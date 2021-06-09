https://ria.ru/20210609/tekhnoubiystvo-1736224887.html

Россиянам рассказали о популярной ошибке, "убивающей" ноутбук

Россиянам рассказали о популярной ошибке, "убивающей" ноутбук - РИА Новости, 09.06.2021

Россиянам рассказали о популярной ошибке, "убивающей" ноутбук

Пандемия COVID-19 привела к тому, что россияне привыкли работать со своими ноутбуками практически в любом месте. При этом многие совершают ошибку, из-за которой РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T02:10

2021-06-09T02:10

2021-06-09T08:36

гаджеты

дмитрий рябинин

россия

mail.ru group

технологии

общество

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Пандемия COVID-19 привела к тому, что россияне привыкли работать со своими ноутбуками практически в любом месте. При этом многие совершают ошибку, из-за которой девайс может выйти из строя, рассказал в интервью радио Sputnik IТ-эксперт и директор по стратегии и развитию медиапроектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин.В теплую солнечную погоду удаленный режим работы позволяет вместо офиса находиться даже на пляже и стучать по клавишам ноутбука под плеск воды. Однако это очень плохая практика с точки зрения сохранности устройства: она может его просто "убить", отметил IТ-эксперт.В результате придется обращаться в сервисную службу и соглашаться на дорогостоящий ремонт ноутбука с заменой компонентов, сказал он.Пытаться извлечь песок из устройства с помощью иглы или зубочистки не стоит, так можно повредить контакты, добавил эксперт. Вытряхивать грязь или выдувать ее феном — тоже не лучшие варианты.Подобные эксперименты только сделают предстоящий ремонт еще дороже, уверен он.И все же самостоятельно избавиться от песка, забившегося в гаджет, можно. Для этого нужно купить в специализированном магазине баллон сжатого воздуха для очистки техники, рассказал эксперт."Надо держать ноутбук под углом в 75 градусов и продуть клавиатуру сжатым воздухом. Баллон сжатого воздуха, предназначенного для очистки техники, несложно купить в любом компьютерном магазине", — посоветовал Рябинин.Он порекомендовал затем попеременно ставить ноутбук на правый и левый край, чтобы максимально выдуть песчинки.

https://ria.ru/20210529/smartfon-1734404558.html

https://ria.ru/20210525/uskorenie-1733747627.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гаджеты, дмитрий рябинин, россия, mail.ru group, технологии, общество