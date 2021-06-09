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Экономный житель Сургута приехал в соседний город, чтобы украсть сыр
Экономный житель Сургута приехал в соседний город, чтобы украсть сыр - РИА Новости, 09.06.2021
Экономный житель Сургута приехал в соседний город, чтобы украсть сыр
Житель Сургута (ХМАО) приехал в соседний Нефтеюганск, чтобы украсть из магазина около 6 килограммов сыра, тем самым сэкономив на праздновании дня рождения,... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T10:23
2021-06-09T10:23
россия
сургут
нефтеюганск
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 июн - РИА Новости. Житель Сургута (ХМАО) приехал в соседний Нефтеюганск, чтобы украсть из магазина около 6 килограммов сыра, тем самым сэкономив на праздновании дня рождения, сообщает в среду региональная полиция."В дежурную часть отдела МВД России по Нефтеюганску поступило заявление от руководителя одного из продуктовых магазинов о том, что неизвестный совершил хищение сыра, общая масса похищенного составила порядка 6 килограммов. Ущерб, причиненный злоумышленником, - более 5 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Момент кражи, как пояснили в полиции, засняла камера видеонаблюдения. На записи видно, как мужчина подходит к стеллажу с молочными продуктами, складывает упаковки с сыром в корзину, а затем идет к выходу.Выяснилось, что подозреваемый - 33-летний житель соседнего Сургута, где его и задержали. Ранее он уже был судим за имущественные преступления и неоднократно попадал в поле зрения полицейских."По словам сургутянина, уже в фойе он переложил похищенное в пакет, с которым и вышел из торгового объекта. Мотивы своего поступка подозреваемый объяснил тем, что у него скоро день рождения, и таким образом он решил сэкономить на продуктах для праздничного стола", - отметили в УМВД.Полиция возбудила по данному факту уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
https://ria.ru/20210605/krazha-1735812551.html
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россия, сургут, нефтеюганск, происшествия

Экономный житель Сургута приехал в соседний город, чтобы украсть сыр

10:23 09.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 июн - РИА Новости. Житель Сургута (ХМАО) приехал в соседний Нефтеюганск, чтобы украсть из магазина около 6 килограммов сыра, тем самым сэкономив на праздновании дня рождения, сообщает в среду региональная полиция.
"В дежурную часть отдела МВД России по Нефтеюганску поступило заявление от руководителя одного из продуктовых магазинов о том, что неизвестный совершил хищение сыра, общая масса похищенного составила порядка 6 килограммов. Ущерб, причиненный злоумышленником, - более 5 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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Момент кражи, как пояснили в полиции, засняла камера видеонаблюдения. На записи видно, как мужчина подходит к стеллажу с молочными продуктами, складывает упаковки с сыром в корзину, а затем идет к выходу.
Выяснилось, что подозреваемый - 33-летний житель соседнего Сургута, где его и задержали. Ранее он уже был судим за имущественные преступления и неоднократно попадал в поле зрения полицейских.
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"По словам сургутянина, уже в фойе он переложил похищенное в пакет, с которым и вышел из торгового объекта. Мотивы своего поступка подозреваемый объяснил тем, что у него скоро день рождения, и таким образом он решил сэкономить на продуктах для праздничного стола", - отметили в УМВД.
Полиция возбудила по данному факту уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
 
РоссияСургутНефтеюганскПроисшествия
 
 
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