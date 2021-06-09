https://ria.ru/20210609/subsidii-1736319761.html

Более 300 млн рублей субсидиями направят в Подмосковье молодым ученым

Более 300 млн рублей субсидиями направят в Подмосковье молодым ученым - РИА Новости, 09.06.2021

Более 300 млн рублей субсидиями направят в Подмосковье молодым ученым

Свыше 300 миллионов рублей направят в 2021 году для субсидий молодым ученым и специалистам Подмосковья, из них 158 миллионов - это деньги из регионального... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T15:58

2021-06-09T15:58

2021-06-09T15:59

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Свыше 300 миллионов рублей направят в 2021 году для субсидий молодым ученым и специалистам Подмосковья, из них 158 миллионов - это деньги из регионального бюджета, сообщила заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Юлия Баринова."В 2021 году у нас предусмотрено 329 миллионов (рублей, субсидий для ученых - ред.), из этих 329 миллионов 158 миллионов - это деньги из регионального бюджета", - сказала Баринова в ходе научно-практической конференции "Наукограды как драйверы социально-экономического развития Московской области".Баринова отметила, что в настоящее время в Подмосковье сосредоточена значительная часть научно-технического потенциала страны: там находятся восемь из 13 наукоградов РФ. Более 280 научно-исследовательских и научно-производственных организаций различных отраслей расположены в регионе, всего в них работают около 83 тысяч сотрудников.Замминистра также рассказала о 17 ежегодных премиях губернатора Московской области в сфере науки и инноваций для молодых ученых и специалистов, по 700 тысяч рублей каждая. Премии вручаются за достижения молодыми учеными выдающихся научных и научно-технических результатов и их практическое применение, обеспечивающее продвижение инноваций в экономику и социальную сферу. Помимо премий и субсидий, в регионе действует система грантов размером до 10 миллионов рублей.Замминистра также отметила, что социальной ипотекой, которая предоставляется в том числе молодым ученым с 2016 года, уже воспользовались более 500 семей."В Московской области также ежегодно создаются молодежные центры инновационного творчества... Это центры, где школьники и студенты могут получить профессиональные навыки и специализации, самостоятельно проводить эксперименты, обрабатывать их результаты, применять научные знания, решать технические задачи и реализовывать собственные творческие проекты. За все это время с 2015 года создано 22 ЦМИТа, на их финансирование было потрачено порядка 120 миллионов рублей", - подчеркнула Баринова.

https://ria.ru/20210609/podmoskove-1736275162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

субсидии, московская область (подмосковье), наука