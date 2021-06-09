https://ria.ru/20210609/syr-1736247348.html

Экономный житель Сургута приехал в соседний город, чтобы украсть сыр

Экономный житель Сургута приехал в соседний город, чтобы украсть сыр - РИА Новости, 09.06.2021

Экономный житель Сургута приехал в соседний город, чтобы украсть сыр

Житель Сургута (ХМАО) приехал в соседний Нефтеюганск, чтобы украсть из магазина около 6 килограммов сыра, тем самым сэкономив на праздновании дня рождения,... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T10:23

2021-06-09T10:23

2021-06-09T10:23

россия

сургут

нефтеюганск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 июн - РИА Новости. Житель Сургута (ХМАО) приехал в соседний Нефтеюганск, чтобы украсть из магазина около 6 килограммов сыра, тем самым сэкономив на праздновании дня рождения, сообщает в среду региональная полиция."В дежурную часть отдела МВД России по Нефтеюганску поступило заявление от руководителя одного из продуктовых магазинов о том, что неизвестный совершил хищение сыра, общая масса похищенного составила порядка 6 килограммов. Ущерб, причиненный злоумышленником, - более 5 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Момент кражи, как пояснили в полиции, засняла камера видеонаблюдения. На записи видно, как мужчина подходит к стеллажу с молочными продуктами, складывает упаковки с сыром в корзину, а затем идет к выходу.Выяснилось, что подозреваемый - 33-летний житель соседнего Сургута, где его и задержали. Ранее он уже был судим за имущественные преступления и неоднократно попадал в поле зрения полицейских."По словам сургутянина, уже в фойе он переложил похищенное в пакет, с которым и вышел из торгового объекта. Мотивы своего поступка подозреваемый объяснил тем, что у него скоро день рождения, и таким образом он решил сэкономить на продуктах для праздничного стола", - отметили в УМВД.Полиция возбудила по данному факту уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

https://ria.ru/20210605/krazha-1735812551.html

https://ria.ru/20210523/kupyury-1733572915.html

россия

сургут

нефтеюганск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сургут, нефтеюганск, происшествия