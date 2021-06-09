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В Тюменской области нашли тело мужчины, пропавшего пять лет назад
В Тюменской области нашли тело мужчины, пропавшего пять лет назад - РИА Новости, 09.06.2021
В Тюменской области нашли тело мужчины, пропавшего пять лет назад
Тюменские следователи начали проверку после обнаружения в реке тела мужчины, который, предположительно, пропал без вести пять лет назад, сообщает региональное... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T14:57
2021-06-09T14:57
2021-06-09T14:57
россия
следственный комитет россии (ск рф)
тюмень
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Тюменские следователи начали проверку после обнаружения в реке тела мужчины, который, предположительно, пропал без вести пять лет назад, сообщает региональное управление СК РФ.По данным ведомства, тело мужчины найдено в реке Тура, протекающей недалеко от села Яр под Тюменью. На месте работает следственно-оперативная группа, в ближайшее время будет назначен комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинская, чтобы определить точную причину смерти."При осмотре тела в кармане его одежды найдены документы, удостоверяющие личность. По предварительным данным, мужчина числился пропавшим без вести с февраля 2016 года. Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося", - говорится в сообщении.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), тюмень, происшествия