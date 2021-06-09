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В Новосибирске пассажир такси угрожал водителю ножом
В Новосибирске пассажир такси угрожал водителю ножом - РИА Новости, 09.06.2021
В Новосибирске пассажир такси угрожал водителю ножом
Полиция в Новосибирске разыскивает пассажира такси, который не смог рассчитаться за проезд по окончании поездки и покинул автомобиль, угрожая водителю ножом. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T10:09
2021-06-09T10:09
2021-06-09T10:09
новосибирск
октябрьский район
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 9 июн - РИА Новости. Полиция в Новосибирске разыскивает пассажира такси, который не смог рассчитаться за проезд по окончании поездки и покинул автомобиль, угрожая водителю ножом.Ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлен конфликт таксиста и пассажира. Водитель просил мужчину рассчитаться за проезд или оставить залог на время, пока тот поднимется в квартиру за деньгами. Пассажир говорил, что у него нет залога, и предлагал подняться с ним в квартиру. В итоге мужчина вынул нож, после чего водитель открыл ему дверь машины."Заявление поступило в полицию 6 июня. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Личность пассажира установлена. Им оказался 61-летний житель Октябрьского района Новосибирска. В настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление его местонахождения", - прокомментировали в новосибирском главке МВД.
https://ria.ru/20210609/strelba-1736236825.html
новосибирск
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новосибирск, октябрьский район, происшествия