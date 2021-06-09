BI рассказал, как американский спецназ стал уязвимым перед Россией
15:56 09.06.2021 (обновлено: 17:36 09.06.2021)
© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдаты армии США
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Солдаты армии США
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Нарушение правил цифровой безопасности делает американских солдат уязвимыми перед странами-конкурентами, включая Россию, пишет Business Insider.
По мнению автора материала, на сегодняшний день основная угроза для американских военных при их обнаружении в Сети исходит "не от мелких террористических группировок, а от ближайших конкурентов — таких как Китай, Россия или даже Иран".
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Речь, по его словам, идет о случаях, когда "цифровые следы" оставляли не только отдельные солдаты, но и самолеты или корабли прикрытия в ходе боевых операций.
При этом, пишет BI, в некоторых случаях передвижение морского или авиатранспорта отслеживается на общедоступных сайтах в режиме реального времени.
"Как правило, парни знают, что нужно быть осторожными, но трудно контролировать других, которые не знакомы или не привыкли к личной или оперативной безопасности. Одним из худших нарушений являются фотографии с метками, семейные фотографии", — подчеркнул журналист.
По публикациям в социальных сетях не только самих военных, но и людей из их близкого окружения можно получить информацию о местонахождении или о действиях объекта слежки и его перемещениях, отмечается в статье.