https://ria.ru/20210609/spetsnaz-1736318088.html

BI рассказал, как американский спецназ стал уязвимым перед Россией

BI рассказал, как американский спецназ стал уязвимым перед Россией - РИА Новости, 09.06.2021

BI рассказал, как американский спецназ стал уязвимым перед Россией

Нарушение правил цифровой безопасности делает американских солдат уязвимыми перед странами-конкурентами, включая Россию, пишет Business Insider. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T15:56

2021-06-09T15:56

2021-06-09T17:36

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технологии

в мире

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BI рассказал, как американский спецназ "подставился" перед Россией

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Нарушение правил цифровой безопасности делает американских солдат уязвимыми перед странами-конкурентами, включая Россию, пишет Business Insider. По мнению автора материала, на сегодняшний день основная угроза для американских военных при их обнаружении в Сети исходит "не от мелких террористических группировок, а от ближайших конкурентов — таких как Китай, Россия или даже Иран".Речь, по его словам, идет о случаях, когда "цифровые следы" оставляли не только отдельные солдаты, но и самолеты или корабли прикрытия в ходе боевых операций. При этом, пишет BI, в некоторых случаях передвижение морского или авиатранспорта отслеживается на общедоступных сайтах в режиме реального времени. По публикациям в социальных сетях не только самих военных, но и людей из их близкого окружения можно получить информацию о местонахождении или о действиях объекта слежки и его перемещениях, отмечается в статье.

https://ria.ru/20210516/seal-1732276920.html

https://ria.ru/20210517/armiya-1732719213.html

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россия, сша, технологии, в мире