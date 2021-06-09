https://ria.ru/20210609/taksi-1736245791.html

В Новосибирске пассажир такси угрожал водителю ножом

В Новосибирске пассажир такси угрожал водителю ножом - РИА Новости, 09.06.2021

В Новосибирске пассажир такси угрожал водителю ножом

Полиция в Новосибирске разыскивает пассажира такси, который не смог рассчитаться за проезд по окончании поездки и покинул автомобиль, угрожая водителю ножом. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T10:09

2021-06-09T10:09

2021-06-09T10:09

новосибирск

октябрьский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583692382_98:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_2f667a809236a5045944e6cf499b9a58.jpg

НОВОСИБИРСК, 9 июн - РИА Новости. Полиция в Новосибирске разыскивает пассажира такси, который не смог рассчитаться за проезд по окончании поездки и покинул автомобиль, угрожая водителю ножом.Ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлен конфликт таксиста и пассажира. Водитель просил мужчину рассчитаться за проезд или оставить залог на время, пока тот поднимется в квартиру за деньгами. Пассажир говорил, что у него нет залога, и предлагал подняться с ним в квартиру. В итоге мужчина вынул нож, после чего водитель открыл ему дверь машины."Заявление поступило в полицию 6 июня. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Личность пассажира установлена. Им оказался 61-летний житель Октябрьского района Новосибирска. В настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление его местонахождения", - прокомментировали в новосибирском главке МВД.

https://ria.ru/20210609/strelba-1736236825.html

новосибирск

октябрьский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новосибирск, октябрьский район, происшествия