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Захарова раскритиковала призыв Тихановской к санкциям против Белоруссии
Захарова раскритиковала призыв Тихановской к санкциям против Белоруссии - РИА Новости, 10.06.2021
Захарова раскритиковала призыв Тихановской к санкциям против Белоруссии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "невиданной подлостью" призыв бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской ввести... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-09T20:17
2021-06-10T02:36
светлана тихановская
россия
мария захарова
кгб белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "невиданной подлостью" призыв бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской ввести санкции против основных предприятий страны.Ранее Тихановская в ходе выступления в конгрессе США призвала ввести санкции против ведущих предприятий Белоруссии.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.
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светлана тихановская, россия, мария захарова, кгб белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Захарова раскритиковала призыв Тихановской к санкциям против Белоруссии

20:17 09.06.2021 (обновлено: 02:36 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "невиданной подлостью" призыв бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской ввести санкции против основных предприятий страны.
Ранее Тихановская в ходе выступления в конгрессе США призвала ввести санкции против ведущих предприятий Белоруссии.

"На этих предприятиях белорусы работают! Как же можно просить прицельно бить по людям, по своим же гражданам, которые годами, десятилетиями создавали внутренний продукт?! Или американские санкции против белорусских предприятий уже готовы и нужен был тот, кто от имени и по поручению озвучит "многочисленные просьбы трудящихся о повышении цен на основные товары"? Подлость невиданная", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
26 мая, 11:30
Тихановская заявила о подготовке новой волны протестов в Белоруссии
Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.
 
Светлана ТихановскаяРоссияМария ЗахароваКГБ БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
 
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