшим у него возник якобы из-за оскорблений и унижений с его стороны.
Обвиняемый был уволен из органов МВД по отрицательным мотивам.