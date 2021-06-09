https://ria.ru/20210609/sovetnitsa-1736289824.html

Экс-советница Рейгана высказалась о перспективах отношений США и России

Экс-советница Рейгана высказалась о перспективах отношений США и России - РИА Новости, 09.06.2021

Экс-советница Рейгана высказалась о перспективах отношений США и России

Американская писательница Сюзанна Масси, экс-советница президента США Рональда Рейгана по СССР считает, что Россия и США найдут силы к сотрудничеству и хорошим... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T13:42

2021-06-09T13:42

2021-06-09T14:44

россия

ливадия

рональд рейган

сша

в мире

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ЛИВАДИЯ (Крым), 9 июн - РИА Новости. Американская писательница Сюзанна Масси, экс-советница президента США Рональда Рейгана по СССР считает, что Россия и США найдут силы к сотрудничеству и хорошим взаимоотношениям."Я лично очень надеюсь, что мы можем найти хорошие отношения. Я очень люблю вас, особенно русский народ… Я ценю вашу историю и вашу культуру, которую любит весь мир. Я молюсь, что мы можем найти силы, чтобы мы могли работать вместе", - сказала Масси журналистам в кулуарах 14-го форума "Великое русское слово".Она подтвердила, что не обращалась к властям России по поводу получения гражданства, но отметила, что хотела бы стать гражданкой России, чтобы избежать проблем в получении виз. Масси является гражданкой США и Швейцарии. В Крым она приехала несколько дней назад, в среду 90-летняя экс-советник президента США посетила форум в Ливадии.Масси - американский историк, писательница, общественный и государственный деятель. В 1984-1988 годах была советником президента США Рональда Рейгана и сыграла важную роль в нормализации российско-американских отношений и окончании холодной войны. Масси участвовала в подготовке встреч Рейгана и экс-президента СССР Михаила Горбачева в Женеве и Рейкьявике в 1985-1986 годах. Именно Масси научила Рейгана по-русски произносить пословицу "доверяй, но проверяй".

https://ria.ru/20210609/bayden-1736193818.html

россия

ливадия

сша

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россия, ливадия, рональд рейган, сша, в мире