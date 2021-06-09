https://ria.ru/20210609/tikhanovskaya-1736367375.html

Захарова раскритиковала призыв Тихановской к санкциям против Белоруссии

Захарова раскритиковала призыв Тихановской к санкциям против Белоруссии - РИА Новости, 10.06.2021

Захарова раскритиковала призыв Тихановской к санкциям против Белоруссии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "невиданной подлостью" призыв бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской ввести... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-09T20:17

2021-06-09T20:17

2021-06-10T02:36

светлана тихановская

россия

мария захарова

кгб белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "невиданной подлостью" призыв бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской ввести санкции против основных предприятий страны.Ранее Тихановская в ходе выступления в конгрессе США призвала ввести санкции против ведущих предприятий Белоруссии.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.

https://ria.ru/20210526/tikhanovskaya-1733940877.html

россия

белоруссия

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светлана тихановская, россия, мария захарова, кгб белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире