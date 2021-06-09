https://ria.ru/20210609/telo-1736305275.html

В Тюменской области нашли тело мужчины, пропавшего пять лет назад

В Тюменской области нашли тело мужчины, пропавшего пять лет назад - РИА Новости, 09.06.2021

В Тюменской области нашли тело мужчины, пропавшего пять лет назад

Тюменские следователи начали проверку после обнаружения в реке тела мужчины, который, предположительно, пропал без вести пять лет назад, сообщает региональное... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T14:57

2021-06-09T14:57

2021-06-09T14:57

россия

следственный комитет россии (ск рф)

тюмень

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Тюменские следователи начали проверку после обнаружения в реке тела мужчины, который, предположительно, пропал без вести пять лет назад, сообщает региональное управление СК РФ.По данным ведомства, тело мужчины найдено в реке Тура, протекающей недалеко от села Яр под Тюменью. На месте работает следственно-оперативная группа, в ближайшее время будет назначен комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинская, чтобы определить точную причину смерти."При осмотре тела в кармане его одежды найдены документы, удостоверяющие личность. По предварительным данным, мужчина числился пропавшим без вести с февраля 2016 года. Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210606/ural-1735850074.html

россия

тюмень

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), тюмень, происшествия